Şcoala a început, fizic! Este o veste bună, mai puţin bu­nă este perspectiva, având în vedere numărul tot mai mare de îmbolnăviri cu coronavirus înregistrat în ultimele zile. Printre multe necunoscute există şi o constantă: declaraţiile autorităţilor şi ale politicienilor, pline de promisiuni şi îndemnuri. Faptul că foarte puţine declaraţii au acoperire în realitate nici nu mai contează, toată lumea s-a obişnuit cu "vorbele goale" de la începutul fiecărui an şcolar.

Preşedintele, premierul, şefii camerelor, ministrul Educaţiei, parlamentari, prefecţi şi primari au luat cu asalt şcolile din toată ţara. Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că menţinerea şcolilor deschise cu prezenţă fizică, în contextul pandemiei de COVID-19, depinde de responsabilitatea fiecăruia, subliniind că "respectarea normelor sanitare şi vaccinarea sunt esenţiale": "Şi în acest an reînceperea anului şcolar are loc, din păcate, tot sub spectrul pandemiei, tocmai de aceea menţinerea şcolilor deschise cu prezenţă fizică depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi, respectarea normelor sanitare şi vaccinarea fiind esenţiale". Preşedintele a mulţumit elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor pentru eforturile semnificative făcute în toată această perioadă dificilă, generată de pandemia de COVID-19. Iohannis a precizat că a ales că participe la deschiderea noului an şcolar la Liceul Tehnologic "Carol I", pentru că apreciază eforturile acestei unităţi de învăţământ de a creşte calitatea şi relevanţa procesului educaţional: "Sunteţi un exemplu care arată că educaţia poate fi de calitate, fără a intra în coliziune cu obiectivele care privesc egalitatea de şanse a elevilor, indiferent de mediul din care provin". Preşedintele a mai subliniat importanţa proiectului "România Educată", arătând că investiţia în cariera didactică este un pilon important al acestuia: "Nu este corect să cerem cadrelor didactice să se adapteze la o lume în continuă schimbare fără a le ajuta să se pregătească în acest sens. Formarea iniţială, într-o lume aflată într-o rapidă schimbare, este insuficientă. Mă bucur să observ că, din fericire, în comunitatea dumneavoastră ideea de a învăţa pe parcursul întregii vieţi a trecut de la stadiul de slogan la practică. Salut faptul că profesorii de la Liceul Tehnologic Carol I au ocazia să participe la formări şi schimburi de experienţă cu parteneri din alte state europene. Facilitarea accesului la programe de formare a cadrelor didactice contribuie, alături de investiţiile în infrastructură şi în dotări, la creşterea calităţii educaţiei şi la o experienţă educaţională mai bună pentru elevi. În acest an şcolar, în care se organizează concursurile pentru ocuparea funcţiei de director în unităţile de învăţământ, îmi doresc să identificăm acele insule de excelenţă, precum este liceul dumneavoastră. Ele sunt dovada clară că omul sfinţeşte locul şi că un management bun poate transforma o comunitate şcolară. De aceea, cred că avem o singură şansă pentru ca toate şcolile din România să se dezvolte - competiţia pe bază de meritocraţie, pe care doar un concurs pentru funcţiile de conducere organizat corect, transparent şi profesionist o poate asigura. Există oportunitatea istorică de a realiza lucruri de amploare, amânate de decenii, precum dotarea laboratoarelor şcolare, măsuri concrete pentru a preveni abandonul şcolar, susţinerea învăţământului profesional dual sau digitalizarea administraţiei şcolare. Cu parteneriate solide, cu dedicare din partea cadrelor didactice, cu un management curajos şi deschis spre modernizare şi cu elevi pregătiţi pentru viitor, şcoli precum cea în care ne aflăm astăzi vor contribui în mod decisiv la construirea «României Educate», o ţară în care accesul la învăţământ de calitate este asigurat tuturor".

• Cîmpeanu: "În ultimele zece zile s-au vaccinat 10.000 de elevi, am depăşit pragul de 15% proporţia elevilor vaccinaţi"

La eveniment a participat şi ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, care a avut un mesaj pentru toţi cei implicaţi în actul educaţiei: "Dragi elevi, învăţători, profesori, părinţi şi bunici,

Am traversat împreună un an şcolar dificil şi suntem la începutul unui nou an ce poate fi la fel de complicat. Vă asigur că voi fi alături de dumneavoastră, în efortul comun de a avea o educaţie de calitate, ştiindu-se deja că sunt promotorul fără rezerve al învăţământului cu prezenţă fizică. Vă îndemn să luaţi toate măsurile necesare, astfel încât pandemia să nu ne aducă din nou în situaţia de a trece la cursuri online! Vă mulţumesc pentru că sunteţi responsabili şi hotărâţi să avem cu adevărat români bine educaţi". Ministrul a vorbit şi despre prezenţa în şcoli: "Astăzi pot începe şcoala cu prezenţă fizică 99,7% din cei aproape 3 milioane de elevi şi preşcolari. Este un lucru extrem de important, demonstrează înţelegerea importanţei şcolii". El a făcut apel la responsabilitate în ceea ce priveşte respectarea regulilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2, în aşa fel încât şcolile să poată rămâne deschise "o perioadă cât mai lungă" de timp şi să fie astfel evitate pierderile înregistrate în anul şcolar anterior. Cîmpeanu a amintit "cu satis­facţie" că 61% din personalul din învăţământ s-a vaccinat anti- COVID, el spunând că aceasta este cea mai numeroasă categorie profesională vaccinată şi că: "Este nevoie să continuăm acest proces. În ultimele 10 zile s-au vaccinat 10.000 de elevi, am depăşit pragul de 15% proporţia elevilor vaccinaţi. Una din trei persoane vaccinate în ultimele zece zile la nivel naţional cu vaccinul Pfizer este elev". Premierul Florin Cîţu a avut de asemenea un mesaj în care anunţă că a respectat ceea ce a promis: "Şcoala începe cu prezenţă fizică, aşa cum am promis! În cadrul discuţiilor cu prefecţii şi reprezentanţii DSP-urilor, am cerut să fie găsite soluţii, rapid, şi pentru acele câteva unităţi de învăţământ unde lucrurile nu sunt aşa cum ar trebui. Mult succes profesorilor şi elevilor!". Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, a transmis un mesaj în care afirmă că ultimii doi ani au fost dificili pentru toată lumea, iar încercările la care pandemia ne supune încă nu s-au încheiat: "Lecţia cea mai importantă nu este cea în care citim, sau socotim, ci lecţia de zi cu zi în care învăţăm să fim împreună. Ziua în care se întorc la şcoală copiii şi adolescenţii este una dintre cele mai frumoase şi mai importante dintr-un an (...) Aceşti ultimi doi ani au fost dificili pentru copiii noştri, pentru părinţii lor şi pentru profesorii lor, iar încercările la care pandemia ne supune încă nu s-au încheiat. Este important să înţelegem cu toţii că lecţia cea mai importantă nu este cea în care citim, sau socotim, desenăm sau descoperim un secret al naturii, ci lecţia de zi cu zi în care învăţăm să fim împreună. O lecţie pentru fiecare dintre noi, copii şi adulţi, în care suntem cu toţii deopotrivă elevi şi profesori. Mulţi copii încă se luptă în România cu lipsurile, cu sărăcia, pentru multe familii şcoala este un lux, o bătălie zilnică ce adesea este pierdută. Dacă vrem să avem un viitor să nu uităm că fiecare zi de şcoală este un pas către această ţintă, aşadar să luptăm împreună, pentru ca fiecare copil să poată păşi înainte".

Trebuie precizat că deputaţii şi senatorii au avut, ieri, activitate în teritoriu, cu ocazia deschiderii anului şcolar 2021 - 2022. Potrivit deciziilor conducerilor celor două Camere, ca în fiecare an, parlamentarii îşi desfăşoară activitatea în circumscripţiile electorale, în prima zi de şcoală, pentru a putea participa la festivităţile organizate cu acest prilej. Marea majoritate a acestora au ţinut discursuri în faţa părinţilor, profesorilor şi elevilor în care au promis, au criticat, au încurajat, în funcţie de starea (putere, opoziţie) partidului din care fac parte.