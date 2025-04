Românii cheltuie de 13 ori mai mult pe alcool şi tutun decât pe educaţie

Românii au cheltuit, în medie, pe tutun şi băuturi alcoolice de 13 ori mai mult decât pe educaţie şi de 14 ori mai mult decât pentru investiţii, potrivit datelor INS pe trimestrul IV al anului trecut. Alegerile făcute nu sunt cele mai bune nici pentru sănătatea noastră, nici în ceea ce priveşte nivelul de instruire sau de economisire, avertizează specialiştii www.mrfinance.ro, care susţin că, prin investiţii atente, asigurarea siguranţei financiare este un obiectiv realizabil.

"Obiceiurile de consum şi modul în care ne cheltuim banii spun foarte multe despre noi: ce valori personale avem, cât de mult ne gândim la viitor sau ce prioritizăm. Din păcate, stăm încă destul de slab la acest capitol: alocăm prea puţin pentru educaţie, economii sau investiţii. Din punctul meu de vedere, este esenţial să ne stabilim priorităţile, să ne setăm obiectivele şi să începem să realizăm acţiunile necesare pentru a le atinge, cu ajutorul instrumentelor financiare potrivite", a declarat Ion Soltinschi, consultant şi planificator financiar www.MrFinance.ro

Potrivit datelor INS, în trimestrul IV 2024, veniturile medii lunare, în termeni nominali, s-au majorat cu 3,8% faţă de trimestrul anterior şi au ajuns la 8.568 de lei pe gospodărie. Din această sumă, cheltuielile totale medii lunare au reprezentat 84,9% (7.277 de lei), în creştere cu 11,7% faţă de perioada similară din 2023.

Cea mai mare pondere au avut-o cheltuielile de consum (61,3%) şi impozitele, contribuţiile şi taxele (32%). Conform sursei citate, o gospodărie din România consumă în medie 322,23 lei pe lună cu băuturile alcoolice şi tutunul, ceea ce reprezintă 7,2% din totalul cheltuielilor de consum. În acelaşi timp, alocă pentru educaţie doar 25,31 lei pe lună, adică 0,6%. Suma pentru investiţii este şi mai mică - de 22,63 lei pe lună, respectiv 0,3% din veniturile medii lunare.

"Potrivit Eurostat, doar 30% din populaţia României a citit măcar o carte în ultimul an. Iar sumele alocate pentru educaţie, dar şi pentru investiţii de către români sunt în scădere de la un trimestru la altul. Acest lucru ţine tot de lipsa educaţiei. O persoană care cheltuie bani pentru dezvoltarea personală va evolua şi din punct de vedere financiar. Iar odată cu asta se va gândi şi la viitor, un viitor care poate fi mai sigur, inclusiv cu ajutorul instrumentelor de investiţii. Spre comparaţie, în România sunt doar 200.000 de investitori la Bursa de Valori Bucureşti, adică puţin peste 1% din populaţie, în timp ce în Statele Unite peste 62% din populaţia adultă investeşte pe piaţa de capital", a subliniat Ion Soltinschi.

Potrivit acestuia, modul în care ne gestionăm finanţele dezvăluie care sunt valorile noastre personale şi ce prioritizăm în viaţă, nivelul de autocontrol şi cel al educaţiei financiară:

- Investeşti în educaţie? Probabil apreciezi cunoaşterea şi dezvoltarea personală.

- Prioritizezi luxul? S-ar putea să resimţi nevoia de validare sau de recunoaştere a statutului social.

- Cheltui impulsiv? Poate ai tendinţa de a căuta validare sau de a umple goluri emoţionale.

- Îţi stabileşti bugete şi le respecţi? Eşti orientat pe obiective şi ai control asupra deciziilor.

- Ai economii solide şi investeşti constant? Îţi pasă de siguranţa ta pe termen lung.

- Trăieşti din plin fără să economiseşti şi eviţi total investiţiile? Poate ai o teamă de necunoscut sau de pierdere.

- Eşti prins în datorii sau trăieşti mereu de pe o zi pe alta? Probabil ai nevoie de mai multă educaţie financiară sau de ghidare în acest domeniu.

Piaţa financiară oferă soluţii variate de economisire şi investiţii, de la depozite bancare şi asigurări cu componentă investiţională, la investiţii individuale la bursă sau în fonduri dedicate.

Prin investiţii constante, chiar şi a unei sume relativ mici de bani, se pot obţine beneficii consistente. De exemplu, dacă timp de 20 de ani, am investi 322 de lei pe lună - echivalentul cheltuielilor medii pe alcool şi tutun - într-un instrument financiar care generează un randament mediu de 8% pe an, am economisi 77.289 de lei. Dar la finalul perioadei, am avea în cont 189.664 de lei, bani care ar putea să ne ajute să rezolvăm o serie de probleme sau să atingem anumite obiective.

Iar motivele pentru a investi bani nu lipsesc din viaţa nimănui:

- Ieşirea la pensie. Sistemul de pensii din România este unul nesustenabil pe termen lung. Conform analiştilor, în 2041 un angajat va susţine 2,5 pensionari. Şocul financiar va fi unul greu de suportat, iar mulţi viitori pensionari vor trebui să-şi reducă semnificativ standardul de viaţă.

- Oferirea mai multor oportunităţi copiilor. Probabil că fiecare dintre noi, dacă am fi avut 40.000 euro la 20 de ani pentru studii, prima maşină, locuinţă etc., am fi avut un start mai bun în viaţa de adult. Ei bine, dacă părinţii ar economisi şi investi, de exemplu, alocaţia copiilor (300 de lei) timp de 20 de ani într-un instrument financiar cu un randament de 9%, i-ar putea da copilului 40.000 de euro după această perioadă.

- Siguranţa financiară. Viaţa este imprevizibilă, iar pe termen lung putem să ne confruntăm cu situaţii care să ne destabilizeze din punct de vedere financiar: un accident, pierderea locului de muncă, apariţia unei afecţiuni grave etc. Economisirea şi investirea unor sume de bani pot să asigure o plasă de siguranţă pentru astfel de situaţii.

"Banii nu sunt doar o unealtă, ei sunt şi o oglindă. Felul în care ne cheltuim banii spune mai mult despre noi decât ne dăm seama. Reflectă valorile, priorităţile, emoţiile şi chiar credinţele noastre despre lume şi despre noi înşine. Dacă vrei să te înţelegi mai bine, uită-te unde se duc banii tăi", concluzionează specialistul www.mrfinance.ro.