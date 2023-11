RIGC 2023 - Bucureştiul devine nucleul dialogului regional despre tranziţie energetică

În perioada 7-8 noiembrie, se desfăşoară ediţia a VI-a a Romanian International Gas Conference (RIGC), organizată de Federaţia Patronală Petrol şi Gaze (FPPG), sub patronajul Ministerului Energiei, având tema Redesigning Security of Supply - The Potential of Emerging Technologies for a Sustainable Energy Transition, se arată într-un comunicat al Ministerului Energiei, remis redacţiei. Această ediţie este dedicată cooperării regionale şi europene în domeniul gazelor naturale şi al energiei, cu accent pe tehnologiile de decarbonare a sectorului de petrol şi gaze şi a altor domenii economice, ce vor face posibile atingerea obiectivelor climatice şi menţinerea competitivităţii la nivel industrial, informează sursa menţionată.

RIGC Romanian International Gas Conference este un eveniment anual; fiecare ediţie aduce la Bucureşti numeroase personalităţi de rang înalt, reprezentând ministere, autorităţi de reglementare, mari companii din domeniul gazelor, petrolului, resurselor naturale şi energiei în general, precum şi specialişti din domeniul juridic şi financiar, politicieni şi analişti, transmite sursa citată. Obiectivul întâlnirilor desfăşurate în cadrul RIGC este de a realiza o aliniere optimă între decidenţii politici, companii şi publicul larg, în vederea identificării celor mai bune soluţii în domeniul energiei, pentru a garanta o aprovizionare energetică adecvată, sigură, accesibilă şi durabilă, arată datele comunicatului.

RIGC Romanian International Gas Conference facilitează un flux informaţional esenţial pentru ca Bucureştiul şi Europa de Est să reconfigureze harta energiei, creând un important hub regional, reflectat în stabilitatea şi prosperitatea zonei, informează sursa.

Tematica acestei ediţii reflectă o viziune optimistă asupra viitorului, orientată către găsirea de soluţii, fiind vorba despre transformări tehnologice la nivel macro, cu beneficii naţionale şi internaţionale, conform sursei indicate. Gazele naturale sunt un subiect important al RIGC, iar această ediţie subliniază rolul sectorului de gaze în tranziţia energetică şi siguranţa aprovizionării cu energie, dar, mai ales, în susţinerea inovaţiei, se mai arată în comunicat.

Astfel, RIGC 2023 îşi propune să crească notorietatea tehnologiilor emergente şi să intensifice dialogul privitor la avantajele acestora: Este vorba în principal despre CCS (captarea şi stocarea carbonului), cu avantajul decarbonării unor sectoare cu emisii intensive, precum şi despre hidrogen, una dintre soluţiile cheie pentru decarbonarea transportului şi industriei, potrivit sursei menţionate. Această ediţie abordează, prin paneluri dedicate, crearea cadrului legal optim pentru o tranziţie energetică eficientă, precum şi finanţarea şi modurile de cooperare posibile între diverse părţi interesate din România şi UE, conform sursei citate.

Unul dintre momentele cu cea mai mare semnificaţie din această ediţie este Panelul ministerial, ce îi întruneşte pe domnii Sebastian Burduja, Ministrul Energiei, Samir Valiyev, Ministrul Adjunct al Energiei din Azerbaidjan, Peter Szijjarto, Ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului, Ungaria, Constantin Boroşan, Secretar de stat, Ministerul Energiei, Republica Moldova, într-un dialog la nivel înalt privitor la securitatea energetică a zonei şi soluţiile ce pot fi găsite local, în contextul geopolitic curent, se arată în comunicat.

Potrivit comunicatului, ediţia a VI-a a evenimentului RIGC 2023 în cifre:

• "8 paneluri cu invitaţi din întreaga Europă

• 60 de vorbitori, experţi în domeniul energetic, personalităţi oficiale, lideri ai unor companii de top