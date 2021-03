SOLUŢII DE ÎNCĂLZIRE"Cazanele ELCO - optime pentru utilizarea în proiectele de construcţii noi şi reabilitări"

Reporter: Cum evaluaţi anul 2020?

Daniel Buhazi: Anul 2020 a fost unul atipic şi cu provocări pentru toată lumea. Din fericire, piaţa construcţiilor a fost una care nu a avut foarte mult de suferit. În ianuarie 2020 aveam un obiectiv şi un forecast optimist şi ambiţios pe care, din fericire, am reuşit să le depăşim. Comparativ cu 2019, creşterea a fost de peste 40%. În ciuda pandemiei, piaţa de construcţii şi-a păstrat tendinţa de creştere şi a fost un context favorabil pentru noi.

Reporter: În ce constau soluţiile ELCO Heating Solutions pentru clădirile de birouri?

Daniel Buhazi: De la lansarea ELCO în România, acum câţiva ani, am abordat un mod de lucru cât mai proactiv, pentru a fi alături de partenerii noştri. Am ales să lucrăm vizând o soluţie tehnică pentru sala cazanelor care să fie corectă şi completă. În spatele aceste abordări stă dorinţa noastră de a oferi mai mult decât echipamente şi produse, pentru noi este important să avem imaginea de ansamblu a proiectului, să ne sprijinim partenerii pe tot parcursul procesului.

ELCO Heating Solutions produce centrale termice de puteri mari, între 60KW şi 2000 KW pe unitate. Recent, portofoliul de produse ELCO, destinat aplicaţiilor comerciale şi industriale, a fost consolidat cu noua gamă de cazane în condensare L Plus, care este formată din modelele murale THISION L PLUS şi de cele de pardoseală TRIGON L PLUS, ce oferă performanţe ridicate, instalare adaptabilă oricărui tip de proiect şi întreţinere simplă. Ambele tipuri de echipamente termice includ produse eficiente energetic, cu emisii de noxe foarte reduse şi cu o gamă variată de puteri.

Astfel, deşi tipul produsului pe care îl comercializăm nu presupune implicarea noastră în toate etapele dezvoltării unui proiect, noi îl urmărim în toate stadiile de derulare. Domeniul nostru de activitate este foarte dinamic, unde provocarea este ca echipamentele să îndeplinească cerinţele clădirilor, mai ales în cazul clădirilor de tip office, care sunt acreditate BREEAM, LEED etc. Fiind implicaţi în proiect până la final, ne asigurăm că beneficiarul clădirii va utiliza soluţia noastră tehnică eficient, la adevărata ei capacitate.

Reporter: ELCO este o soluţie de tip smart?

Daniel Buhazi: Da, produsul are câteva specificaţii tehnice deosebite şi atunci vorbim despre echipamente foarte eficiente. Sunt particularităţi care, în comparaţie cu echipamentele tradiţionale, avantajează foarte mult proiectele de tip office. Vorbim despre cazane de construcţie modulară: cazanul vine ca o unitate, dar îţi dă posibilitatea să îl dezasamblezi, apoi să îl asamblezi în locul în care vrei să îl montezi. Acest lucru prezintă foarte multe avantaje datorită faptului că în ultimii ani s-a pus foarte mare accent pe dimensiunea spaţiilor. Avem săli ale cazanelor reduse ca suprafaţă sau, de exemplu, avem situaţii în care cazanele se montează pe terasa clădirii şi atunci construcţia modulară împreună cu volumul redus de apă favorizează montajul şi exploatarea ulterioară.

În cazul cazanelor ELCO vorbim şi de o cascadare uşoară. În momentul în care un proiect presupune mai multe cazane şi există nevoia de a fi montate în cascadă, automatizarea deja existentă poate realiza cascadarea şi nu mai este nevoie de alte tablouri de automatizare. În plus, ele sunt foarte uşor integrabile în BMS-ul (Building Management System) clădirii, deci vorbim de automatizare de tip smart, care comunică foarte uşor cu protocolul BMS.

Mai mult, sunt cazane care, în gama lor, au una dintre cele mai ridicate eficienţe, sunt reduse ca dimensiuni, la jumătate faţă de cazanele tradiţionale, cu volum de apă redus. De exemplu, dacă avem un cazan de 500 KW-600 KW, nu mai vorbim despre un conţinut de sute de litri de apă în el, ci de aproximativ 80 de litri la 600KW, deci sunt cazane ce oferă flexibilitate. Toate acestea se traduc într-o eficienţă ridicată şi mai multe opţiuni în montarea soluţiilor.

Reporter: Ce aţi integra într-o clădire a cărei construcţie începe acum şi care s-ar livra peste doi ani, pentru a vă asigura că se va închiria uşor şi eficient?

Daniel Buhazi: M-aş uita în primul rând la componenta de eficienţă, cu cât alegem echipamente mai eficiente în aceste clădiri, cu atât acest lucru se va răsfrânge asupra costurilor viitoare. Contează tipul de clădire, dacă ne referim la clădiri certificate BREEM, LEED sau alte tipuri de acreditari, este destul de clar că lucrurile merg, deja, într-o direcţie. Însă aş rămâne concentrat pe eficienţă, mentenanţă cât mai uşoară şi service-ul pentru echipamente. Cu cât sunt mai uşoare sunt mentenanţa şi service-ul, cu atât costurile pentru aceste clădiri moderne şi de tip smart vor fi mai mici.

Reporter: Vedeţi o oportunitate în a eficientiza şi reînnoi echipamentele din clădirile vechi?

Daniel Buhazi: Da, uitându-ne la produsul în sine, la centrală, putem spune că ea prezintă nişte particularităţi care facilitează introducerea echipamentelor în proiecte mai vechi sau reabilitări. Mă refer aici la hoteluri, clădiri instituţionale sau şcoli şi spitale, unde acestea s-au construit odată cu sala cazanelor. În acest caz, ELCO, având deja echipament cu construcţie modulară, uşurează foarte mult montajul atunci când vine vorba de reabilitări şi, mai mult decât atât, aduce şi eficienţă. Am observat, începând de anul trecut, o creştere destul de mare în sectorul reabilitărilor de clădiri publice, zonă în care ELCO răspunde mai multor nevoi. De pildă, avem cazul clădirilor mai vechi, chiar istorice, în care sala cazanelor este ocupată de echipamente vechi extrem de voluminoase. Echipamentele ELCO se pretează foarte bine pentru înlocuirea acestor cazane vechi, datorită modularităţii şi dimensiunilor reduse de gabarit.

Reporter: Cum credeţi că se va derula 2021 şi care sunt planurile ELCO?

Daniel Buhazi: Cred că va fi un an interesant pentru toată lumea, pentru că nu este un an predictibil, comparativ cu anii trecuţi. Anul a început bine, probabil şi în contextul inerţiei lui 2020, care a mers foarte bine pe zona de construcţii. În ciuda predictibilităţii reduse, ne-am menţinut obiectivele de creştere. Implementăm soluţiile ELCO de aproximativ patru ani pe piaţa româneacă şi business-ul creşte de la an la an. Ne-am uitat la evoluţia pieţei şi cred că proiectele de tip office vor avea o "curba mai plană" sau chiar o "curbă descrescătoare" în acest an. Noi am anticipat acest lucru încă de anul trecut şi ne-am îndreptat eforturile către zona de spaţii logistice şi hale. Am încercat să facem un switch între canalele de lucru. Estimăm că există un parc destul de mare de clădiri vechi, ce necesită reabilitarea şi înlocuirea echipamentelor, iar această piaţă îşi va continua evoluţia, chiar dacă zona de office nu va creşte la fel de mult, ba poate chiar va descreşte.

De asemenea, ELCO mai are în gamă şi echipamente cu energie regenerabilă, ne referim aici la pompe de căldură. Începând de anul acesta am implementat şi vom introduce pompele de căldură în gamă şi atunci ne aşteptăm ca evoluţia să fie una pozitivă.

Reporter: Mulţumesc!