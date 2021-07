RECTIFICAREA BUGETARĂ:Ministerul Agriculturii doreşte suplimentarea fondurilor cu 8,1 miliarde lei

Ministerul Agriculturii a solicitat, pentru rectificarea bugetară ce ar urma să fie aprobată la mijlocul lunii august, o suplimentare cu 8,1 miliarde lei a fondurilor primite la începutul anului, a afirmat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, Adrian Oros, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

"Am cerut credite de angajament 4,6 miliarde lei şi credite bugetare de 3,5 miliarde lei. Asta e ce ne dorim. Nu ştim care vor fi posibilităţile şi care sunt sumele disponibile, dar am fundamentat fiecare sumă solicitată. Am cerut 1,8 miliarde lei pentru plata pagubelor culturilor înfiinţate în primăvara anului 2020 afectate de seceta pedologică şi 32 milioane lei pentru a suplimenta bugetul sistemului naţional antigrindină. Anul acesta activitatea acestui sistem a fost mult mai intensă şi trebuie să suplimentăm pentru partea de investiţii şi pentru funcţionarea acestuia. În privinţa celor 1,8 miliarde lei, cu banii respectivi vor fi acoperite 40% din pagubele pricinuite de secetă culturilor agricole. Cu siguranţă că, dacă vom primi un miliard de lei, noi şi fermierii ne vom bucura. Pentru toate evenimentele neplăcute petrecute anul acesta, pagubele vor fi centralizate la nivel de prefectură în fiecare judeţ, vor fi comunicate guvernului şi nouă, iar decizia privind despăgubirea pentru culturile afectate în acest an de inundaţii sau viituri va fi luată la nivel de guvern. Speranţa mea e să primim cât mai mulţi din banii pe care ni-i dorim, să acoperim cât mai multe nevoi. Când vom şti care e suma primită, vom decide împreună cu mediul asociativ cum anume să împărţim cât mai corect aceşti bani. Mi-aş dori să primim 100% din ce am cerut", a declarat Adrian Oros.

În afara rectificării bugetare, ministrul Agriculturii a menţionat că a avut mai multe întâlniri în această perioadă cu asociaţiile de legumicultori şi cu retailerii pentru a stabili cum pot fi valorificate mai bine recoltele. El a menţionat că, pentru programul Legume-Spaţii protejate, depunerea solicitărilor s-a încheiat în 21 iulie.

"Avem 14239 de beneficiari care lucrează o suprafaţă totală de 1532,2 hectare. De controlul acestui program se ocupă acum şi colegii de la APIA care vor verifica existenţa culturilor, în timp ce colegii de la direcţiile agricole judeţene se vor ocupa de evaluarea producţiei. Prin program se acordă 2000 euro pentru 1000 metri pătraţi pentru cultivatorii de roşii, ardei, vinete şi castraveţi. Pe lângă acest program de minimis, există sprijinul cuplat în domeniul vegetal de 4600 euro pe hectar. În luna septembrie vom lansa Măsura 4.1 cu o submăsură distinctă pentru legumicultură. Prin aceasta vor fi finanţate construcţiile de sere şi solarii - alocarea totală fiind de 100 milioane euro, şi realizarea de spaţii de depozitare şi procesare pentru legumicultură şi cartofi - cu o alocare totală de 50 milioane euro. Pentru spaţiile de depozitare şi procesare, prioritate la finanţare vor avea cooperativele şi membrii acestora, pentru că prin submăsura respectivă dorim să realizăm o valorificare maximă a producţiilor din domeniul legumicol", a precizat ministrul Adrian Oros.

• Cardul de producător - o soluţie viabilă împotriva etichetării incorecte din pieţe

Domnia sa a vorbit şi despre scandalul din ultima vreme privind apariţia în pieţele din capitală a unor cantităţi de roşii din Turcia sau Bulgaria, dar care sunt etichetate ca fiind produse în ţara noastră.

"Ministerul Agriculturii face strategii şi scheme de sprijin pentru fermierii care lucrează corect. Nu are atribuţii pe antifraudă sau alte aspecte legate de etichetare. De aceea am spus că Ministerul Agriculturii nu are pârghii complete. De piaţa neagră, de fraudă, de etichetarea incorectă se ocupă alte instituţii. Ca să verifici nişte documente sau să urmăreşti evenimente antifraudă, nu îţi trebuie expertiză agricolă. Noi ne dorim, dacă se vor face echipe mixte de control, să participe şi colegii mei în aceste echipe, să verifice aceste lucruri. Consider că numai atunci rezultatele ar fi mult mai bune şi fenomenul s-ar stăpâni. Dimensiunea fraudei nu o cunoaştem acum. Acest fenomen apare din când în când, în câte un reportaj, după care dispare subiectul şi nu ştim care este dimensiunea lui reală. Subvenţiile se dau pe suprafaţă, apoi vine sprijinul cuplat în sectorul vegetal şi acordarea nu prea este condiţionată de activitatea ulterioară", a spus Adrian Oros, care a amintit că anul trecut, pe programul Tomata, angajaţii Ministerului Agriculturii au identificat 417 dosare fictive, pentru care au oprit plăţile, multe dintre cauze fiind înaintate instituţiilor cu atribuţii de cercetare penală.

Pentru a reduce fenomenul produselor contrafăcute din pieţele româneşti, Ministerul Agriculturii are în lucru procedura privind introducerea cardului de producător. Conform ministrului Adrian Oros, pe acesta va fi trecută producţia estimată pentru anul în curs şi se va putea verifica uşor, după câteva intrări în piaţă ale producătorului respectiv, dacă a epuizat producţia şi a introdus în piaţă marfă din altă parte pe care a etichetat-o fals ca fiind produsă de fermierul respectiv.