Pe 9 decembrie 2021 are loc conferinţa MAGNETICO

BusinessMark va organiza pe 9 decembrie 2021 o nouă ediţie a conferinţei "MAGNETICO. How to attract and retain talents improving employer branding and creating meaningful HR practices". Evenimentul va avea loc online, pe platforma Cisco Webex.

"În cadrul acestui eveniment, vom răspunde unor întrebări precum: Ce "trăsături de caracter" are o companie ce o face să fie în fruntea listei de preferinţe pentru potenţialii angajaţi? De ce îşi apreciază oamenii angajatorii şi ce le câştigă devotamentul? Cum s-au schimbat răspunsurile la aceste întrebări în lumina ultimilor aproape doi ani de restricţii, schimbare, presiune? Se confruntă ei cu alte probleme şi caută un alt tip de sprijin din partea angajatorilor? Ce s-a schimbat în relaţia angajat-angajator? Cum se pot recalibra companiile la noua realitate, noul angajat şi noul stil de lucru? Cum îşi pot contura o imagine autentică şi trasparentă şi cum o pot comunica în interior şi exterior într-un mod eficient?", se arată într-un comunicat remis redacţiei.

Speakerii confirmaţi:

ANDRE DE WIT, Dean, Leadership Academy Amsterdam, Leadership Consultant and Conference Speaker specialized in relationship strategy, leadership and organizational culture

ROB VEERSMA, Global Director, Training & Development, Gazprom International

BEATRICE VANA, Recruitment, Learning & Development Manager, Brico Depôt România

DUMITRIŢA GHENCIU, Employer Branding Strategist, Bosch România

ANDREI CREŢU, Co-fondator, Pluria

ANA KRASOVSCHI, People, Culture & Organisation Chief Officer, Sameday

AURELIAN CHITEZ, Business Development Manager, Romanian Software

IRINA VERIOTI, Talent Acquisition Manager, Orange

Conferinţa vizează: HR Managers & HR Directors, Talent & Acquisition Managers, Employer Branding Managers, Recruitment Managers, HR Business Partners, Hiring Managers, HR & PR Specialists, Internal & External Communication Managers, Consultanţi HR, PR & employer branding, Directori generali, Team Leaders.

Ziarul BURSA este partener media al evenimentului