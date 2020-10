Starea de alertă, prelungită cu încă 30 de zile

Guvernul a aprobat, ieri, în baza hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, prelungirea cu încă 30 de zile a stării de alertă, începând de astăzi, 15 octombrie. Este a cincea oară când starea de alertă se prelungeşte, după ieşirea din starea de urgenţă în 15 mai. Prin acelaşi act administrativ au fost luate noi măsuri în privinţa portului măştii, organizării de evenimente private şi funcţionarea instituţiilor culturale, a cinematografelor şi a restaurantelor.

Premierul Ludovic Orban a atenţionat că ne aflăm într-un punct de inflexiune şi a cerut Ministerelor Internelor şi Educaţiei atenţie maximă la transportul elevilor, solicitând totodată sancţionarea cu "amenzi drastice" acolo unde se constată încălcarea regulilor. "Fără milă!", i-a spus Orban ministrului Internelor, Marcel Vela.

"Ieri am avut reuniunea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă prin care am hotărât să propunem guvernului prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile şi de asemenea să completăm hotărârea de guvern şi cele 3 anexe ale hotărârii privind starea de alertă cu câteva măsuri suplimentare care au fost prezentate deja după reuniunea CNSU care a avut loc luni. În principal se instituie obligativitatea portului măştii în anumite categorii de spaţii aglomerate cum ar fi staţii de autobuz, peroane, pieţe, târguri şi oboare unde nu există posibilitatea asigurării distanţei fizice de protecţie sanitară, pentru o incidenţă de între 1,5 la mie şi 3 la mie. În localităţile în care se depăşeşte numărul de cazuri de 3 la mie Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă propune instituirea obligativităţii măştii în toate spaţiile deschise, nu numai în spaţiile aglomerate, ca o măsură de protecţie suplimentară pentru cetăţeni", a declarat şeful Guvernului.

Orban a mai spus că executivul a avut consultări cu reprezentanţii instituţiilor creative şi de cultură şi cu cei din HoReCa.

"În urma acestor consultări am luat decizia de a schimba reglementarea privind codul de funcţionare a teatrelor, a cinematografelor, instituţiilor de spectacol, dar şi unităţilor de alimentare publică, de deservire - de tip restaurante, cafenele -, utilizând un sistem oarecum similar cu sistemul folosit la şcoli. Cu o singură diferenţă, că în loc de 1 primul prag, am stabilit primul prag la 1,5, deoarece pentru şcoli este nevoie de o prudenţă mai mare fiind vorba de copii noştri şi pragul este de 1 tocmai pentru a asigura protecţie suplimentară. Practic, stabilim 3 intervale: între 0 şi 1,5 indicele de răspândire a virusului funcţionează teatrele, cinematografele, la o capacitate de 50%, în mod evident cu respectarea regulilor stabilite; între 1,5 şi 3 la mie se permite funcţionarea acestor activităţi culturale şi economice dar cu o capacitate redusă la 30% a numărului maxim de persoane raportat la numărul de locuri existente; şi doar la o rată de infectare de peste 3 la mie decidem că, începând 15 octombrie, să se închidă aceste activităţi, evident pe o perioadă de maxim 14 zile şi să se poată redeschide atunci când indicele de răspândire coboară sub 3 la mie", a detaliat premierul.

În privinţa neclarităţilor de luni privind indicele cumulat al cazurilor noi de Covid la mia de locuitori, Ludovic Orban a spus că acesta se calculează raportat la numărul persoanelor actualizat săptămânal de Evidenţa Populaţiei.

"Ieri a fost o dezbatere în media, aici, domnule ministru al Sănătăţii, şi dumneavoastră, şi domnul ministru Vela, şi eu am declarat public că numărul de persoane dintr-o localitate pe baza căruia se decide indicele este cel care există la Evidenţa Populaţiei. Se ştie că, săptămânal, în ziua de luni se actualizează pe baza datelor de la Evidenţa Populaţiei numărul de cetăţeni dintr-o localitate. De ce trebuie ţinut cont de acest indice, pentru că acesta este cel mai aproape de realitate, pentru că Evidenţa Populaţiei ştie foarte clar cine are domiciliu, cine are rezidenţă în localitatea respectivă. Vă rog să nu mai toleraţi ca angajaţi ai INSP să furnizeze informaţii publice care nu respectă deciziile noastre. Tocmai din acest motiv am decis împreună cu Ministerul de Interne să înscriem foarte clar acest lucru în anexa Hotărârii de Guvern ca să se ştie limpede că indicele se calculează raportat la populaţia care este actualizată săptămânal de către Evidenţa Populaţiei", a precizat Orban.

Guvernul a mai decis ieri ca pentru centrele de îngrijire a persoanelor în vârstă, pentru centrele de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi şi altor centre să se asigure testarea săptămânală a personalului pentru a identifica din timp persoane infectate cu Covid.

Premierul a mai anunţat şi regimul de carantinare pentru persoanele care vin din afară: "Am aşteptat două săptămâni luarea unei decizii la nivel european. Încă nu s-a produs (decizia) privind măsurile care se impun în funcţie de nivelul de răspândire a virusului şi (...) am luat decizia de a impune măsurile pentru cetăţenii care vin din ţările care au rată de infectare mai mare decât cea a României. Persoanele care vin pe o perioadă de timp de maxim 3 zile, inclusiv 3 zile, dacă vin cu un test (negativ) nu trebuie să intre în carantină. Dacă vin pe o perioadă mai lungă va trebui să intre în carantină. Sigur, există posibilitatea să facă un test în a 8-a zi, iar dacă nu există simptome să se ia decizia legată de ieşirea din carantină".

Orban a mai adăugat că suntem "într-un moment de cumpănă, de inflexiune".

"Putem opri creşterea numărului de cazuri. Dar ca să reuşim atingerea acestui obiectiv va trebui ca toate instituţiile implicate în prevenirea, în asigurarea respectării măsurilor de protecţie, în informarea constantă şi corectă a cetăţenilor despre evoluţia pandemiei, să fie mobilizate la maximum. Şi mai ales să direcţionăm toate resursele umane pe care le avem şi toate acţiunile pe care le întreprindem, inclusiv controale, către acele zone în care rata de răspândire este mai mare", a spus Orban.

Premierul a adăugat că, din "analizele Ministerului Sănătăţii, cele mai multe persoane s-au infectat de la evenimente private" şi că din această cauză CNSU propune guvernului, pe o perioadă de 30 de zile, prelungirea perioadei de alertă şi să nu se mai permită organizarea de evenimente private precum nunţi, botezuri şi petreceri.

Orban a mai cerut Ministerului Educaţiei şi Internelor atenţie maximă la transportul elevilor şi a solicitat amenzi drastice acolo unde se constată încălcarea regulilor.

"Aici, domnul ministru Vela, fără milă! Şi controale la maxim. Ştim, în general, cunoaştem firmele care asigură transportul. Nu este acceptabil să îngrămădeşti elevi în nişte mijloace de transport în care şoferul permite nerespectarea regulilor", a spus Ludovic Orban. Şeful guvernului a mai afirmat că obiectivele clare sunt creşterea capacităţii de testare şi evitarea unor blocaje în sistemul sanitar.

"Să nu apeleze toţi cei care nu au simptome clare. (...) Faceţi parteneriate inclusiv cu companii private care sunt specializate în astfel de tipuri de activităţi. Inclusiv de call center, ca să creştem capacitatea de răspuns. Digitalizarea este iarăşi importantă astfel încât să fluidizăm toate procesele. Anchetele epidemiologice: avem nevoie de implicarea medicilor de familie. Capacitatea de a evalua starea de sănătate: cine nu are simptome nu trebuie să se ducă la spital neapărat. Poate medicul de families au de la DSP să evalueze starea de sănătate şi dacă constată (că pacientul e bine)... nu putem aglomera spitalele cu persoane care nu au nevoie de îngrijiri spitaliceşti lăsând persoanele care au nevoie să aştepte. Evident, este nevoie de creşterea capacităţii de tartare în secţiile de terapie intensivă", a mai spus Orban.