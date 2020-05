PSD, sub zodia UDMR

Scandalul iscat pe scena politică privind autonomia Ţinutului Secuiesc este departe de a se fi stins, chiar dacă Senatul, în calitate de for decizional, a respins la mijlocul săptămânii trecute acest proiect legislativ. Apele sunt tulburi în PSD, după ce mai mulţi lideri l-au criticat dur pe preşedintele interimar Marcel Ciolacu privind inactivitatea acestuia în funcţia de şef al Camerei Deputaţilor, funcţie din care trebuia să prevină adoptarea tacită a legii respective de către deputaţi.

Rând pe rând, Viorica Dăncilă, Eugen Teodorovici, Codrin Ştefănescu şi Dorel Căprar l-au criticat pe preşedintele interimar al PSD cu privire la modul în care a tratat problema autonomiei Ţinutului Secuiesc.

În apărarea lui Ciolacu au sărit vicepreşedintele Paul Stănescu şi şeful comisiei buget-finanţe din Camera Deputaţilor, Sorin Lazăr care i-a numit pe cei patru critici ai preşedintelui interimar al PSD drept "rebuturi umane", "manglitori", "vedete care dau din gură fără să construiască nimic" şi "veleitari găunoşi".

Dacă într-unele dintre invectivele folosite de Sorin Lazăr i-am recunoscut pe Căprar, Teodorovici şi Codrin Ştefănescu - primul prin prisma calităţii de inculpat atribuită de Direcţia Naţională Anticorupţie, al doilea prin vedetismul care îl caracterizează, iar ultimul prin acţiunile veleitare golite de conţinut - nu am putut să o încadrăm pe Viorica Dăncilă, fostul premier al ţării, timp de un an şi zece luni.

Nedumerirea noastră a fost lămurită de fostul ministru al Justiţiei în guvernarea Dăncilă, la un moment dat chiar fost vicepremier al Vioricăi, Ana Birchall, deputat care a renunţat la PSD şi a rămas independent, din cauza modului în care unii lideri social-democraţi înţeleg să trateze puterea judecătorească.

Birchall a spus că Dăncilă ar trebui "să îşi aducă aminte de amendamentul pe care UDMR voia să îl introducă în Codul Administrativ" şi pe care "răzvrătita de azi" îl susţinea în trecut.

Ana Birchall a ironizat şi laudele primite de Viorica Dăncilă pe site-ul Sputnik, pagina de propagandă rusă, spunând că "trebuie să ai nişte merite deosebite" ca să fii lăudat de oficiosul Kremlinului:

Fostul ministru al Justiţiei a scris pe pagina oficială de Facebook: "Zilele acestea când am citit «războinicele» declaraţii ale doamnei Dăncilă, sincer m-a bufnit râsul şi mi-am propus să o ignor.... dar când văd că, în continuare, cu un tupeu pe care rar l-am întâlnit la o persoană tot declară în stânga şi în dreapta cum a apărat domnia sa Constituţia, etc., nu pot să nu scriu aceste rânduri, ca să aşezăm totuşi adevărul acolo unde este! Fără a scuza sau tolera ce s-a întâmplat în Camera Deputaţilor, eu fiind printre primele persoane care am reacţionat şi public exact atunci când am aflat de adoptarea tacită (postare pe FB, joi ora 22.38), o provoc public pe doamna Dăncilă ca până luni să îşi aducă aminte de amendamentul pe care UDMR vroia să îl introducă în Codul Administrativ şi ce «discuţii» am avut cu domnia sa şi ce reproşuri am primit atunci, tocmai pentru că «răzvrătita» de astăzi era în favoarea includerii acelui amendament in Codul Administrativ! Amendamentul respectiv nu a fost inclus in forma Codului Administrativ adoptată în Guvern pentru că in calitate de ministru al justiţiei am formulat observaţii şi am refuzat să semnez! Ca să o ajut îi spun că este legat de limba maghiară şi are forma amendamentului introdus de UDMR la Codul Administrativ şi trecut tacit în Senat! Daca totuşi nu îşi aduce aminte, poate să ceară ajutor domnului deputat Suciu Daniel, fost vicepremier!

P.S. «A făcut furori în Parlamentul European». Şi ea nu nimereşte două vorbe din zece în engleză, nu mai zic de franceză... Dar ca să te laude Sputnik trebuie să ai nişte merite deosebite!".

Remarcăm că atacurile la adresa lui Ciolacu au venit din interiorul PSD de la gruparea care a fost alături de Viorica Dăncilă cât timp ea a deţinut şefia interimară a partidului, cât timp a fost premier şi candidat al social-democraţilor la alegerile prezidenţiale. Teodorovici, Căprar şi Codrin Ştefănescu, la opinia cărora surse din PSD susţin că s-ar ralia şi Olguţa Vasilescu, au susţinut-o puternic pe Viorica Dăncilă, cât timp a fost la putere.

Constatăm că până în prezent preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, nu le-a răspuns contestatarilor, ci i-a lăsat pe Paul Stănescu şi Sorin Lazăr să se ocupe aşa cum se cuvine de cei care au mişcat în frontul social-democrat.

Mai mult, Ciolacu a fost ajutat în demersul său şi de Ana Birchall, care nu putea să lase netaxată ieşirea din decor a celui mai slab şi slugarnic premier al ţării din ultimii 30 de ani, Viorica Dăncilă.

Ceea ce se întâmplă cu conducerea PSD de trei ani încoace şi, mai nou, după episodul Ţinutul Secuiesc, arată că liderul partidului a ajuns, vorba românului, de râsul curcilor. Aşa şi cu Ciolacu: a ajuns să râdă de el tocmai Viorica Dăncilă. Iar "el presidente" nu are nicio reacţie, în faţa celei pe care o susţinea cu trup şi suflet la alegerile prezidenţiale de anul trecut. Se pare că a devenit o regulă în PSD modul de acţiune după ce "calci pe bec": taci şi îi aleşi pe alţii să cureţe pentru tine.