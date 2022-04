NICOLAE CIUCĂ:''Am decis să-mi depun moţiunea de candidatură pentru funcţia de preşedinte al PNL''

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat, astăzi, că şi-a depus candidatura la şefia PNL, transmite Agerpres.

"Am decis să-mi depun moţiunea de candidatură pentru funcţia de preşedinte al PNL. Am decis să-mi asum această responsabilitate după o discuţie pe care am avut-o cu colegii şi în urma analizei pe care am făcut-o asupra întregii situaţii politice", a spus Ciucă, la sediul central al PNL.

Premierul candidează la şefia PNL cu moţiunea intitulată "Uniţi pentru o Românie stabilă şi puternică".

"Sper că, după ce o vor analiza, colegii mei o vor vota", a afirmat acesta.

Potrivit lui Nicolae Ciucă, PNL este în prezent la guvernare şi are datoria să asigure stabilitatea ţării, să guverneze eficient şi să ofere românilor siguranţă, dar şi încrederea că va fi depăşit cu bine contextul actual complicat.

"Una din condiţiile esenţiale pentru buna guvernare este ca în interiorul partidului nostru să existe o stare de armonie şi o concentrare a tuturor asupra obiectivelor pe care ni le asumăm. Cum, de asemenea, o altă condiţie importantă este să avem o coaliţie stabilă în care dialogul cu partenerii să fie calea de rezolvare a tuturor problemelor care pot să apară din cauza divergenţelor ideologice", a menţionat prim-ministrul.

Acesta s-a declarat convins că va face alături de colegii din partid o echipă "puternică" şi "unită".

"De când am intrat în PNL, am putut să simt capacitatea liberalilor de a se mobiliza şi de a asigura administrarea ţării, de la nivel local până la nivel guvernamental. Ştiu însă că există soluţii ca lucrurile să se îmbunătăţească în zonele în care nu stăm aşa bine. Acest lucru va fi însă un efort comun al nostru, al tuturor. Acest lucru l-am spus tuturor colegilor mei. Acum nu este vorba despre o persoană, ci este vorba despre toată echipa liberală care trebuie să fie conştientă că de activitatea fiecăruia dintre noi depinde scorul electoral al partidului. Sunt convins că, alături de colegii mei, vom putea face o echipă puternică, unită, care să genereze politicile publice de care are nevoie ţara. PNL este cel mai mare partid de dreapta, are cei buni primari din ţară şi poate ajunge primul partid din România", a susţinut Ciucă.

Obiectivul său este "întărirea" PNL şi pregătirea alegerilor următoare. "Dacă vom guverna bine, dacă vom reuşi să ducem la bun sfârşit obiectivele pe care le avem în programul de guvernare, atunci şi rezultatele vor fi evidente", a menţionat premierul.

Nicole Ciucă a adăugat că vor fi luate toate măsurile necesare pentru protejarea cetăţenilor de efectele generate de războiul din Ucraina şi crizele cu care se confruntă întreaga Europă.

"Eu sunt adeptul faptelor şi ştiu un lucru sigur: românii îi vor aprecia pe cei care reuşesc să treacă ţara prin perioade grele şi o să o ducă în direcţia bună. Vom lua toate măsurile necesare care se impun pentru a-i proteja pe oameni în faţa situaţiei economice generate de efectele războiului şi crizele cu care se confruntă întreaga Europa. Cetăţenii români au nevoie de protecţie şi de speranţă, iar firmele româneşti, antreprenorii români, investitorii care dezvoltă afaceri în România trebuie să regăsească în Partidul National Liberal, în premierul liberal cea mai puternică garanţie a protejării intereselor legitime care generează bunăstarea ţării. Susţinem cu putere investiţiile, atât de la bugetul naţional, cât mai ales cele posibile prin folosirea celor 80 de miliarde de euro bani europeni oferiţi ţării noastre. Aceste investiţii vor asigura tinerilor noştri un viitor stabil, o ţară modernizată cu servicii publice de calitate şi un mediu de afaceri care să le poată oferi locuri de muncă la fel de bine plătite ca în ţările din vest", a declarat prim-ministrul.

Congresul extraordinar al PNL se va reuni duminică pentru a alege preşedintele partidului. Florin Cîţu a demisionat sâmbătă de la şefia PNL, iar Gheorghe Flutur, prim-vicepreşedinte al partidului, a preluat preşedinţia interimară.