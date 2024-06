One Lake District - un complex rezidenţial exclusivist pe lacul Plumbuita

Pe marginea lacului Plumbuita se află în construcţie ansamblul rezidenţial One Lake District, un complex exclusivist cu acces direct la lac şi peisaje deosebite. Investiţia, care aparţine companiei One United Properties, beneficiază de o gamă premium de facilităţi atent concepute pentru un stil de viaţă activ, inclusiv o şcoală privată, spaţii comerciale accesibile şi o varietate de activităţi captivante şi facilităţi sportive. Terenul de joacă dedicat copiilor asigură distracţie şi divertisment fără limite pentru cei mai tineri rezidenţi, spun reprezentanţii dezvoltatorului. Întinzându-se pe o suprafaţă de opt hectare şi fiind prevăzut cu 1.950 de apartamente moderne, proiectul este înzestrat cu cinci niveluri speciale dedicate parcărilor subterane.

Îmbrăţişând un stil de viaţă sustenabil, One Lake District încorporează un sistem de geoexchange de ultimă generaţie. Această soluţie ecologică valorifică energia regenerabilă, oferind comunităţii One un mod de viaţă mai ecologic şi mai eficient din punct de vedere al costurilor.

Complexul rezidenţial dispune de patru tipuri de locuinţe, respectiv garsoniere (46 mp), la preţuri cuprinse între 117.420 şi 129.000 de euro plus TVA, apartamente cu două camere (63-73 mp), care costă 126.000-185.000 euro plus TVA, apartamente cu trei camere (89-121 mp), cu preţuri de la 171.500 la 299.000 euro plus TVA şi apartamente cu patru camere (136 mp), în valoare de 204.300 euro plus TVA.

One United Properties este unul dintre cei mai importanţi investitori şi dezvoltatori de proprietăţi rezidenţiale, mixte, comerciale şi de birouri verzi din Bucureşti. Printre proiectele sale rezidenţiale de top se numără cele dedicate comunităţilor exclusiviste, precum One Peninsula, proiectele de înălţime mare, cum ar fi One Verdi Park şi cele mixte, cum sunt One Floreasca City şi One Cotroceni Park. Cu un portofoliu în continuă expansiune, One United Properties şi-a lărgit oferta de locuinţe, adresându-se segmentelor mediu, mediu-superior şi de lux.

One United Properties s-a extins pe piaţa de birouri în 2017 şi pe piaţa comercială în 2022. Compania se concentrează, de asemenea, pe restaurarea monumentelor istorice, planificând să investească, în 2022-2023, minimum 70 de milioane de euro în regenerarea urbană a monumentelor istorice abandonate din Bucureşti. Deţine aproximativ 40.000 mp de clădiri pentru restaurare şi dezvoltare ulterioară, inclusiv One Plaza Athenee, One Downtown, One Gallery şi One Athenee. Compania planifică, de asemenea, construirea unui nou hotel de lifestyle de 5 stele, One Plaza Athenee, în centrul Bucureştiului.

Proiectele finalizate ale companiei sunt One Herăstrău Towers, One Verdi Park, One Mircea Eliade, One Timpuri Noi, One Mamaia Nord, One Charles De Gaulle, One Herăstrău Park, One Herăstrău Plaza, One Floreasca Lake, Madrigalului Residence şi One Rahmaninov.

Compania intenţionează să construiască One Cotroceni Towers, un proiect mixt care va avea cele mai înalte turnuri rezidenţiale din Bucureşti, după succesul de referinţă al dezvoltării One Cotroceni Park. Locuitorii şi chiriaşii One Cotroceni Towers vor avea acces la o gamă largă de facilităţi şi servicii pentru comunitate, de la spaţii comerciale pentru o varietate de servicii, cum ar fi sală de sport cu piscină, pieţe alimentare, restaurante şi afterschool pentru copii până la multe alte servicii tipice care vor reduce timpul de navetă al rezidenţilor.

• Proiecte în curs de dezvoltare

În prezent, se află în curs de dezvoltare mai multe proiecte dezvoltate de One United Properties, după cum urmează:

• One Lake Club

Proiectat ca un club rezidenţial, One Lake Club oferă apartamente cu design contemporan şi numeroase facilităţi integrate, redesenând stilul de viaţă urban în apropierea naturii. One Lake Club include şapte clădiri cu arhitectură deosebită, cu faţade spectaculoase prin design şi calitate, cu peste 720 unităţi rezidenţiale, spaţii comerciale şi locuri de parcare.

Printre facilităţile integrate se numără sală de sport, apartamente unice cu privelişte spre lac, spa, piscină semiolimpică, spaţii comerciale, spaţii verzi generoase, loc de joacă pentru copii, spaţii de relaxare cu o suprafaţă de peste 7.000 de metri pătraţi.

• One North Lofts

Proiectul combină culori, texturi şi design, elementele atent realizate, înălţimi generoase ale tavanului şi zone de relaxare ce conturează un mediu unic, pentru a te simţi ca acasă. Cu 137 de apartamente, 230 de locuri de parcare şi două spaţii comerciale, complexul este prevăzut cu apartamentele de tip studio impresionante, precum şi cu apartamente elegante cu două şi trei dormitoare, fiecare locuinţă remarcându-se prin stil şi atenţie la detalii. One North Lofts este situat în zona Promenada Mall.

• One Cotroceni Park

Pe o suprafaţă totală de peste 5,5 hectare, dezvoltarea proiectului va avea aproximativ 15.000 mp dedicaţi spaţiilor comerciale şi 900 de apartamente cu finisaje premium. Complexul rezidenţial va beneficia de trei niveluri de parcare subterane, spaţii comerciale la parter, birouri mici la primul etaj, apartamente cu grădină la etajul al doilea şi penthouse-uri moderne la etajele superioare.

Ansamblul rezidenţial One Cotroceni Park a obţinut precertificarea Green Homes din partea Romania Green Building Council, care se acordă unei dezvoltări imobiliare aflate în faza de execuţie. Complexul a trecut cu succes printr-o serie de verificări şi simulări şi a obţinut precertificarea prin asumarea şi întrunirea criteriilor şi obiectivelor de performanţă energetică şi responsabilitate faţă de mediu. Pe lângă partea rezidenţială, One Cotroceni Park va integra şi trei clădiri de birouri, proiectate şi dezvoltate conform celor mai înalte standarde, având peste 70.000 mp dedicaţi spaţiilor de birouri.

Ansamblul de birouri a primit certificarea LEED V4 PLATINUM şi este certificat WELL, cu accent pe experienţa angajaţilor, nivelul de sănătate şi fericirea acestora. Angajaţii vor beneficia, de asemenea, de un nivel sporit de confort datorită înălţimii libere de trei metri în toate zonele de birouri, precum şi a celor mai recente tehnologii implementate de LED-uri, HVAC şi ascensoare care recuperează energie şi ferestre care se deschid.

• One High District

Concepută în jurul noţiunii de comunitate, care oferă locuitorilor mai mult decât un spaţiu de locuit, dezvoltarea One High District însumează 800 de apartamente dispuse în trei turnuri, 40 de spaţii comerciale şi nu mai puţin de 1.100 de locuri de parcare, care vor da naştere unui adevărat cartier premium.

Construită în zona Floreasca - Barbu Văcărescu, pe un teren de aproximativ 25.000 mp, din care mai mult de 30% reprezintă zone verzi, dezvoltarea propune viitorilor rezidenţi un stil de viaţă urban modern şi sustenabil, în apartamente cu design contemporan.

• One Floreasca Towers

One Floreasca Towers este o dezvoltare premium situată în centrul zonei de business a Bucureştiului şi va include două turnuri înalte de 14 etaje fiecare, cu 208 unităţi rezidenţiale. Dezvoltarea este situată pe un teren de aproximativ 5.600 mp, pe strada Gara Floreasca. Situat vizavi de Promenada Mall, ansamblul oferă acces rapid la Parcul Herăstrău, cartierele Floreasca şi Dorobanţi, centrul comercial One Gallery din cadrul One Floreasca City, precum şi către multiple puncte de interes din oraş: servicii comerciale şi activităţi de agrement, restaurante, cafenele, săli de sport.

• One Floreasca Vista

One Floreasca Vista va fi un ansamblu rezidenţial de înaltă calitate, cu o frumoasă vedere panoramică asupra lacului Floreasca. Proiectul este conceput ca un complex rezidential de lux, situat într-o zonă liniştită şi exclusivistă, la doar câteva minute distanţă de parc. One Floreasca Vista este amplasat în partea de nord a capitalei, în Zona Herăstrău, la doar câţiva paşi distanţă faţă de parc. Dezvoltarea beneficiază de acces rapid la toate mijloacele de transport, fiind bine conectată la liniile de autobuz, tramvai şi metrou.

• One Herăstrău Vista

Cea mai recentă dezvoltare care face parte din Colecţia One Herăstrău, împreună cu One Herăstrău Park, One Herăstrău Plaza şi One Herăstrău Towers, este situată la câţiva paşi distanţă faţă de Parcul Regele Mihai I, fostul Parc Herăstrău, unul dintre cele mai mari parcuri din partea de nord a Bucureştiului. One Herăstrău Vista beneficiază de apartamente, spaţii comerciale şi parcări subterane şi exterioare într-o clădire proiectată spectaculos.

• One Peninsula

Dezvoltat de One United Properties în cartierul Floreasca, într-o zonă exclusivistă, liniştită şi verde, ansamblul rezidenţial One Peninsula defineşte un stil de viaţă nou şi este o premieră pe piaţa imobiliară. Este primul club rezidenţial din Bucureşti cu sistem de pompe de căldură geotermale şi, de asemenea, cel mai exclusivist complex din Bucureşti.

• One Modrogan

Proiectul reprezintă un complex rezidenţial unic, de tip boutique, o emblemă a spiritului bucureştean modern, care va fi moştenit de la generaţie la generaţie, potrivit reprezentanţilor dezvoltatorului. One Modrogan reprezintă o investiţie specială datorită locaţiei sale, pe aleea Modrogan 1A, într-o zonă excepţională, chiar în centrul Bucureştiului, o zonă infuzată cu valori istorice, unde orice clădire reprezintă un adevărat patrimoniu cultural. Pe o suprafaţă totală de teren de aproximativ 4200 mp, One Modrogan va avea trei blocuri rezidenţiale cu aproximativ 45 de apartamente premium, variind de la unităţi locative cu unul până la trei dormitoare la duplexuri cu grădină sau penthouse-uri moderne. Conceptul arhitectural al complexului rezidenţial este realizat de biroul de arhitectură DD Design Studio, în colaborare cu biroul de arhitectură X Architecture & Engineering.

• Yacht Kid

Yacht Kid este un complex rezidenţial situat în partea de nord a Bucureştiului, cumulând peste 200 de apartamente premium, locuri de parcare subterane, o zonă/galerie comercială şi unităţi locative cu piscine private şi terase generoase. Arhitectura complexului favorizează toate apartamentele, permiţând astfel un flux generos de lumină naturală. Yacht Kid va beneficia de un design contemporan cu materiale de înaltă calitate, finisaje premium şi terase private şi spaţioase pentru fiecare apartament. Ansamblul rezidenţial va oferi rezidenţilor săi o mare varietate de facilităţi integrate: spaţii verzi, parcare cu valet, servicii de concierge, vederi panoramice şi parcare subterană dotată cu staţii de încărcare electrică.

(Articol preluat din revista BURSA Construcţiilor)