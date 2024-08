Prow Conference 2024 va avea loc în perioada 17-18 octombrie

În perioada 17-18 Octombrie, la Timisoara Convention Centre, va avea loc Prow Conferece 2024. Prow Conference este primul eveniment de tehnologie din Timişoara cu focus pe produse digitale. Manageri, programatori, specialişti în marketing sau design au ocazia să îşi extindă setul de cunoştinţe şi să exploreze tendinţele internaţionale din această industrie.

Care este formatul evenimentului?

Prow 2024 se va desfăşura fizic, la Timisoara Convention Centre unde contentul va fi organizat pe 2 scene cu experţi digitali internaţionali şi locali în dezvoltarea de produse şi strategii de creştere de succes.

Evenimentul este împărţit în două zile:

●17 octombrie: Pre-conferinţă, vom avea workshop-uri practice care vor ajuta pasionaţii de produse digitale să îşi dezvolte competenţele esenţiale pe loc. Primul workshop anunţat este: "Radical Product Thinking Workshop: Translating a Vision into Reality." Biletele se cumpără separat, iar biletul pentru conferinţă nu asigură accesul la workshop.

●18 octombrie: Conferinţa îşi propune să scoată în faţă cele mai recente tendinte în dezvoltarea produselor digitale, atât din perspectiva tehnologică, cât şi din cea a managementului de produs.

Care sunt speakerii care vor urca pe scenă?

Pentru a construi un produs digital de succes, este necesară o cunoaştere în profunzime a pieţei, urmată de cunoştinţe avansate de management de produs, design intuitiv sau marketing avansat. Speakerii care vor urca pe scena Prow sunt experţi internaţionali cât şi naţionali, care vor pune toate aceste detalii în perspectivă.

Numele anunţate până acum sunt: Radhika Dutt - Author of Radical Product Thinking: The New Mindset for Innovating Smarter, Ali Khalid Rana - VP of Product at Bolt, Nicolo Arena - Product Design Lead at Meta, Sebastian Borggrewe - Chied Product Officer at Product Masterclass, Pedro Sousa - Chief Product Officer at Packhelp, Tulio Domingos - Vice President of Product Education First, Emily Webber - Organisational Consultat at Tacit, Cristian Sălcenu - CEO at Sezamo, Mart Parve - Co-Founder & CPO at Miros, Karczewski Karol - Lead Product Manager at LOT Polish Airlines.

"Ecosistemul nostru IT se îndreaptă rapid spre automatizare, folosind soluţii fără cod sau cu cod redus, pentru a obţine rezultate rapide. În această schimbare, trebuie să ne schimbăm focusul de la 'cum facem' la 'ce facem'. Asta înseamnă că trebuie să ne concentrăm mai mult pe produsele pe care le dezvoltăm şi pe problemele pe care le rezolvăm, nu pe detaliile tehnice ale modului în care le construim." - Raul Geana, Director General @ Haufe Group

"The Access Group este unul dintre cei mai mari furnizori de business management software, pentru organizaţii din Marea Britanie, Irlanda şi Asia Pacific. Ajutăm peste 60.000 de clienţi din sectoarele comerciale şi non-profit să devină mai productivi şi mai eficienţi.

Soluţiile noastre inovatoare transformă modul în care este utilizat business management software-ul, oferind fiecărui client libertatea de a face mai mult.

In prezent, dezvoltam 75 de produse software cu echipele din Romania, iar prin parteneriatul cu PROW ne propunem sa contribuim activ la dezvoltarea competentelor in regiune, incurajandu-i astfel pe cei peste 1100 de angajati ai nostri sa se conecteze cu o comunitate vibranta, cu care impartasim aceeasi pasiune pentru dezvoltarea de produse." - Radu Giju, Managing Director The Access Group Romania.

