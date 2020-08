Am aflat întâmplător de pe site-ul edupedu.ro, sub semnătura doamnei Raluca Pantazi, că, în noile planuri-cadru pregătite de Ministerul Educaţiei şi sub responsabilitatea ministrului educaţiei vor dispărea în mod efectiv din instruirea tinerei generaţii din gimnaziu discipline precum desenul, muzica, religia şi latina. De fapt unele sunt scoase de tot din programa şcolară, iar la altele nu se mai dau note. Tot acelaşi lucru este. De asemenea, sunt tăiate ore de la limbile moderne, fizică, chimie, biologie, geografie şi istorie, tehnologie. De ce? Aflăm că aşa ar vrea părinţii, adică o gloată. Posibil! Ceea ce face ministrul educaţiei împins de la spate de o gloată denumită "părinţi" şi cu suportul pervers al birocraţilor din Ministerul Educaţiei este o gravă eroare. Înţeleg că doamna ministru a cedat cererilor părinţilor. Înduioşător! Dar nu-mi aduc aminte din trecutul apropiat şi nici din istoria pe care am citit-o şi la care nu am fost martor, ca vreo gloată să fi contribuit vreodată cu ceva pozitiv la istoria umanităţii şi, concret, la reformarea vreunui sistem educaţional. Gloata este mereu rebelă. Îşi asumă orice, după care contestă orice. Pe fond, gloata nu îşi asumă nicio valoare, niciun obiectiv. Gloata nu o să înţeleagă vreodată că ascultând muzica lui Monteverdi, Praetorius, Beethoven, Brucnker, Wagner, Brahms, Bartok, Mahler, Schumann şi a altor mari compozitori, copiii lor îşi îmbogăţesc spiritul. Că ascultând lecţiile televizate ale lui Leonard Bernstein, în ciuda vechimii lor, copiii vor înţelege o simfonie şi vor vedea că universul care îi înconjoară este total diferit de orizontul oferit de părinţii lor (gloata), care nu se ridică dincolo de vârful propriilor pantofi. Gloata nu o să înţeleagă vreodată că religia se învaţă cu cartea în mână şi că esenţa ei constă în raţionalitate şi iubire, nu în învăţarea pe dinafară a calendarului bisericesc, a claselor de îngeri sau că Sf. Petru te pedepeste la Poarta Raiului dacă ai fost rău sau prost, deşi este posibil. Cartea Sfântă este cea care ne-a oferit şansa cunoaşterii trecutului istoric al omenirii si al viitorului. Dar, gloata nu ştie. Gloata nu a aflat că Vechiul Testament a fost sursa multor descoperiri arheologice în Orientul Mijlociu, adică a civilizaţiilor antice. De aceea, gloata nu are nevoie de cunoaştere şi o refuză sieşi şi propriilor copii. Ce să înţeleagă gloata din religie, afară de botez, nunti şi înmormântări? Nimic! Şi atunci de ce să se înveţe la şcoală?

La fel şi cu disciplina numită "desen". Oare câte talente se vor pierde pentru că părinţii lor nu le oferă şansa de a se dezvolta? Cine ştie? Oare contează pentru părinţi sau pentru doamna ministru? Oare la desen nu poţi învăţa şi artă - adică şcolile de pictură, de exemplu? Nu poţi îmbina cunoaşterea cu o deprindere? Probabil că iţi trebuie ceva imaginaţie cum să construieşti disciplina numita "desen", dar gloata nu are. Nici birocraţii din Ministerul Educaţiei nu au. Ei au o competenţă unică şi ieşită din comun: de ani de zile omoară educaţia.

Apoi - Ce nevoie este de latină? Cui foloseşte? Cam aşa ar glăsui vocea gloatei. Latina este grea, fară îndoială. Dar are un rol foarte important sau cel puţin eu asta am reţinut: permite individului să-şi ordoneze ideile, să se exprime coerent, să nu împrumute şi să folosească în vorbire cuvinte pe care nu le înţelege, aşa cum eu am întâlnit la multe persoane, din păcate. Istoria? Cui îi pasă de istorie? Am discutat cu mulţi tineri, majoritatea născuţi după 1990. Nu cunosc istoria României. Nu mai vorbesc de istorie universală. Ce popor este acesta care îşi uită istoria? Evident, este o problemă individuală, dar şi una care ţine de metode de predare şi manuale, nu doar de ore. Dar, de ce să tai ore la istorie? Apoi de ce trebuie tăiate orele la limbi moderne, fizică, chimie, biologie, geografie şi istorie sau tehnologie? Crapă copii la şcoală dacă stau mai multe ore? Se învaţă mai bine dacă se taie din ore? S-au schimbat metodele de predare? Nu. Eu cred că elevii din gimnaziu decât să trăiască printre părinţi ignoranţi, de la care se molipsesc de prostie, mai bine să stea la şcoală şi să se integreze unui program after school în care să îmbine relaxarea cu învăţarea. Dacă îmi aduc aminte, generaţia mea avea multe ore pe zi, cam între 5-6 ore/zi la gimnaziu, fară after school, pentru că nu exista aşa ceva. Acest model de educaţie unora le-a folosit, altora nu. Nu-mi aduc aminte să se fi pus problema vreunei boli, a surmenajului sau mai ştiu ce prostii pe care le aud astăzi ca metode de eschivare. Ei bine, care este concluzia citind măsurile ministrului educaţiei şi birocraţilor din sistem? Că ignoranţa şi prostia trebuie perpetuate din generaţie în generaţie ca să distrugem cultura generală şi să distrugem acest popor şi acest stat. Acum s-a ivit prilejul, pentru că părinţi revoltaţi de inutilitatea unor discipline vor eliminarea lor. Cum să nu ţină cont Ministerul Educaţiei de opinia publică? Nu este aşa?

Problema principală a sistemului de învăţământ este corupţia care există încă din timpuri comuniste, nu tăierea orelor de religie, desen, latină sau istorie. Corupţia a pervetit întregul sistem. Îmi aduc aminte că şi acum 40 de ani exista sistemul de lecţii particulare cu profesori. De ce? Pentru ca odraslele să ia note mari sau să treacă clasa. Obiceiul lecţiilor particulare, adică a mitei, a fost începutul distrugerii sistemului de educaţie, separat de repetatele "reforme" de atunci. Am moştenit acelaşi sistem de mituire prin lecţii particulare, iar manualele şcolare au devenit din ce în ce mai complicate şi tâmpite ca să se motiveze necesitatea lecţiilor particulare. Schimbările repetate de legislaţie şi mutilarea acestora nu au făcut decât să amplifice problemele. Doamna ministru şi-a găsit o preocupare tăind orele. Aşa crede ea că reformează sistemul. Doamna ministru ar trebui să aibă preocupri ceva mai înalte: să introducă noi metode de predare, să împartă sistemul în educaţie teoretică şi cea vocaţională, să debirocratizeze şcolile şi să elimine numărul imens de profesori care populează inutil consiliile de administraţie (constituite din 7, 9 sau 13 membri), fară să aibă nicio pricepere în management, sa flexibilizeze sistemul de educaţie vocaţională. Si încă ceva: doamna ministru să reflecteze că Ministerul Educaţiei ar trebui altfel organizat, ca să nu mai fie un mare sindicat pentru profesori. Dar probabil că astea sunt nimicuri.