STUDIU:Antreprenoriatul şi sustenabilitatea, percepute prin ochii tinerilor

Mersul pe jos şi evitarea risipei de mâncare se numără printre acţiunile sustenabile cel mai des întâlnite în rândul generaţiei Z, potrivit datelor studiului naţional Insights PulseZ. Totodată, tinerii din România aleg să refolosească şi să recicleze ambalajele (55%), dar şi să colecteze selectiv gunoiul (30%), în timp ce 61% dintre ei sunt de părere că, în decizia de cumpărare, foarte mult contează ca un brand să fie sustenabil, conform unui comunicat de presă.

Studiul "Insights PulseZ", aflat la cea de-a doua ediţie naţională, a fost conceput şi coordonat de specialiştii programelor naţionale antreprenoriale "Vreau să Fiu Antreprenor" (VSFA) şi "Insights" - din cadrul organizaţiei Romanian Business Leaders (RBL) şi realizat de agenţia de studii de piaţă IZI data în rândul a aproximativ 1.200 de tineri din România. Cercetarea s-a axat pe mai multe aspecte (rezultate comunicate anterior), printre care şi pe comportamentul lor sustenabil şi viziunea asupra antreprenoriatului - în rândul membrilor generaţiei Z (cei născuţi după 1995, cunoscuţi ca iGeneration, Centannials sau "nativi digitali"), în ultimele luni ale acestui an (mai-iunie 2021), comparativ cu valul 2020 (perioada mai-iunie 2021, când a fost desfăşurată prima ediţie a studiului).

"Ultima parte a acestui studiu naţional a vizat comportamentul sustenabil al tinerilor generaţiei Z - extrem de important pentru societate, precum şi percepţia lor asupra deschiderii unei afaceri. Am vrut să analizăm modul în care aceştia se raportează la antreprenoriat, ce anume îi interesează când vine vorba despre deschiderea unei afaceri, dar şi care le sunt barierele în acest proces", punctează Alin Claudiu Apostu, coordonator al studiului Insights şi Project Manager în cadrul programelor naţionale "Insights" şi "Vreau să fiu Antreprenor".

Mersul pe jos, evitarea risipei de mâncare şi refolosirea ambalajelor de plastic - comportamentul sustenabil al generaţiei Z

Mersul pe jos (70%) şi evitarea risipei de mâncare (57%) sunt acţiunile sustenabile cel mai des întâlnite în rândul generaţiei Z, potrivit rezultatelor studiului Insights PulseZ. Totodată, din categoria acţiunilor prietenoase cu mediul, tinerii aleg să refolosească şi să recicleze ambalajele (55%), dar şi să colecteze selectiv gunoiul (30%). În urma cercetării s-a observat că fetele sunt cele care au comportamente sustenabile mai pronunţate decât băieţii, astfel: 53% dintre tinerele din România aleg să cumpere haine second hand (vs. 24% dintre băieţi), 46% refolosesc ambalajele de plastic (vs. 32%), iar 17% dintre ele reduc consumul de carne (vs. 9%).

Puteţi accesa graficele cu rezultatele aici: https://vsfa.ro/pulsez2021

Similar, tinerii cu vârste cuprinse între 22-24 ani încep să dea dovadă de mai multă responsabilitate privind refolosirea ambalajelor de plastic (44% vs. 39% în total eşantion), cumpărarea hainelor second hand (44% vs. 38% în total eşantion) şi reducerea consumului de apă (28% vs. 23% în total eşantion).

De altfel, în ceea ce priveşte percepţia şi achiziţia unor produse şi servicii sustenabile, 61% dintre respondenţi consideră că este destul de important şi foarte important, în decizia de cumpărare, ca un brand să fie sustenabil, în timp ce pentru 30% dintre tineri acest aspect este indiferent, iar pentru 3% dintre ei nu contează deloc.

"Scopul unui brand sustenabil trece dincolo de a face bani. În loc să se concentreze doar asupra

profiturilor, un brand sustenabil integrează cu succes problemele de mediu, economice şi sociale în

operaţiunile sale de business. Iar aşteptările cumpărătorilor români, în special ale celor tineri, se

îndreaptă puternic în această direcţie. Înainte de a lua decizia de achiziţie, 6 din 10 tineri români vor

să ştie dacă brandul de la care urmează să cumpere este sau nu sustenabil. Mai mult, o bună parte

dintre ei au adoptat un stil de viaţă prin care se asigură că şi ei contribuie la atenuarea problemelor

climatice. De exemplu, 39% refolosesc ambalajele din plastic, iar 70% merg pe jos. În plus, 57%

dintre ei evită să arunce mâncarea şi să cumpere mai mult decât consumă. Toate acestea sunt

direcţii de care brandurile trebuie să ţină cont, este o tendinţă în creştere, e aici să rămână, iar

companiile nu trebuie decât să se alinieze.", a menţionat Geanina Ioan, CEO Chilli Ideas.

Percepţiile, barierele şi domeniile preferate de business ale tinerilor

Întrebaţi despre eventuale intenţii de business şi modul în care se raportează la antreprenoriat, tinerii generaţiei Z din România se împart în două categorii: peste o treime dintre respondenţi (39%) spun că intenţionează să deschidă o afacere, dar nu în următorul an, 14% susţin că urmează să facă acest pas chiar în următorul an, în timp ce 45% dintre ei sunt indecişi cu privire la antreprenoriat, nu intenţionează sau nu au intenţionat niciodată să se îndrepte în această direcţie. Doar 2% dintre reprezentanţii generaţiei Z deţin o afacere, în prezent.

Bariera principală, când vine vorba despre începerea unui business, o reprezintă resursele financiare (74%), lipsa acestora fiind menţionată de ¾ dintre cei care nu exclud ideea unei afaceri (77% fete şi 71% băieţi). Totodată, lipsa mentorilor este o altă barieră importantă (59%) pentru tineri în deschiderea unei afaceri. Interesant este că mare parte dintre cei care nu exclud ideea unui business propriu sunt totuşi optimişti, simţindu-se motivaţi şi nerăbdători să înceapă această etapă (58%).

În ceea ce priveşte domeniile în care şi-ar dori să-şi deschidă afaceri, tinerii au menţionat în top 5 al preferinţelor: horeca (35%), imobiliare (21%) - alese în mai mare măsură de către băieţi (26% vs. 14% fete), comunicare şi marketing (20%), artă şi cultură (18%) şi servicii (18% - contabilitate, banking, comunicaţii, avocatură).

Puteţi accesa raportul rezultatelor gratuit pe pagina VSFA.