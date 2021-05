Am asistat la un efort de centralizare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, nu de descentralizare, a afirmat, ieri, Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, după întâlnirea pe care a avut-o cu premierul Florin Cîţu şi vicepremierii Kelemen Hunor şi Dan Barna pe această temă.

"Planul nu are o coerenţă şi o viziune clară a anilor pe care îi trăim în acest moment. Nu cunoaştem concret ce granturi vor merge către IMM-uri, nu cunoaştem concret care sunt reformele detaliat pe zona de pensii; sperăm să ne revină aceste informaţii. Comisia a recomandat ca toată lumea să aibă acces la aceste informaţii. Planul este naţional, nu nu un plan secret. Sperăm să deblocăm acest lucru şi să stabilim împreună un calendar de prezentare a PNRR în Parlament. Noi am luat act de ce au dânşii în PNRR generic, nu în detaliu. Aşteptăm PNRR-ul, ca să discutăm aplicat cu specialiştii din fiecare domeniu. Am asistat cu toţii la un efort de centralizare a PNRR, nu de descentralizare. Noi venim în continuare cu ideea de descentralizare în teritoriu a acestui PNRR, nu de centralizare în pixul unui anumit ministru, bun sau rău. (...)

Întâlnirea a fost un pic superficială, în caracterizarea actualei guvernări, dar s-a finalizat cu o promisiune. Tot întâlnim acest «vom face». Eu rămân de bună credinţă şi am sperat că azi vom ieşi cu un plan pentru români. Nu s-a reuşit asta", a declarat Marcel Ciolacu.

În replică, premierul Florin Cîţu a spus: "Am prezentat, nu am negociat, PNRR, un document apreciat de Comisia Europeană pe partea de reforme. (...) Am prezentat toate capitolele din PNRR cu bugetul aferent pentru fiecare capitol. Am intrat în discuţie şi pe reforme, şi pe ordonanţă, s-a discutat în detalii. Acest PNRR are o componentă importantă de reformă care are în spate votul românilor care au adus această coaliţie la putere în România. Ne uităm la propunerile formulate azi şi dacă exista vreo componentă care se înscrie în viziunea noastră, eu am deschiderea să discut cu toţi partenerii sociali. Astăzi programul de reforme corectează ce s-a făcut în ultimii ani de zile în guvernările PSD. (...) PNRR nu trebuie să meargă în Parlament; el a fost prezentat acolo de domnul ministru Ghinea. (...) Urmează noi discuţii cu sindicatele şi patronatele. Vom depune PNRR până la sfârşitul lunii mai".

La întâlnirea de la Palatul Victoria au mai participat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) şi Dumitru Costin, preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS).

"Am cerut să existe din nou un fond pentru start-up-uri aşa cum a fost Start-up Nation, un program care să susţină tehnologizarea, digitalizarea, pentru că avem nevoie de sânge proaspăt în economie. I-am transmis premierului că, din păcate, am intrat pe o pantă descendentă în care vedem cum măsură după măsură se închid. Am cerut să existe o implicare mult mai consistentă a insituţiilor financiare româneşti, respectiv Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri în PNRR. Înţelegem necesitatea derulării unor instrumente financiare prin Banca Europeană pentru Investiţii şi Fondul European de Investiţii, dar reforma trebuie să aparţină instituţiilor româneşti", a precizat Florin Jianu, preşedintele CNIPMMR.

"Blocul Naţional Sindical a avansat către membrii Guvenului şi liderii politici ai coaliţiei pachetul de reforme ce vizează cinci domenii cheie: sistemul public de pensii, sistemul fiscal, dialogul social, crearea unui mecanism de ajustare a salariului minim, tranziţie verde şi digitală.

Am atras atenţia că aceste reforme, odată asumate prin procesul de negociere cu Comisia Europeană, devin obligatorii. Există riscul ca la anumite reforme pe care Guvernul doreşte să le asume, fără consultarea partenerilor sociali, să avem reacţii care să ducă la blocarea sau stoparea lor", a afirmat Dumitru Costin, preşedintele BNS.

Toţi trei au afirmat că în zilele următoare vor mai avea întâlniri cu reprezentanţii Guvernului pentru a creiona ultimele detalii ale PNRR, înaintea de prezentarea lui în Parlament.