Rezultate peste aşteptări pentru proiectul VINO ACASĂ, dedicat întoarcerii diasporei

Ambasada Italiei în România şi Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale din România au organizat, săptămâna trecută, la Bucureşti, Forumul "Improving Employment Quality through Skills Enhancement and Global Collaboration: a challenge for Italian companies in Romania - Experiences and best practices in light of OECD Standards", potrivit unui comunicat emis redacţiei. În cadrul evenimentului, Giulio Bertola, preşedinte Confindustria România, a prezentat rezultatele extraordinare ale proiectului VINO ACASĂ, dedicat diasporei româneşti.

În derularea proiectului, Bertola a realizat două analize: motivele plecării diasporei, în vederea limitării acesteia, şi motivele care împiedică întoarcerea, pentru a ajuta diaspora să se întoarcă în patrie, două modalităţi care aplicate în acelaşi timp, au permis proiectului să aducă o contribuţie semnificativă la inversarea procesului migraţional dintre România şi Italia.

Puterea şi inovaţia Proiectului VINO ACASA se bazează pe 5 beneficii fundamentale care converg într-un singur proiect pentru întoarcerea cetăţenilor români în patrie în condiţii de demnitate şi siguranţă.

Patru dintre aceste beneficii sunt oferite de partenerii non-profit ai proiectului: Confindustria Romania - front-end instituţional şi instituţie care gestionează locurile de muncă, MBA Mutua, pentru partea de asistenţă medicală privată în Italia şi România, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca pentru cursuri de formare, AMR - Asociaţia Municipiilor din România pentru sprijin în reducerea birocraţiei. Toate sunt entităţi nonprofit la care se adaugă un al cincilea beneficiu, oferit de băncile membre Confindustria România, reprezentat de accesul la credit pentru achiziţionarea unei locuinţe moderne şi confortabile sau pentru planificarea accesului la asistenţă medicală în condiţii financiare subvenţionate.

Până în prezent, rezultatele VINO ACASA sunt extraordinare: peste un milion de români la care a ajuns comunicarea proiectului, peste 21.000 de interacţiuni pe social media, peste 1.100 de familii înscrise pe Portalul VINO ACASA (în total 3.500 de resurse), ianuarie 2025 - primele persoane din diasporă s-au angajat în România prin intermediul proiectului.

Proiectul VINO ACASA, creat pentru a identifica şi a sprijini întoarcerea forţei de muncă specializate în România, a fost selectat de către ONU (United Nations on Migration), în cadrul reţelei internaţionale de proiecte care respectă obiectivele GCM (Global Compact for Migration).

VINO ACASA respectă 4 dintre obiectivele cheie ale Naţiunilor Unite în ceea ce priveşte migraţia: Obiectivul 3: Informaţii accesibile, Obiectivul 7: Reducerea vulnerabilităţii, Obiectivul 19: Dezvoltare durabilă, Obiectivul 21: Repatriere în condiţii de siguranţă şi demnitate. VINO ACASA este primul şi singurul proiect din ţara România care a fost acceptat în reţeaua internaţională de proiecte care aderă la GCM (Global Compact for Migration).