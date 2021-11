Liberalii ar dori să refacă guvernul împreună cu foştii parteneri de la USR, chiar dacă au discutat şi cu reprezentanţii PSD. Conform preşedintelui PNL, Florin Cîţu, sunt şanse mari să se refacă coaliţia dintre cele două formaţiuni politice care au coabitat la guvernare împreună cu UDMR până în 8 septembrie 2021.

"A fost o discuţie foarte bună. A semănat foarte mult şi cu o terapie de grup, ceea ce aveam nevoie. Am dis­cutat despre principii, cum vom putea, dacă vom putea reface această coaliţie şi apoi am vorbit despre programul de guvernare. (...) Am agreat pe principii şi în acelaşi timp de a reface coaliţia, am agreat că trebuie să fie un acord al coaliţiei mult mai în detaliu şi am vorbit despre programul de guvernare, care ar trebui să fie mai în detaliu", a spus Florin Cîţu, după prima întâlnire cu echipa de negociere din partea USR, condusă de preşedintele Dacian Cioloş.

Liberalii nu renunţă la principiul conform căruia premierul va fi dat de PNL, surse politice precizând că, în cursul negocierilor de ieri, Florin Cîţu a readus în discuţie nominalizarea sa pentru funcţia de şef al guvernului. Cum cei de la USR nu sunt dispuşi să mai lucreze cu Cîţu din funcţia respectivă, liderul PNL a fost nevoit să renunţe la ideea sa, dar ar fi menţionat, conform surselor citate, că nici foştii miniştri ai USR care au votat moţiunea de cenzură nu vor mai ocupa funcţii în viitorul guvern.

După prima rundă de negocieri cu reprezentanţii PNL, Dacian Cioloş, preşedintele USR a spus:

"Am acceptat principiul ca premierul să fie de la PNL, dar nu am mers mai departe cu detalii. Poziţia noastră o ştiţi deja, e de notorietate. (...) Înainte de a discuta numele premierului, trebuie să vedem dacă putem funcţiona. (...) În momentul de faţă discutăm despre conţinut. Dacă nu ne punem de acord pe calendarul de reforme, pe felul în care structurăm bugetul, nici nu are rost să discutăm de nume şi de portofolii".

În opinia liderului USR, discuţiile pentru stabilirea calendarului de măsuri ar putea dura 10-14 zile, interval în care, în Parlament, ar putea fi avansate iniţiative legislative pentru gestionarea situaţiilor de criză din sănătate şi energie.

"Aici ne-am pus de acord ca, în zilele următoare, dacă vom începe negocierile, în paralel cu negocierile pentru formarea guvernului, vom veni în Parlament cu iniţiative legislative ca răspuns la aceste situaţii de criză, pe care să le discutăm şi să le adoptăm în procedură de urgenţă. Va fi şi o modalitate de a testa această majoritate", a precizat Dacian Cioloş.

El a menţionat că în cazul în care se va dori refacerea coaliţiei, la următoarea discuţie ar trebui să participe şi reprezentanţii UDMR, pentru stabilirea unui calendar de măsuri ce trebuie puse în aplicare.

"E important, dacă discutăm de eliminarea pensiilor speciale, să ne punem de acord pe câteva elemente de bază - ce înseamnă eliminarea pensiilor speciale pentru fiecare dintre parteneri, ca să evităm discuţii şi dispute şi amânări. La fel, pentru eliminarea Secţiei speciale", a declarat Dacian Cioloş.

• UDMR ar vrea funcţia de prim-ministru, indiferent de structura viitoarei coaliţii de guvernare

La rândul lor, ceilalţi parteneri ai viitoarei coaliţiei de guvernare, reprezentanţii UDMR susţin că prima opţiune în aceste negocieri este USR.

"Prima variantă, sigur, ar fi cu USR-ul, din punctul nostru de vedere, aşa cum am plecat la drum acum aproape un an de zile. Acest lucru înseamnă 52%, aproape 53% din Parlament. Este o majoritate simplă, dacă adăugăm şi grupul Orban, trebuie să negociezi cu ei, înseamnă 56%", a declarat Kelemen Hunor, preşedintele UDMR.

El a precizat că o astfel de majoritate nu ar putea asigura trecerea prin Parlament a modificărilor constituţionale de care este nevoie, dar întocmirea noii coaliţii pe baze solide va asigura stabilitatea guvernării până la alegerile din anul 2024.

Liderul UDMR a mai spus că, în cazul în care nu va fi constituită o majoritate parlamentară până la consultările de la Cotroceni, formaţiunea pe care o conduce va prezenta preşedintelui Klaus Iohannis o propunere pentru funcţia de prim-ministru.

"UDMR va avea propunere de premier cu care vom merge în faţa preşedintelui, dacă ne va chema la consultări. Nu consider că este o propunere deplasată ca într-o următoare coaliţie - indiferent că va fi o coaliţie PNL-USR-UDMR sau PNL-PSD- UDMR - primul-ministrul să fie dat de cea mai mică formaţiune, cea care reprezintă stabilitatea. Se poate vorbi despre faptul că UDMR are doar 6-7% în parlament, dar nu acesta este important! Este mai important să abordăm problema formării guvernului din perspectiva faptului că premierul ar trebui desemnat din partea acelei formaţiuni politice, care a fost vocea raţiunii şi a consecvenţei în ultima perioadă şi a cărei propunere este o persoană integratoare, care să coaguleze toate forţele politice responsabile", a afirmat, ieri, Kelemen Hunor.

• PSD, pus în aşteptare de Florin Cîţu

Cert este că, după negocierile pe care le-au avut ieri cu foştii parteneri de coaliţie de la USR, liderii PNL nu au mai părut interesaţi de o întâlnire cu Marcel Ciolacu, preşedintele PSD şi echipa sa de negociere. Surse politice afirmă însă că o întâlnire între liderii celor două partide ar putea avea loc astăzi, la Palatul Parlamentului.

Cu toate acestea, Marcel Ciolacu a anunţat aseară că nu renunţă la condiţiile puse de PSD pentru intrarea la guvernare alături de PNL: paritate cu liberalii în privinţa portofoliilor de ministru din viitorul Executiv şi introducerea în programul de guvernare a celor 100 de măsuri pe care social-democraţii le consideră necesare pentru ieşirea ţării din actuala criză.

Preşedintele PSD ar dori, dacă este posibil, ca prim-ministrul viitorului guvern să fie dat de social-democraţi, mai ales că mai mulţi colegi de-ai săi au solicitat acest lucru în ultimele zile.

"PSD e dispus să îşi asume actul de guvernare ca să scoatem România din criză. E obligaţia noastră să ne implicăm în soluţionarea crizelor din România. Acest bâlci din ultimele două luni trebuie să înceteze. (...) Am anunţat că PSD va merge la consultări cu o propunere de premier", a precizat Marcel Ciolacu, fără să menţioneze dacă această propunere va fi el sau doctorul Alexandru Rafila, care a fost propunerea iniţială a PSD după alegerile din decembrie 2020.

În viziunea PSD, scopul noului guvern trebuie să fie controlul pandemiei (prin reducerea numărului de infectări şi de decese, scăderea presiunii pe sistemul de acordare a asistentei medicale, pentru toate categoriile de pacienţi), redobândirea încrederii cetăţenilor în instituţiile statului (prin realizarea unui parteneriat real între mediul socio-economic şi clasa politică, respectiv autorităţi publice) şi susţinerea nivelului de trai al românilor prin adoptarea unor măsuri urgente pentru combaterea creşterii preţurilor.

Printre cele 100 de măsuri propuse de social-democraţi se numără cele privind combaterea pandemiei - accesul la medicaţie antivirală în farmaciile cu circuit deschis, pe bază de prescripţie medicală, constituirea unităţii de achiziţie, stocare şi distribuţie a medicaţiei specifice pacienţilor COVID-19, extinderea testării, prin asigurarea de către stat a unui număr lunar de teste gratuite pentru angajaţii sectoarelor esenţiale, pe o perioadă definită de timp, susţinerea campaniei de vaccinare printr-o abordare onestă faţă de populaţie -, dar şi cele privind combaterea creşterii preţurilor.