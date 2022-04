Premierul le cere primarilor voinţă pentru accesarea celor 80 de miliarde de euro aflaţi la dispoziţia ţării noastre

Premierul Nicolae Ciucă a cerut autorităţilor locale să se implice în atragerea fondurilor europene pe care România le are la dispoziţie în aceşti ani, 80 de miliarde de euro, subliniind că este important ca şi la nivel local să se determine "complementaritatea eficienţei" pe care fiecare din instrumentele de finanţare europeană o poate genera, potrivit Agerpres.

Şeful Executivului a avut, astăzi, o intervenţie online la lucrările Adunării Generale a Asociaţiei Oraşelor din România (AOR).

"Şi pentru că a venit vorba de programele de finanţare europeană, este o abordare personală pe care doresc să o împărtăşesc cu dumneavoastră, şi anume aceea că în momentul de faţă avem cel puţin patru instrumente la dispoziţie. (...) Fiecare din cele patru instrumente oferă oportunităţi. Important este să determinăm complementaritatea eficienţei pe care fiecare dintre ele o poate genera. De ce vorbesc de această complementaritate? Pentru că nu de puţine ori am văzut că am demarat anumite proiecte, care ar fi trebuit să fie aşezate într-o altă ordine de priorităţi, am asfaltat şi după aceea a trebuit să refacem, că nu realizasem canalizarea sau sistemul de aducţiune de apă, iluminatul nu era rezolvat şi aşa mai departe", a declarat Ciucă.

El s-a referit în primul rând la finalizarea proiectelor care au fost asumate prin cadrul financiar multianual 2014-2020.

"Deja ne aflăm în acea perioadă de prelungire şi acest program a beneficiat de trei ani de prelungire. (...) Mai avem un an şi nouă luni şi v-aş ruga să vă gândiţi foarte serios şi să analizaţi care dintre proiecte se finalizează şi care nu, pentru că există flexibilitate din partea Comisiei, astfel încât banii pe care anticipăm că nu-i vom cheltui să poată fi folosiţi (...) în măsurile pe care noi le avem în lucru pe masa Guvernului, astfel încât să putem să compensăm efectele generate atât de criza preţului la energie şi gaze, cât şi de criza generată de războiul din Ucraina", a declarat Nicolae Ciucă.

El a menţionat, apoi, al doilea instrument financiar european, asigurat prin PNRR, cerându-le autorităţilor locale implicare pentru a se putea obţine maxim din acest program.

"Revenind la instrument în sine, acolo sunt prevăzute o serie întreagă de condiţionalităţi, printre care jaloanele şi ţintele. La nivel guvernamental trebuie să ni le asumăm, ni le-am asumat şi le-am îndeplinit până în acest moment. Avem nevoie ca la nivelul autorităţilor locale, cu sprijinul autorităţilor de dezvoltare regională, cu sprijinul autorităţilor de management, să găsim soluţiile practice pentru a putea să obţinem tot ceea ce se poate obţine maxim din acest program. Ar fi de neiertat să nu putem să ducem la bun sfârşit tot ceea ce poate să reprezinte proiecte de reformă, proiecte de transformare, proiecte de investiţii pe bani europeni. Nu cred că trebuie să repetăm greşelile care s-au repetat în trecut (...). Este omeneşte a greşi, dar aici nu putem să greşim pe sume foarte mari de bani şi pe oportunităţi, care să asigure cu adevărat dezvoltarea şi modernizarea ţării noastre", a subliniat Ciucă.

Premierul a explicat că un alt treilea instrument de finanţare europeană este cel reprezentat de Cadrul Multianual 2021-2027, iar aici sunt iniţiate toate demersurile şi pentru asigurarea cadrului de accesare a acestor fonduri.

"Vă rog să fim cât se poate de organizaţi, astfel încât să putem să nu mai rămânem pe ultima sută de metri (...) să accesăm bani din aceste fonduri europene", a punctat Ciucă.

Şeful Executivului s-a referit şi la un patrulea instrument de atragere a fondurilor, cel generat de Programul Naţional de Investiţii 'Anghel Saligny'.

"Program pe care îl vom lansa foarte curând. Urmează să luăm decizia la nivelul guvernului, astfel încât să suplimentăm suma pentru a putea să acoperim tot ceea ce înseamnă solicitările venite din teritoriu şi el este îndreptat, aşa cum spuneam, preponderent către această asumare a noastră de a elimina diferenţele de dezvoltare dintre judeţe, de a elimina, de a reduce, că nu putem să eliminăm, de a reduce diferenţele dintre mediul rural şi mediul urban", a subliniat Ciucă.

Premierul a subliniat importanţa accesării celor 80 de miliarde de euro pe care România îi are la dispoziţie în aceşti ani.

"Toate aceste oportunităţi din cele patru programe despre care am vorbit, vă rog, încă o dată, (...) este o oportunitate cu care nu ştiu când ne mai întâlnim şi ar fi păcat să nu obţinem maximum din tot acest efort bugetar. Iar această oportunitate, pentru că nu am precizat suma - este o oportunitate de 80 de miliarde de euro - tot ceea ce discutăm acum reprezintă sau ar trebui să reprezinte nimic altceva decât un act de voinţă şi o atitudine cât se poate de fermă a autorităţilor locale pentru a putea să accesăm banii şi să ne ducem la bun sfârşit toate proiectele pe care noi le-am asumat, dar vă rog să aveţi în vedere că le-am asumat împreună cu cetăţenii. Cetăţenii au aceste aşteptări de la noi. Noi toţi vom fi beneficiarii la tot ceea ce am discutat până în acest moment", a mai afirmat Ciucă.