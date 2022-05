În 21 aprilie, sub egida Comisiei Europene şi în colaborare cu Agenţia Internaţională pentru Energie, a avut loc un eveniment intitulat "Playing my part: How to save money, reduce reliance on Russian energy, support Ukraine and help the planet" (Rolul meu - cum economisim bani, reducem dependenţa de energia din Rusia, sprijinim Ucraina şi ajutăm planeta).

"Cetăţenii se află în centrul eforturilor europene de a reduce cererea de gaze şi petrol în faţa crizei energetice declanşate de invazia Rusiei în Ucraina. Oamenii din întreaga Uniune Europeană doresc să ia măsuri. Utilizarea de energie mai puţină este o modalitate concretă pentru europeni de a-şi reduce facturile la energie, de a reduce dependenţa Europei de combustibilii fosili ruşi, de a da dovadă de solidaritate cu poporul ucrainean şi de a sprijini acţiunile climatice" - se arată în preambul.

A rezultat şi un mini-ghid sub formă de poster, ca pentru cei sărăcuţi cu duhul, din care să se înveţe cum să se economisească mai multă energie din consumul casnic, în continuarea unor planuri mai elaborate redactate de Comisie în colaborare cu Agenţia Internaţională pentru Energie, precum planul în zece paşi pentru a reduce dependenţa europeană de gazul rusesc sau zece paşi pentru a reduce consumul de petrol.

Pasul unu este să lăsăm mai puţine grade în termostatul centralei termice şi să folosim mai puţin aerul condiţionat. Pasul doi-ajustăm setările boilerului (bine că nu suntem trimişi direct la duşuri scoţiene). Pasul trei-muncim de acasă, ca în pandemie (se reduce costul cu trasportul, mai puţină benzină consumată). Pasul patru-să ne folosim maşinile personale mai economicos. Pasul cinci - circulăm cu viteză mai mică pe autostradă. Pasul şase - e bine să ne lăsăm maşinile acasă duminica în marile oraşe (şi să ne plimbam pe jos, cu bicileta sau să mergem cu trenul - n.a). Pasul şapte - decât să conduci pe distanţe scurte mai bine mergi pe bicicletă. Pasul opt - foloseşte transportul public în locul maşinii personale. Pasul nouă - ia trenul în loc de avion.

Parcă retrăim anii glorioşi ai epocii de aur, când ni se recomanda să punem o haină mai groasă pe noi, să mâncăm mai sănătos (salamul cu soia) etc. Să vedem dacă retrăim curând şi perioadele de beznă în marile oraşe, pentru mai multă economie.

Dincolo de ridicolul situaţiei - în vreme ce ni se vorbeşte de consum responsabil pentru salvarea planetei şi a Ucrainei -, se reiau exploatările de cărbune pentru că nici prea independenţi de Putin nu ne permitem să fim în Europa, răzbate o puternică lipsă de logică.

Consumul privat are o felie subţire, de 20-30% din consumul general de energie din economie. Dar nu putem trimite producătorii de îngrăşăminte, maşini şi armament în muncă la domiciliu, aşa că le sugerăm asta consumatorilor individuali. Parcă văd sute de mii de biciclişti pedalând prin Bucureşti, un oraş cam fără piste, printre maşini, scutere şi trotinete care salvează Ucraina.

Din păcate, deşi arată ca o glumă, este mai mult una proastă - Comisia Europeană bate şaua ca să priceapă iapă şi nu va fi vorba doar de activism ridicol aici, ci de măsuri care să facă preţurile astronomice suportabile pe viitor. Pentru că vom lua la iarnă haine groase pe noi, vom merge cu biciletele pe polei şi vom face mai puţine duşuri nu pentru că plângem de milă lui Zelenski, ci pentru că vom jeli cu portofelul gol în faţă.

Imaginaţi-vă cum vor arăta facturile în România când statul nu îşi va mai permite schemele de compensare. Iar dacă războiul din Ucraina durează mai mulţi ani, vom experimenta pe pielea nostră cei nouă paşi din pliantul oferit de Comisia Europeană. Strângând cureaua vom lupta iar pentru pace.