Pandemia a crescut de zece ori consumul de oxigen în Spitalul Judeţean Buzău

Situaţia generată la Spitalul Judeţean Buzău de numărul mare al bolnavilor infectaţi cu SARS-CoV-2 a ajuns să fie una dramatică. Astăzi, 3 noiembrie, sunt 241 de persone internate în unitatea spitalicească, iar majoritatea sunt bolnavi a căror stare de sănătate depinde de conectarea la oxigen, fapt care face ca presiunea pe sistemul medical să fie enormă. Potrivit managerului Claudiu Damian, Spitalul Judeţean Buzău nu s-a confruntat niciodată cu o cerere de oxigen atât de mare , iar acest lucru este cauzat de faptul că, în valul patru al pandemiei, pacienţii infectaţi cu Tulpina Delta au avut nevoie de oxigen atât pe perioada infectării cât şi după negativare. În aceste condiţii,în prezent, consumul de oxigen este de zece ori mai mare decât în 2019, adică înaintea pandemiei.

"Suntem îngrijoraţi în fiecare zi. Nu avem o perspectivă a oxigenului pentru două -trei zile, dar nu am avut probleme până acum. În fiecare zi, ni se aduc butelii de oxigen. Nu primim toată comanda pentru că există cerere mare în toată ţara şi atunci din ceea ce noi solicităm primim circa 40%. Nu am avut niciodată un consum de oxigen atât de ridicat. Am ajuns să consumăm de zece ori mai mult decât în 2019, înainte de pandemie, şi, în plus, consumul de oxigen din valul patru al pandemiei este de două-trei ori mai mare faţă de restul perioadelor de vârf ale pandemiei, respectiv valul trei sau valul doi", a declarat Claudiu Damian.

La fel de mult a crescut, în valul al patrulea al pandemiei, şi numărul pacienţilor COVID care au nevoie de internare, în acelaşi timp, ajungându-se la zeci de pacienţi care stau în aşteptare la UPU sau în Ambulanţe şi maşini personale, în curtea Spitalului Judeţean.

"Locurile destinate bolnavilor COVID-19 din Spitalul Judeţean Buzău sunt ocupate în totalitate. Nu mai avem unde să internăm. De exemplu, astăzi, 3 noiembrie, avem 241 de pacienţi, adică o treime din totalul paturilor din unitatea spitalicească este ocupată cu bolnavii COVID-19. Numărul pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV-2 care au avut nevoie de internare, în acelaşi timp, este de trei ori mai mare decât în valul 3, când de exemplu, noi, la Spitalul Judeţean Buzău, internam, în aceeaşi perioadă, circa 68 de pacienţi, pentru că acesta era numărul paturilor destinate pacienţilor COVID. În acest val aproape toţi pacienţii care au venit au avut nevoie de internare şi de oxigen pentru că au venit în stare gravă, cu afectare pulmonară mare. În ultimele săptămâni, am mărit gradual numărul paturilor alocate personelor infectate în toate secţiile unde am putut face acest lucru. Şi la ATI am ajuns de la 4 locuri la 17, deci am mărit de patru ori capacitatea de internare pentru COVID. În prezent, singurele secţii care funcţionează fără să fie afectate de coronavirus sunt Maternitatea şi Oncologia, iar internări nu mai facem decât pentru persoanele aflate în stare gravă, bolnavi a căror viaţă este pusă în pericol. Unitatea de Primiri Urgenţe este şi ea afectată. Astăzi, 3 noiembrie, avem în UPU 58 de pacienţi infectaţi în aşteptare. Avem şi un număr mare de decese. Media zilnică ar fi de 5-6 persoane decedate. Problema este că, deşi rudele celui decedat ar trebui să se prezinte în 24 de ore pentru ridicarea trupului neînsufleţit, am avut cazuri când toată familia celui decedat se afla în izolare sau carantină şi atunci au venit pentru ridicarea rudei decedate şi după 10 zile. Şi din acest punct de vedere suntem extrem de aglomeraţi", a explicat Claudiu Damian, managerul Spitalului Judeţean Buzău.

O imagine a situaţiei dramatice de la Spitalul Judeţean Buzău a fost postată şi de Gabriel Avrămescu, liderul PNL Buzău. Într-o postare scrisă, alături de fotografie, deputatul PNL de Buzău cerea ca " Legea certificatului verde, prin care se impune obligativitatea vaccinării în rândul angajaţilor, trebuie să fie votată de parlamentarii Camerei Deputaţilor cu responsabilitate".

"Aflu de la colegii de la prefectura Buzău că sunt 180 de apeluri în aşteptare la Serviciul de Ambulanţa Judeţean! 180 de strigăte de ajutor! Ne aflăm într-o realitate greu de acceptat, dar este evident că nu mai avem timp de aşteptat. Trebuie să acţionăm, trebuie să ne implicăm şi mai ales trebuie să înţelegem că şansa pentru revenirea la normal există doar prin vaccinarea populaţiei.

Măsurile de protecţie, fie şi nepopulare, trebuie implementate pentru salvarea de vieţi. Legea certificatului verde, prin care se impune obligativitatea vaccinării în rândul angajaţilor, trebuie să fie votată de parlamentarii Camerei Deputaţilor cu responsabilitate", a scris Gabriel Avărmescu pe pagina de Facebook.

La rândul său, prefectul Buzăului, Daniel Ţiclea a vorbit la un post de televiziune local despre faptul că judeţul nu a fost niciodată într-o situaţie atât de gravă din punct de vedere sanitar.

"Din păcate situaţia este dramatică. Practic, aceşti pacienţi din ambulanţe, din maşini proprii şi din containerele din curtea spitalului, în statistici, ei apar în aşteptare în UPU, dar, de fapt, ei sunt în curtea spitalului. După părerea mea, Buzăul n-a fost niciodată într-o situaţie atât de gravă, din punct de vedere medical", a declarat Daniel Ţiclea, prefectul de Buzău.

Buzăul a ajuns să numere 21.616 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la debutul pandemiei, dintre care peste 3.500 doar în ultimele 14 zile. Ca urmare a numărului mare de pacienţi, la Buzău alte trei spitale au fost transformate în unităţi COVID, deşi în primele valuri aceste unităţi spitaliceşti nu au primit bolnavi infectaţi cu SARS-CoV-2,aceşti bolnavi fiind trataţi doar la Spitalul Judeţean Buzău şi Spitalul Municipal Râmnicu Sărat. Este virba despre , spitalele din Nehoiu, Smeeni şi Spitalul CFR din municipiul Buzău. În toate aceste spitale sunt astăzi, 3 noiembrie, internaţi peste 200 de bolnavi.

"Este totuşi o veste bună. De patru zile putem spune că am înregistrat un platou în ceea ce priveşte numărul confirmărilor la fiecare interval de 24 de ore, însă noi, ca şi spital, nu resimţim deocamdată această descreştere, pentru că la noi încă se prezintă un număr mare de bolnavi, în stare gravă, după ce au stat mai bine de o săptămână acasă, fiind pozitivi. Dar , dacă descreşterea se va menţine şi chiar va continua să scadă numărul confirmărilor, într-o săptămână ar putea să scadă şi presiunea pe spitale, să avem şi noi mai puţini pacienţi care au nevoie de internare", a mai spus Claudiu Damian, managerul Spitalului Judeţean Buzău.

Astăzi, 3 noiembrie, judeţul Buzău a înregistrat alte 252 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 şi 12 decese.