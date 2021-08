RALUCA TURCAN:"Moţiunea susţinută de Florin Cîţu, este una a modernizării PNL şi a României"

Prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan, care nu a participat vineri la depunerea candidaturii premierului pentru funcţia de preşedinte al PNL, a precizat că moţiunea lui Florin Cîţu este una a modernizării PNL şi a României, informează news.ro.

Potrivit unor surse politice, dacă este ales Cîţu la şefia partidului, Turcan ar putea rămâne fără funcţie în formaţiune, cât şi fără portofoliul Muncii şi înlocuită de Robert Sighiartău.

"- Moţiunea "România liberală", susţinută de Florin Citu, este motiunea modernizarii PNL si a modernizarii Romaniei, iar reformele demarate la ministerul Muncii sunt piatra de temelie pentru reforma statului.

- Reuşita acestei motiuni pentru PNL se va vedea in alegerile din 2024. Florin Citu si echipa pe care a creat-o in aceste saptamani vor castiga alegerile in PNL si vor face, alaturi de partenerii din actuala Coalitie, o buna guvernare a Romaniei - pentru ca aceasta este prioritatea si aceasta este asteptarea romanilor.

- Românii sunt sătui de promisiuni, singurele garantii reale sunt faptele, iar faptele arata ca guvernul Cîţu a reusit lucruri importante.

- În primul rand, am intervenit rapid si corect cu masuri de sustinere a companiilor si pentru protejarea locurilor de munca in pandemie: 7,3 miliarde de lei, masuri active care au functionat pana la jumatatea acestui an. Aceasta a fost baza pentru cresterea economica de 13,6% pe trimestrul 2 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. In plus, ultimele 7 luni au insemnat o crestere de 120.000 de noi contracte de munca.

- Aceste rezultate economice arata ca guvernul Citu a actionat corect si ne ofera certitudinea unei evolutii economice bune in acest an, dupa o criza economica dura anul trecut si in conditiile in care ne confruntam cu presiuni economice globale majore determinate de dezechilibrele in lanturile de aprovizionare si de cresteri record ale preturilor la materiile prime.

- În al doilea rand, despre schimbarile institutionale si legislative de care este urgenta nevoie si care au fost amanante 30 de ani, in domeniul pensiilor, a salarizarii, asistentei sociale si pietei muncii, a digitalizarii institutiilor. Iar aici cel mai important instrument este PNRR, in cadrul căruia componenta de redresare după criză şi de rezilienţă este dublată de componenta de reforme.

- Aceste reforme garantează că investiţiile nu mai sunt doar investiţii pe hârtie, cum s-a întâmplat de multe ori în trecut, ci vor aduce cu adevărat bunăstare.

- PNRR presupune o alocare de 368 de milioane de euro pentru reforme în domeniul muncii şi protecţiei sociale. Alocarea pentru reforma sistemului de pensii urmareste un nou cadru legal echitabil, predictibil şi sustenabil, iar banii vor merge concret către susţinerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii aflate în plată, respectiv către servicii electronice avansate prin digitalizarea Casei Naţionale de Pensii Publice şi a structurilor teritoriale. Exista, de asemenea, o alocare consistenta pentru dezvoltarea componentei de infrastructură socială: reforma sistemului de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi si dezvoltarea infrastructurii sociale pentru copii.

- Tot prin PNRR, venim cu fonduri pentru partea de ocupare, formalizarea muncii şi dezvoltare a economiei sociale, iar in cadrul Pilonului II - Transformarea digitală - raspundem nevoii de digitalizare si venim cu fonduri pentru digitalizarea ANOFM, Inspecţiei Muncii si ANPIS.

- Rezultatul concret al acestor actiuni se va vedea în final in buzunarele românilor, prin creşterea veniturilor, după reformele din domeniul pensiilor şi salarizării publice si intr-o mai buna functionare a sistemelor publice, cum este cel al asistentei sociale. Prin toate aceste masuri modernizam România, asta este baza platformei "România Liberala" sustinuta de Florin Citu, viitorul preşedinte al PNL", a scris Raluca Turcan.

Florin Cîţu şi-a depus moţiunea prin care candidează la şefia PNL şi a afirmat că a intrat în competiţie pentru a uni partidul. El a adăugat că 32 de filiale îl susţin pentru funcţia de preşedinte al formaţiunii.

Moţiunea acestuia se numeşte "România liberală" şi are 28 de pagini. Principalele puncte ale documentului propuse de premier pentru dezvoltarea României sunt revizuirea Constituţiei, desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor în Justiţie, intrarea ţării noastre în Spaţiul Schengen şi apropierea de moneda euro, creşterea investiţiilor şi încurajarea antreprenoriatului, cât şi digitalizarea ANAF, recuperarea prejudiciilor din infracţiuni şi sporirea încrederii în instituţiile statului.

"Esenţa liberalismului: proprietatea privată şi toate corolarele care decurg din aceasta - ordinea pieţei libere, încrederea în capacitatea antreprenorială şi buna funcţionare a democraţiei - nu s-au bucurat de atenţia cuvenită în societatea românească, ci au fost mai degrabă stigmatizate", precizează Florin Cîţu în textul moţiunii.