MOŞTEANU:"Cîţu este singurul responsabil pentru eşecul campaniei de vaccinare anti-COVID"

USR PLUS îi solicită premierului Florin Cîţu să prezinte, săptămâna viitoare, în Parlament, un raport pe tema vaccinării anti-COVID, a anunţat, astăzi, liderul deputaţilor partidului, Ionuţ Moşteanu, care a susţinut că şeful Guvernului este "singurul responsabil de eşecul" acestei campanii, potrivit Agerpres.

"Am văzut ultimele declaraţii ale premierului Florin Cîţu şi vreau să spun câteva lucruri despre asta. În primul rând, legat de vaccinare, Florin Cîţu, premierul în funcţie, a vrut să coordoneze această campanie de vaccinare. De când a preluat mandatul, din decembrie anul trecut, nu a vrut să lase la Ministerul Sănătăţii, a vrut să fie coordonatorul campaniei de vaccinare. Dânsul, împreună cu Valeriu Gheorghiţă şi cu secretarul de stat Andrei Baciu de la Ministerul Sănătăţii, a coordonat această campanie care este un eşec şi trebuie să spunem lucrul ăsta. Şi singurul responsabil pentru acest eşec este Florin Cîţu şi, în numele grupului parlamentar USR PLUS, îi solicit lui Florin Cîţu să vină în faţa Parlamentului pentru că românii trebuie să ştie, aşa cum îi place dânsului să spună, cu un raport despre campania de vaccinare", a afirmat, la Palatul Parlamentului, Ionuţ Moşteanu, care este şi purtător de cuvânt al USR PLUS.

Potrivit acestuia, Florin Cîţu trebuie să explice în Parlament de ce România este pe penultimul loc în Europa în privinţa vaccinării anti-COVID.

"Este coordonatorul campaniei (premierul Florin Cîţu), a avut toate resursele la dispoziţie, resurse guvernamentale, s-au băgat milioane de euro în campania de comunicare şi să ne explice nouă şi românilor de ce este un eşec, de ce am ajuns să fim pe penultimul loc în Europa la vaccinare. Dânsul este responsabil", a adăugat Moşteanu.

El a menţionat că USR PLUS a susţinut de la început campania de vaccinare. "Ne-am vaccinat, am spus public că trebuie să ne vaccinăm, am făcut o campanie de vaccinare separat, din iniţiativa partidului. Membrii au fost în stradă şi au dat materiale, îndemnând oamenii să se vaccineze. Am stabilit condiţii clare de participare la evenimentele USR PLUS, am avut Comitet Politic în care am primit numai colegi vaccinaţi. Avem Congres în care am anunţat de două luni că primim numai colegii vaccinaţi", a explicat deputatul.

În opinia sa, prim-ministrul a luat, în ultimele luni, "numai decizii contradictorii" în privinţa gestionării pandemiei de COVID-19.

"Florin Cîţu, în lunile astea, a luat numai decizii contradictorii şi, pe bună dreptate, lumea nu a mai înţeles nimic: când e cazul să ne relaxăm, când e cazul să nu ne relaxăm şi să avem grijă. (...) În momentul în care toată Europa zicea că vine valul patru, anunţa relaxări şi spunea că totul este minunat, totul o să fie minunat. Acum nimeni nu mai înţelege nimic. Spune că trebuie să folosim certificatul verde la peste 3 la mie (incidenţa infecţiilor cu SARS-CoV-2). La 3 la mie deja răul este făcut, acea localitate deja are probleme foarte mari. Certificatul verde trebuie folosit înainte, ca să faci prevenţie, aşa cum au făcut toate ţările europene, care, iată, au câştigat bătălia cu acest val patru, marea majoritate, pentru că au luat nişte decizii cu cap şi coadă, nişte decizii înţelepte, curajoase care au dus până la urmă la protejarea populaţiei. Este inacceptabil ce se întâmplă în momentul acesta şi singurul responsabil pentru acest eşec este încă premierul Florin Cîţu", a indicat liderul deputaţilor USR PLUS.

Întrebat despre ancheta la Ministerul Sănătăţii cerută de premier, Moşteanu a spus: "Ioana Mihăilă o să explice în cursul zilei de azi sau mâine şi a explicat şi la bilanţ exact ce a făcut şi cum a pregătit ministerul, deşi i s-au pus multe beţe în roate, deşi a avut loc alocări insuficiente şi a cerut în fiecare lună bani suplimentari de la premierul Cîţu şi a fost ţinută în şah. Cu toate astea, a făcut nişte lucruri extraordinare pentru a pregăti tot sistemul pentru valul patru".

"Problema e alta: nu trebuia să ajungem aici. Domnul Cîţu a coordonat campania de vaccinare, a luat toate măsurile, a coordonat deciziile Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi, cum spuneam, de-a lungul ultimelor luni aceste decizii nu au fost în linie nici cu ce se întâmplă în ţară, nici cu ce se întâmplă în Europa", a completat el.

Premierul Florin Cîţu a anunţat, marţi, că va cere cât mai rapid o anchetă privind modul în care Ministerul Sănătăţii a pregătit valul al patrulea al pandemiei de COVID-19.

"O să cer o anchetă, o analiză, pentru că vreau să ştiu cum a fost pregătit valul patru. Ştiam că vine valul patru, eu am spus tot anul, după ce s-a terminat valul trei că nu vreau să se reducă numărul de paturi în secţiile ATI pentru COVID. Am spus foarte clar să rămână intactă capacitatea noastră de a răspunde şi să se răspundă foarte rapid. Aş vrea să văd cum a fost pregătit de Ministerul Sănătăţii acest val patru, să vedem dacă s-a ţinut cont de ceea ce am spus eu şi, dacă nu s-a ţinut cont de ceea ce am spus eu, cine nu a ţinut cont va fi responsabil pentru asta", a spus Cîţu.