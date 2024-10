Principalele concluzii ale profesioniştilor invitaţi la "Supply Chain & Logistics Forum & Expo" 2024

23 de speakeri, profesionişti din domeniu, s-au reunit, pe 10 octombrie 2024, la Bucureşti, unde a avut loc o nouă ediţie a "Supply Chain & Logistics Forum & Expo", eveniment organizat de BusinessMark. Pe parcursul a două sesiuni de prezentări şi două paneluri, invitaţii au subliniat nevoia de adaptare continuă în lanţurile de aprovizionare, astfel încât organizaţiile să poată răspunde cu promptitudine tuturor provocărilor, conform unui comunicat transmis redacţiei.

SESIUNEA I

Daniel Enache, Director Spare Parts Logistics for Central Europe, Dacia, a deschis prima sesiune a evenimentului, vorbind despre procesul de transformare a rolurilor din supply chain.

"Astăzi voi vorbi despre oamenii din Supply Chain. Am trecut printr-un proces de diagnoză şi m-am întrebat ce trebuie să facem pentru a reseta echipa şi a transforma povestea noastră într-una de succes. Primul lucru a fost să aliniem toţi oamenii pe obiective comune. Pentru că au venit multe activităţi noi, am realizat că trebuie să train-uim aceşti oameni. A treia acţiune a fost de a asigura transferul de informaţii, comunicarea de date, între diverse entităţi, echipe, încât lucrurile să meargă lin. A patra direcţie a fost să ne uităm la compatibilitate. Am dorit ca această transformare să fie făcută de oameni. Astfel, am creat 14 echipe transverse, coordonate de 14 oameni, iar fiecare dintre ei a avut o temă pe care a lucrat, alături o echipă. Am creat şi un program de dezvoltare managerială, de creştere. O zi pe lună, ei nu mai lucrează - fac orice altceva decât activităţile zilnice. Fac workshop-uri, training-uri, merg în vizită la parteneri, la furnizori. Am creat şi un program de mentorat, pentru a putea să ne cunoaştem mai bine, să vedem care sunt următorii paşi în carieră", a explicat el, potrivit comunicatului.

Adriana Pălăşan, Managing Partner, Supply Chain Management Center, Vicepreşedinte ARILOG, şi Andreea Mureşeanu, Head of Logistics Distribution, Selgros Cash&Carry Romania, Vicepreşedinte ARILOG, au adus în discuţie sistemul RO eTransport, analizând provocările şi oportunităţile conformării.

"În fiecare companie există un siloz de date - 3, 5, 7 sisteme, ce nu sunt integrate între ele. Informaţiile nu sunt completate între ele, drept pentru care datele nu sunt în regulă. Nici departamentele nu colaborează între ele. Totodată, cu partenerii noştri tot silozuri avem, drept pentru care transportatorii, operatorii logistici au aflat mult mai târziu despre această lege. În momentul în care au început amenzile, au început să îşi pună întrebări, să lucreze între ei şi să aibă date comune", a spus Adriana Pălăşan.

La rândul său, Andreea Mureşeanu a completat: "Este o necesitate de a se interconecta bazele de date şi să existe o comunicare pe tot fluxul. Altfel, în lumina legislaţiei, este foarte dificil să scăpăm fără amendă. Un alt aspect important este că verificările se pot face cu până la 6 luni în urmă. Penalităţile au intrat în vigoare - există şi excepţii până la 1 ianuarie. Legea există de 2 ani, însă în urma discuţiilor avute cu patronatele, au tot venit completări. Sunt convinsă că vor mai veni completări - este un organism viu, însă nu avem timp să ne punem la punct, pentru că există o altă lege sau o altă completare. Când va exista şi monitorizarea de GPS cu penalităţi, la nivelul organizaţiilor care nu şi-au integrat procesele de la început, efortul va fi foarte mare."

Un alt subiect abordat în prima sesiune a vizat folosirea GenAI în Supply Chain. Astfel, Oszkar Bara Laszlo, Managing Partner, APTUS, Manhattan Associates Eastern Europe, Tech Lead for Manhattan R&D, Atlanta, a precizat: "Ca să împingem limitele către idei mai mari, permanent explorăm conceptul posibilităţilor, pe care le transformăm apoi în soluţii inovatoare. Punem accent pe un software modern, mereu actualizat, cu o fărâmă de inteligenţă activă sau de inteligenţă artificială. În afară de software, avem nevoie de oameni pasionaţi şi creativi în rezolvarea problemelor. Noi avem toate ingredientele: soluţii, tehnologie şi oameni, consultanţi şi programatori care reuşesc să rezolve toate problemele. Acoperim toată gama de soluţii pe Supply Chain, însă în zona noastră avem o experienţă foarte mare pe warehouse management. Ne-am întrebat cum putem folosi Large Language Models în Supply Chain şi ne-am dat seama că ne ajută în patru zone: configuraţie de sistem, knowledge-base, extensibilitate şi text-to-task."

Luiza Pascu, Customer Operations Manager Romania şi Bulgaria, Danone, a subliniat în prezentarea sa necesitatea ca liderii din Supply Chain să se pregătească pentru viitor şi să privească spre strategiile pentru formarea următoarelor generaţii de profesionişti din domeniu.

"Câţi dintre dumneavoastră se gândesc la cum va arăta compania în 2045-2050? Principala noastră provocare astăzi e să devenim confortabili cu diversitatea - asta este ceea ce ne cere consumatorul şi ceea ce ne dorim să îi oferim. Cum ne mutăm în direcţia de a gestiona diversitatea ieftin şi cât mai bine? Mă uit la momentul 2050, pentru că generaţiile Z şi Apha vor ajunge la maturitatea vieţii profesionale. Punctul meu de plecare şi conexiunea cu supply chain este că, atunci când ne uităm la ce preferă în partea de muncă, aceste generaţii preferă un mediu dinamic, dominat de complexitate şi tehnologie. De aceea, cred că viitoarea generaţie aparţine în supply chain, pentru că aici vor găsi ceea ce au nevoie. Ei vin cu nişte setări integrate: nu mai trebuie să înveţe partea digitală. Ei vin ca talente, vin cu adaptabilitate, flexibilitate şi rezilienţă în medii dinamice. Vor şti exact să gestioneze situaţiile complex, ieftin şi bine. Aceste generaţii se vor preocupa mai mult şi de mediu", a spus ea, se menţionează în comunicat.

Daniel Cateliu, Director of Industrial & Logistics, CBRE Romania, a adus în discuţie potenţialul de creştere al României în ceea ce priveşte spaţiile logistice şi proiectele în dezvoltare.

"Intrăm în zodia creşterilor de chirii, însă chiar şi aşa, România are cea mai mică chirie din CEE. Vacancy-ul a scăzut sub 5%. Bucureştiul are 60% din livrările de spaţii noi, conduce detaşat. Observăm o creştere a interesului pentru zona de producţie, care este peste zona de logistică. Un alt lucru important este că producţia, din punctul meu de vedere, pentru următorii doi ani, va ajunge spre 60%. În piaţa de industrial, ne relaxăm când vedem proiecte de infrastructură. Eu cred că Brăila, Galaţi şi drumul până la Focşani va repoziţiona al doilea hub din România. Vom vedea, cel mai probabil, proiecte noi în acea zonă. În acest moment simţim că nu vine o cerere foarte puternică din zona de logistică, ci de producţie, însă de când a început pandemia, vedem clienţi mari din zona de retail care vor să îşi aducă furnizorii mai aproape de pieţele lor. Vedem companii din Germania care vor reloca activitatea cu totul în regiunea noastră. Ne batem cu Polonia şi Ungaria", a spus el.

A urmat un panel moderat de Daniel Drăgan, Managing Partner, BusinessMark şi Cosmin Băroiu, General Manager, Mantis România, la care au participat: Steluţa Iosif (Nufarm), Victor Roca (Omya Calcita Romania), Cristian Roşca (Macromex), Cristina Hurezeanu (DB Schenker) şi Mirela Marica (ALPLA Packaging Romania).

"Toată această perioadă 2022-2024 a adus foarte multe schimbări în ceea ce priveşte comportamentul consumatorului, cu o volatilitate pe Supply Chain", a spus Cristian Roşca, Supply Chain Director, Macromex. "Anul 2024, după anul 2023, a fost unul dintre cele mai volatile. Pentru noi, a fost ca un fierăstrău: o lună sus, o lună jos - o predictibilitate foarte scăzută. Am apelat la lecţiile pe care le-am învăţat în pandemie şi anume: nu lua poziţii lungi. Încearcă să adaptezi în fiecare zi nevoia, supply-ul, cu ceea ce vine din piaţă, pentru a putea răspunde la ceea ce vine din piaţă în fiecare moment. Reţeta noastră a fost flexiblitatea", a continuat el.

În acest context, Cristina Hurezeanu, Area Manager, DB Schenker, a intervenit precizând: "Pentru noi, incertitudinea este noul normal şi cred că am învăţat în ultimii patru ani să fim mai flexibili, să cerem această flexibilitate şi de la partenerii noştri, pentru a ne adapta cât mai repede. Nu cred că va exista o perioadă prea mare de stabilitate - în fiecare săptămână apare ceva. Nu prea avem de ales decât să ne adaptăm. Suntem nevoiţi să creştem productivitatea, pentru că ne-o cer clienţii. În permanenţă trebuie să ne adaptăm şi să rămânem în piaţă, pentru că, altfel, ar putea să plece la alţi provideri logistici. Mă îngrijorează platforme de e-commerce precum TEMU, Shein, care trimit volume foarte mari în Europa. Ei umplu containere ce vin spre Europa, spaţii logistice. Vorbim despre un supra-consumerism. Produsele din China acaparează piaţa din Europa şi, din ce am mai studiat eu, România ocupă un loc fruntaş în acest sens."

Un alt subiect în panel a vizat digitalizarea lanţurilor de aprovizionare. Astfel, Mirela Marica, Supply Chain Manager, ALPLA Packaging Romania, a precizat: "În compania noastră, punem mare accent pe digitalizare şi încercăm să facem cât mai eficient acest lanţ de aprovizionare. Ce am făcut noi diferit a fost, în primul rând, să comunicăm, să identificăm dacă avem sisteme. După aceea, am implementat acest warehouse management, prima dată cu scanat şi coduri de bare, iar de anul trecut am implementat RFID. Dacă un inventar al materiei prime îmi lua până la 8 ore, acum depinde de zonă: în Bucureşti şi Urlaţi facă în 15 minute acest inventar, în Braşov durează cam 20 de minute. În acest sistem mergem, aceasta este direcţia. Pentru că punem mare accent pe calitatea produsului, ne dorim ca acest produs finit să fie de o calitate foarte bună, astfel că facem etapizat această digitalizare (...) Este important să ţinem talentele în interiorul companiei, tocmai pentru a face şi transferul de know-how. În echipa pe care o conduc, am adus patru oameni noi din interiorul companiei. Când am făcut propunerea către top management, am analizat ce skill-uri au, cum le putem face planuri de dezvoltare talentelor, pentru a rămâne în interiorul companiei. Aceşti membri livrează rezultate şi vin cu o implicare şi o determinare fantastică, ideile lor sunt foarte bune şi inovatoare."

"Digitalizarea vine peste noi - SAF-T, eTransport. Dacă nu vine digitalizarea, vin noile generaţii şi, atunci, trebuie să facem ceva. Noi am schimbat sistemele, iar apoi am observat că nu avem suficientă resursă umană competentă, adaptabilă la aceste sisteme. Prima reacţie a fost a rezistenţei, astfel că am lucrat pe mentorat. Ne-am concentrat pe sisteme integrate, iar ce nu face obiectul principal al activităţii noastre am externalizat. Am venit şi cu depozite în alte zone ale ţării, pentru a fi mai aproape de clienţi. Am început să acordăm mai multă atenţie şi clienţilor mici, să ne apropiem de ei prin digitalizare. Acum căutăm soluţii să mergem spre un sistem integrat, de grup. Digitalizarea nu mai este o cerinţă, ci o obligativitate (...) Fără angajaţi adaptabili e greu să deserveşti clientul şi să ai un customer service cu un customer satisfaction la nivel ridicat. Angajaţi se mai găsesc, însă problema e de a găsi angajaţii potriviţi, de a investi în fiecare angajat, vechi sau nou, de a-l convinge că trebuie să se adapteze. Nu mai este suficient să ai skill-uri, trebuie să şi vrei să te adaptezi. După ce a ajuns la nivelul dorit, apare problema retenţiei şi, dacă acesta pleacă, trebuie să luăm procesul de la capăt. Astfel, eu cred că angajatul va reprezenta cea mai importantă resursă în cadrul companiei chiar şi în 2050", a spus, la rândul său, Victor Roca, Head of Supply Chain, Omya Calcita Romania.

La rândul său, Steluţa Iosif, Supply Chain Business Partner | Eastern Europe and Africa & Middle East, Nufarm, a adus în discuţie rezistenţa la schimbare. "Dacă ne uităm la ţările din Europa de Est, sunt mai rezistente la schimbare când vine vorba de digitalizare, dar nu din perspectiva oamenilor, ci a clientului final, care pentru noi este fermierul. Însă partea de digitalizare a companiilor din agribusiness poate fi văzută din două perspective, prima fiind a sustenabilităţii, prin crearea de tehnologii, astfel încât fermierii noştri să producă mai mult cu mai puţin, cu produse adaptate, pentru a proteja mediul. Ca să menţin trendul rezistenţei la schimbare, am fost direct implicată în implementarea de CRM Sales Force şi pentru a evita această rezistenţă, i-am implicat încă de la început. Oamenii au lucrat şi au comunicat foarte bine între ei - aceasta a fost cheia succesului", a spus ea.

SESIUNEA A II-A

Cea de-a doua sesiune a evenimentului a fost deschisă de Yann De Feraudy, Preşedinte, France Supply Chain by AslogNon-Executive Director, membru al Comitetului Strategic din consiliul de administraţie al grupului FM Logistic, care a vorbit despre fluxurile end-to-end.

"Este dificil să prezici viitorul, dar aş dori să împărtăşesc câteva dintre punctele mele de vedere. Lucrurile s-au accelerat - managerii de supply chain s-au dezvoltat în ultimii ani, din cauza mediului impredictibil. Toate aceste provocări înseamnă mai multă muncă pentru noi, în lanţul de aprovizionare. O cantitate mare de bunuri vin din China şi din alte părţi ale lumii, ceea ce cauzează unele probleme. Datorită CS3D care intră în vigoare anul viitor, vom vedea o proiectare mai dinamică a reţelelor de aprovizionare. Trebuie să optimizăm costurile, dar să reducem şi emisiile de carbon. Una dintre provocări este că intrăm într-o lume a lipsurilor, a problemelor de rezolvat. Clienţii solicită flexibilitate, deci trebuie să regândim relaţia client - furnizor. Putem vedea că intrăm într-o eră fast & furious, unde am trecut de la livrarea la timp la livrarea aproape instantă", a spus el.

A urmat Makis Zimianitis, Logistics Consulting Services Manager, Mantis Group, care a prezentat funcţionalităţile un sistem inteligent pentru depozite. "Principalul nostru sistem de software, LVS Logistics Vision Suite, are ca funcţie de bază a executa şi gestiona operaţiunile din depozit. În plus, Warehouse Control Tower asigură control şi vizibilitate reale asupra operaţiunilor. Warehouse Intelligence este un alt modul, axat pe analiză, care transformă datele istorice în informaţii utile. Acestea sunt mai mult decât nişte instrumente; sunt modalităţi de a gestiona operaţiunile business-ului. Totul începe la nivel de WMS. Datele sunt transmise la WCT la fiecare 3 minute, unde rămân până la finalul zilei, când devin date istorice, actualizând modulul WI. Acolo unde există fum, există şi un incendiu în business. Susţin pe deplin această afirmaţie. Aveţi grijă atunci când vă confruntaţi cu o astfel de situaţie", a spus el.

"Indiferent de cifre, de strategii, avem nevoie de oameni - fără ei nu putem face nimic. Fără oameni, nu avem ce să concepem, ce să implementăm, nu ajungem la niciun proces", a subliniat Mirela Scărlătescu, Supply Chain Director, Animax Pet Shop, în prezentarea sa, în care a vorbit despre viitorii oameni din supply chain. "Indiferent de cifre, de strategii, avem nevoie de oameni - fără ei nu putem face nimic. Fără oameni, nu avem ce să concepem, ce să implementăm, nu ajungem la niciun proces. Am descoperit o strategie - Balance Scorecard Strategy - care arată un echilibru al tuturor elementelor din organizaţie. Când vorbim de oameni, vorbim de training, de mentoring, de motivarea oamenilor. Abia atunci când avem concentrată această zonă, putem vorbi despre procese interne, obiective, KPIs. Aceştia au cunoştinţe, ştiu ce să facă, suntem aproape de ei. După ce am pus la punct procesele putem vorbi de customer experience. Ultimul nivel este al performanţei financiare, unde vorbim despre rentabilitate, vânzări, ROI. Când avem un stakeholder, e foarte important să vadă o etapizare, să vadă timpii care sunt necesari. Este important şi să revizităm strategia, să ne reîntoarcem la oameni. Va trebui tot timpul să revizităm strategia", a adăugat ea ea.

În continuare, Alina Necula, Country Manager for Romania, Lion's Head Investments, a adus în discuţie proiectele de logistică ale companiei, precizând: "Anul acesta, am reuşit să închidem o tranzacţie în Bulgaria - suntem numărul 2 în ceea ce priveşte spaţiile logistice. În România vom dezvolta spaţii de logistică în Popeşti-Leordeni. Din punct de vedere al produsului, produsul nostru va fi unul nou. Pe partea de construcţie, sunt mai puţine dezvoltări în piaţă. Din punct de vedere strategic, ne-am uitat la Bucureşti şi am identificat o oportunitate pe zona de sud, care are o infrastructură în dezvoltare. Este între centura veche şi cea nouă. Am achiziţionat 15 hectare şi vom începe un proiect în trei faze. În prima fază, vom începe cu 20.000 mp, iar la începutul anului viitor vom demara construcţia proiectului. Vom avea panouri solare, totul va fi LED. Vom reutiliza apa pentru irigaţie, vom avea între 30 şi 40% spaţii verzi."

A doua sesiune de prezentări a fost încheiată de Duygu Dökmecier, Deputy General Manager of Global Logistics, LC Waikiki, şi invitat special a evenimentului.

"Investim în angajaţi, iar 44% dintre executivii noştri sunt femei. Dacă vrei să fii o companie bună pentru angajaţi, trebuie să fii de încredere şi să ridici standardele. Productivitatea este unul dintre principalele obiective ale activităţii noastre. Pentru a gestiona operaţiuni de mari dimensiuni, realizăm operaţiuni de import-export country-based, e-commerce, producţie, logistică, operaţiuni de retur. Când vine vorba de operaţiunile de import, ne-am schimbat strategia, prin sourcingul produselor, în special pentru vânzările globale. Procurăm din Bangladesh, China, Egipt, Myanmar. În Egipt producem haine şi le trimitem în Maroc. Este foarte dificil în acea zonă, pentru că trebuie să investeşti şi să fii răbdător când vine vorba de operaţiuni", a spus ea.

Ultima parte a evenimentului a fost dedicată panelului "E-commerce, Retail & FMCG. Trends and insights", la care au participat: Dan Fotescu (Auchan Romania), Ionuţ Vasile (LEROY MERLIN România), Emilian Dinică (PepsiCo CE), Paul Niţă (ID Logistics România, ARILOG), Michael Kaiser (Sezamo) şi Bogdan Drăgotoiu (Nestle).

Vorbind despre provocările din ultimii ani, Bogdan Drăgotoiu, Logistics & Distribution Manager Romania, Nestle, a precizat: "Am fost impactaţi de inflaţie şi de războiul din Ucraina, însă am avut creşteri de volum în fiecare an. În zona de food, supply chain-urile sunt puţin mai scurte ca în alte zone, astfel că suntem mai impactaţi în zona de Est. Când a izbucnit războiul din Ucraina, una din fabricile noastre, aflată în Harkov, s-a închis şi au dispărut de pe piaţă, pentru o perioadă, noodles, pe care îi produceam acolo. Am învăţat să trăim în război, în primul rând acolo. Am redeschis fabrica şi ne-am adaptat cât să putem muta toată activitatea în buncăre într-un minut, în caz de raiduri. Înveţi să modifici lucrurile rapid, să iei totul de la capăt (...) Pentru mine, digitalizarea ajută la decision-making. Avem destul de multe tool-uri care ne ajută să vedem trendurile, să înţelegem ce se întâmplă înainte să facem o analiză."

La rândul său, Ionuţ Vasile, Head of Supply Chain, Leroy Merlin Romania, a intervenit precizând: "Multe crize au venit în ultimii 5 ani. Atunci păreau crize, acum par o normalitate. De când cu cele două războaie, presiunea este pe fluxul din Asia. De obicei, când apare o situaţie neprevăzută, apar şi reacţii exagerate şi sunt persoane care se panichează, pun presiune mai mare pe fluxuri. E important să planificăm şi atunci când reacţionăm, să reacţionăm în baza datelor. Noi am relocat o parte din achiziţii din Asia în Europa, la nivel de grup. La nivel local, şi noi am investit în stocuri. De doi ani, încercăm să ajungem la un nivel optim al stocurilor. În această perioadă, am revizuit ritualurile de lucru între sediul central şi magazine, am ţinut mult mai aproape legătura cu ei şi am reacţionat mult mai repede pentru a repara problemele din piaţă (...) Există o schimbare în comportament la nivelul clienţilor - ei vor produsele mai repede, să le primească vor ei, când vor, astfel că e important să îi servim aşa cum îşi doresc. De aceea, una din investiţiile în digitalizare a fost pe partea de last-mile delivery, pentru a răspunde mai bine nevoilor clienţilor. Încă din 2020, de când am început vânzarea online, am început un parteneriat cu o firmă de curierat, astfel încât să livrăm la un nivel de sustenabilitate dorit de noi. Suntem primul business de do it yourself care oferă livrare la lockere."

Automatizarea este absolut esenţială pentru lanţurile de aprovizionare şi pentru eficientizarea activităţilor şi proceselor din depozite, au fost de acord invitaţii la panel, se precizează în comunicat.

În acest context, Emilian Dinică, East Balkans E2E Supply Chain Director, PepsiCo CE, a explicat: "Am început de acum 5 ani automatizarea, scopul fiind în a deveni mai eficienţi, mai atenţi la cost, de a deservi interfaţa cu consumatorul astfel încât să se bucure de produsele noastre. Vorbim de big scale automation, de investiţii semnificative. Partea de depozite automate prinde avânt abia acum, pentru că, realistic, noi urmăm trendurile din Vest şi suntem la 10, 15, 20 de ani distanţă. Noi acum accelerăm trendul, astfel încât în următorii 5 ani vom face, probabil, ce nu am făcut în ultimii 10, la nivel de economie. Vorbim şi de automatizare la scară mai mică: vorbim de roboţi inteligenţi, de integrarea inteligenţei artificiale în sisteme, cât să ne ofere informaţii cât mai repede, cât mai bune, cât mai eficiente."

"Noi suntem e-grocery store unde avem şi mulţi producători locali, iar în acest caz automatizarea devine o provocare. Avem peste 16,000 de articole. Ne trebuie un mod de automatizare altfel, pentru a putea gestiona totul. Nu automatizăm şi nu digitalizăm customer care - dacă cineva sună la noi, va da de o persoană care răspunde în aproximativ 7 secunde. Din ce în ce mai multe firme automatizează acest aspect şi, după ce aştepţi câteva minute, realizezi că ţi-ai dori să vorbeşti tot cu o persoană. În ziua de astăzi ne lovim, încă, în România de firme mari care nu au nici EDI. M-a frapat foarte tare că ne lovim de lipsa automatizării şi în ţări precum Germania. Când vorbim despre procese, în România facem picking manual, însă în Germania, Austria, Ungaria, tot procesul nostru este automatizat, cu roboţi şi cu black box", a intervenit Michael Kaiser, Chief Commercial Officer, Sezamo.

La rândul său, Dan Fotescu, Logistics Department Director, Auchan Romania, a intervenit precizând: "Digitalizarea este, după mine, un concept de muzeu - este peste tot şi deja împământenit. Acum bătălia este pe utilizarea datelor şi, bineînţeles, explorarea inteligenţei artificiale. Aici va fi un foarte mare câştig. Ne ajută să ne optimizăm, bineînţeles, am şi eliminat multe procese, ne facilitează accesul la anumite date mult mai rapid. Este clar că trebuie să devenim mai eficienţi, să optimizăm resursele. Compania în care sunt este unul dintre pionieri pe partea de case automate, primul magazin inteligent, autonom. Cred că acesta va fi un trend pentru viitor."

Nu putem vorbi despre date, despre inteligenţă artificială şi automatizare, fără să nu aducem în discuţie aportul adus de oameni, au mai punctat invitaţii. Astfel, Paul Niţă, Director General, ID Logistics România, Preşedinte Asociaţiei ARILOG a explicat că: "E important să adaptăm beneficiile la munca pe care oamenii o depun. Munca, dacă este necalificată, e clar că nu poţi avea nişte beneficii foarte mari, însă trebuie să fie recompensaţi pentru efortul depus. Atunci când un om vine la muncă doar pentru bani, cred că este o problemă. Când se trezeşte şi vine la muncă să ia decizii, să analizeze, să trimită mailuri, mai are nevoie de ceva în plus. Asta ţine de cultura companiei - e important ca oamenii să simtă că au un scop, că munca lor este mai multe decât suma de bani pe care o primesc."