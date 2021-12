Protestele studenţilor, susţinute de sindicalişti

Studenţii sunt susţinuţi de sindicalişti în acţiunile lor de protest. CNS Cartel ALFA susţine acţiunile de stradă ale studenţilor organizaţi de către Asociaţia Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), nemulţumiţi de subfinanţarea educaţiei. Sindicaliştii subliniază că anul acesta doar 2,28% din PIB este alocat educaţiei, an în care 15,2% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani au finalizat doar opt clase sau mai puţin. Reprezentanţii Cartel ALFA precizează că anul acesta, 41% dintre elevii români se plasează în aria analfabetismului funcţional, în timp ce 28% dintre elevi au probleme cu prezenţa la cursurile online. De asemenea, 38,5% dintre copiii României sunt în risc de sărăcie şi excluziune socială: "Ne arătăm solidaritatea cu studenţii care îşi exprimă an după an mâhnirea faţă de subfinanţarea educaţiei, care duce la menţinerea şi amplificarea inegalităţilor sociale. În cuvintele acestora, "bugetul de stat este un cozonac cu rahat - indolenţă îmbrăcată în vorbe goale'!România alocă din nou un procent insignifiant educaţiei prin raportare la Produsul Intern Brut (PIB) şi ignoră complet nevoile învăţământului, dar şi situaţia critică care s-a produs în urma pandemiei. Conform Legii nr. 1/2011, ar trebui să acordăm 6% din PIB către educaţie, doar că din nou, după 10 ani de la adoptarea legii, nu am reuşit să ajungem nici măcar aproape de acel procent. Pentru mulţi dintre noi, pentru oamenii de rând şi oamenii muncii care au copii înscrişi în sistemul de învăţământ, statisticile de mai sus descriu o realitate înfricoşătoare, mai ales dacă o traducem în destine ratate şi generaţii condamnate să rămână în sărăcie. Aproape jumătate dintre copii se află în risc de sărăcie, şi totuşi guvernul subfinanţeze în continuare educaţia, alocând doar 2,28% din PIB! Atragem atenţia că doar acum câteva luni Preşedintele Klaus Iohannis şi cu grupul din jurul proiectului România Educată prezentau cum vor duce România pe un făgaş mai bun. Încă o dată, în pragul sărbătorilor, ni s-a arătat cum educaţia este una dintre cele mai mici priorităţi pe care România le are. Nu trebuie să lăsăm nici educaţia, nici sănătatea sau alte bunuri publice, să fie distruse, iar în lupta pentru un sistem educaţional mai just şi incluziv, nu doar studenţii sau profesorii trebuie să lupte. Fiecare dintre noi trebuie să ne alăturăm!".

Confederaţia Naţională Sindicală "Cartel ALFA" este reprezentativă la nivel naţional, reuneşte 38 de federaţii sindicale la nivel de sector şi coordonează activitatea a 42 de filiale teritoriale, interprofesionale.