"Prudenţa financiară şi optimizarea costurilor - esenţiale în perioade cu instabilitate economică"

Reporter: Cum aţi descrie, în câteva fraze, anul 2024 pentru echipa Terano Construct?

Marian Ciupitu:Anul 2024 a fost unul al provocărilor, dar şi al oportunităţilor pentru echipa Terano Construct. Ne-am confruntat cu dificultăţi legate de forţa de muncă şi impredictibilitatea legislativă, însă am continuat să ne dezvoltăm, să ne consolidăm expertiza în fitout şi să ne extindem pe piaţa prevenirii incendiilor. Am menţinut standardele înalte, consolidând relaţiile cu clienţii şi cu partenerii noştri. Totodată, am făcut paşi importanţi în digitalizare şi eficientizarea proceselor, pregătindu-ne pentru un viitor mult mai competitiv. A fost un an de creştere pentru noi, dar şi de conştientizare a punctelor mai slabe, iar pentru asta am facut un plan, pe mai mulţi ani, menit să determine atingerea acestor obiective.

Reporter: Cum preconizaţi că va arăta anul 2025 pentru dumneavoastră?

Marian Ciupitu:În contextul geopolitic actual, 2025 se anunţă un an plin de incertitudini economice şi volatilitate în sectorul construcţiilor, ceea ce va impune antreprenorilor români o abordare echilibrată, bazată pe prudenţă financiară, flexibilitate operaţională şi o strategie atent planificată. Pentru bugetul acestui an, am estimat o uşoară creştere, însă, aşa cum menţionam, este dificil de anticipat evoluţiile viitoare, prin urmare preferăm să alegem strategia paşilor mărunţi dar siguri, făcuţi cu profesionalism şi echilibru.

Reporter: Care credeţi că sunt atuurile Terano într-o piaţă precum cea din România?

Marian Ciupitu:Dacă ar fi să citez un client, "ceea ce diferenţiază Terano în mod deosebit în piaţa construcţiilor sunt următoarele aspecte: calitatea umană şi profesionalismul echipei, modul deschis în care se dezvoltă relaţia de parteneriat prestator-beneficiar, experienţa celor 17 ani în domeniul construcţiilor care se revede în teren şi stabilitatea companiei care vine tocmai din rezisteţa pe piaţă şi, nu în ultimul rând, din flexibilitatea şi adaptabilitatea Terano în faţa tuturor provocărilor".

Pornind de la descrierea clientului nostru, aş vrea să dezvolt fiecare punct, descriind astfel care sunt atuurile acestei companii româneşti care activează pe piaţa construcţiilor autohtone de 17 ani:

- Calitatea umană şi profesionalismul echipei noastre, dedicarea, proactivitatea şi capacitatea de a rezolva probleme sunt factorii care determină finalizarea cu succes a tuturor proiectelor, fie că acestea sunt realizate în ţară sau în străinătate.

- Colaborarea deschisă şi relaţia de încredere între noi şi clienţii noştri. Faptul că putem, ca echipă, să depăşim problemele inerente ale oricarui proiect, printr-o comunicare transparentă dublată de orientarea către succesul proiectului ne-a dovedit că putem depăşi orice obstacol şi că provocările ne fac mai puternici.

- Flexibilitatea şi adaptabilitatea într-o perioadă în care piaţa construcţiilor din România este impredictibilă, iar noi am demonstrat că ne putem adapta rapid la schimbări legislative, fluctuaţii de preţuri şi provocări legate de forţa de muncă.

- Şi, nu în ultimul rând, atuul nostru, dezvoltat mai mult în ultimii 3 ani, cultura organizaţională bazată pe valorile noastre, corectitudinea, integritatea, seriozitatea, transparenţa, principii care creează relaţii de lungă durată între parteneri.

Aceştia sunt câţiva din factorii determinanţi ai consolidării poziţiei Terano în piaţa construcţiilor din România, dar nu sunt singurii, pentru că doar ei în sine nu sunt suficienţi fără o calitate bună a lucrărilor, fără respectarea termenelor, fără forţa de a aloca personal suplimentar pentru a depăşi anumite probleme sau a recupera timp care se pierde inevitabil în mai toate proiectele.

Reporter: Care credeţi ca vor fi provocările din acest an pentru o companie de construcţie ca a dumneavoastră?

Marian Ciupitu:Pe lângă provocările deja cunoscute, precum lipsa forţei de muncă şi impredictibilitatea legislativă, anul acesta s-au intensificat din mai multe zone geografice internationale, neaşteptat, crize care sunt dincolo de controlul nostru. Contextul actual este posibil să încetinească ritmul investiţiilor, iar şansele ca piaţa construcţiilor să înregistreze o scădere sunt semnificative şi de luat în considerare.

Reporter: Cu ce cifră de afaceri aţi finalizat anul 2024 şi câţi oameni numără echipa dumneavoastră acum?

Marian Ciupitu:Terano Construct a terminat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 8,3 milioane de euro şi cu o echipă formată din 70 de colegi.

Reporter: Care este ponderea cifrei de afaceri pe domeniile în care activaţi?

Marian Ciupitu:În economia business-ului Terano Construct, proporţiile se împart după cum urmează: 40% din cifra de afaceri provine din proiectele de pe segmentul Horeca, 20% din retail, 20% din zona construcţiilor de tip office, 10% din segmentul autorizaţiilor ISU, iar un procent de 10% vine din alte tipuri de servicii pe care compania noastră le oferă.

Reporter: Care este sfatul pe care vi-l daţi dumneavoastră, dar şi antreprenorilor din România la acest început de an, având în vedere contextul socio-economic, dar şi situaţia geo-poilitică?

Marian Ciupitu:Trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut, fără panică, dar cu o abordare atentă. Prudenţa financiară şi optimizarea costurilor sunt esenţiale într-un context marcat de inflaţie şi instabilitate economică. Este important să gestionăm cu grijă bugetul, să evităm investiţiile riscante şi să menţinem un cash flow sănătos.

Reporter: Mulţumesc!