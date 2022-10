PETRE DAEA:"Am încărcat în sistem toate răspunsurile la observaţiile Comisiei Europene pe proiectul PNS"

România a încărcat în sistem, în data de 30 septembrie, toate răspunsurile la observaţiile Comisiei Europene pe proiectul Planului Naţional Strategic (PNS) 2023-2027, a anunţat, astăzi, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, potrivit Agerpres.

"După ce Planul Naţional Strategic a fost inserat în procedurile tehnice pe care le-a impus Comisia, evident că a fost o serie întreagă de observaţii, care nu au fost puţine. Au fost peste 370 de observaţii, pe care a trebuit să le analizăm împreună cu fermierii şi am aici reprezentanţii structurilor fermierilor, organizaţiilor de fermieri, cărora vreau să le mulţumesc pentru efortul depus, pentru soluţiile propuse, pentru angajarea pur şi simplu alături de echipajul administrativ de la Ministerul Agriculturii, în aşa fel încât să modelăm Planul Naţional Strategic, pentru a putea fi aprobat. Sigur, mai sunt elemente de corectat, dar vă spun, spre satisfacţia mea şi spre mulţumirea pe care am manifestat-o şi o manifest faţă de activitatea în comun pe care am desfăşurat-o în perioada aceasta, pe data de 30 septembrie România a depus, a încărcat în sistem, toate observaţiile pe care le-a avut Comisia vizavi de proiectul Planului Naţional Strategic al ţării", a precizat Petre Daea, într-o conferinţă de profil.

El a transmis că a constatat o înţelegere deplină din partea comisarului european pe agricultură la solicitările României vizavi de PNS.

"Am fost personal la o întâlnire cu comisarul pe probleme de agricultură pentru a interpreta împreună, în interesul ţării şi în folosul fermierilor, acele măsuri necesare care trebuie să fie prinse în Planul Naţional Strategic. Am putut constata înţelegere deplină la comisar şi am venit în ţară cu răspunsul "da" la solicitările pe care noi le-am avut în echipajul acesta al înţelegerii pe un proiect atât de necesar pentru agricultura ţării", a adăugat oficialul MADR.

În opinia sa, agricultura României este alimentată 75% din fonduri europene, iar din acest punct de vedere este nevoie de a analiza, folosi şi gestiona cu atenţie banii europeni.

"Aş vrea să fac o precizare extrem de importantă din punctul meu de vedere: agricultura Ţării Româneşti este alimentată 75% din fonduri europene. Acest lucru ne pune în situaţia de a analiza bine cum folosim banii şi ce proiecţii sănătoase, obiective necesare, punem în Planul Naţional Strategic. Pe de altă parte, trebuie să fim atenţi la gestionarea acestor bani, care trebuie să fie folosiţi cum se cuvine în agricultură", a explicat Petre Daea.

Pe de altă parte, ministrul a menţionat că România a făcut salturi deosebite din punct de vedere al randamentelor şi al calităţii producţiilor având aceste resurse financiare de la UE.

"Banii europeni trebuie să fie folosiţi cum se cuvine în agricultură, iar fermierii au făcut dovada aceasta de la integrarea în Uniunea Europeană, prin dibăcia lor, prin gradul lor de preocupare, prin administrarea corectă a celor două fonduri - FEADR şi FEGA. România a făcut salturi deosebite din punct de vedere al randamentelor, din punct de vedere al organizării fermelor, din punct de vedere al calităţii producţiilor şi mai ales din punct de vedere al folosirii terenului. România are la această dată un prag calitativ ridicat. Sunt fermieri foarte bine aşezaţi în spaţiul economic, sunt fermieri de top la nivelul Uniunii Europene, având o dotare care le permite, cum au făcut dovada şi anul acesta, să folosească condiţiile meteo sau să se adapteze la condiţiile meteo, prin viteze de lucru foarte ridicate, care ne dau şansa producţiilor de timp", a mai spus ministrul Agriculturii.

Acesta a participat astăzi la Gala Fermierilor din România, eveniment organizat de PRIAevents, la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti.