SUPLIMENT ECO-ECONOMIE "Suntem într-o reală cursă pentru salvarea umanităţii în faţa schimbărilor climatice"

Reporter: Ce înseamnă sustenabilitatea pentru o companie care activează în domeniul farmaceutic? Cum a fost schimbat modelul de business al Zentiva odată cu integrarea principiilor de sustenabilitate?

Simona Cocoş: Astăzi, sustenabilitatea are o arie de acoperire mai largă decât în trecutul recent şi anume mediul, problemele sociale şi tratamentul angajaţilor, respectul pentru drepturile omului, anticorupţia, diversitatea şi incluziunea, şi nu în ultimul rând sustenabilitatea business-ului. Acţionăm asupra tuturor acestor planuri în fiecare zi, în tot ceea ce întreprindem.

Mare parte din acţiuni nu a presupus schimbări dramatice, ci doar consfinţirea unui mod de lucru şi de a fi. Şi aici mă refer la angajamentul şi codul de etică în ceea ce priveşte anticorupţia şi mita, drepturile omului. Probabil că nouă ne-a fost mai uşor să adoptăm mai larg principiile şi acţiunile sustenabilităţii pentru că, fundamental, avem un anagajament faţă de oameni, de a asigura sănătatea şi bunăstarea tuturor.

Diversitatea şi în principal, egalitatea de gen, spre exemplu, a fost mereu o componentă culturală, iar astăzi avem 62% femei în total angajaţi şi 58% femei în poziţii de conducere. Am extins însă diversitatea la şase piloni:

- Experienţa de viaţă - în cadrul Zentiva, lucrează patru generaţii.

- Diversitate culturală - la nivelul întregului Grup avem colegi din peste 50 de naţionalităţi şi diferite medii etice.

- Gen şi orientare - încurajăm oamenii să fie ei înşişi, indiferent pe cine aleg să iubească.

- Abilităţi - aducem laolaltă oamenii cu diferenţe în abilităţile cognitive, socio-emoţionale şi fizice.

- Credinţe - încercăm să ne înţelegem reciproc şi să învăţăm cum afectează credinţele alegerile de viaţă sau modul în care oamenii îşi trăiesc viaţa.

- Background - în fiecare zi, la Zentiva, întâmpinăm oameni cu diverse experienţe educaţionale şi din diferite industrii.

Contribuţia socială în comunitate a fost, de asemenea, permanent prezentă în viaţa Zentiva, în ultimele decenii, cu implicare constantă, anuală, în cauze care au vizat în principal protecţia şi sprijinul persoanelor vulnerabile. Numai anul trecut am alocat fonduri pentru susţinerea a peste 40 de asociaţii. Lucrăm acum cu asociaţii ale persoanelor cu deficienţe pentru a identifica soluţii pentru integrarea lor în Zentiva, alături de cei care ne sunt deja colegi.

Însă, o schimbare majoră în modul nostru de operare a fost la nivelul politicilor de mediu - protecţia mediului, reducerea amprentei de carbon, reducerea utilizării resurselor, reciclare, eficienţă energetică şi energie verde. În 2022, la nivel de grup, am formalizat angajamentul de a deveni neutri din punct de vedere al emisiilor de carbon pentru Scop 1 şi Scop 2 până în 2030 şi am pregătit o foaie de parcurs specifică pentru a reduce atât emisiile directe, cât şi cele indirecte legate de energie în lanţul nostru valoric. În România suntem activi din 2019 cu un proiect multianual de împădurire care a ajuns în al cincilea an cu un total de 105.000 de copaci plantaţi pentru refacerea biosiversităţii din Munţii Făgăraş. Deşeurile pe care le generăm în procesul de producţie au fost reduse prin optimizarea planificării cererii pentru a evita distrugerea medicamentelor, prin optimizarea materialelor utilizate şi reciclare. Datorită programelor de gestionare a deşeurilor, au fost reutilizate 73% din deşeuri.

În plus, cele două unităţi de producţie de la Bucureşti utilizează energie provenită 100% din surse regenerabile şi au beneficiat de multiple proiecte de eficienţă energetică în producţie şi generarea proprie de energie electrică prin panouri solare. Toate acestea sunt prezentate şi detaliate în rapoartele de sustenabilitate ale Grupului, anul acesta urmând să ajungem la a treia ediţie de raportare. Mai avem multe de făcut, dar suntem total conştienţi de responsabilitatea noastră şi de contribuţia la un viitor mai bun şi mai sănătos pentru generaţiile de astăzi şi de mâine.

Reporter: Care au fost obiectivele de sustenabilitate ale companiei în 2023 şi ce a presupus îndeplinirea acestora?

Simona Cocoş: Într-un termen foarte scurt vom face public raportul de sustenabilitate al Grupului Zentiva, din care facem parte. Odată publicat, vom putea detalia cum am răspuns obiectivelor sub cei trei piloni directori ai acţiunilor sustenabile Zentiva - Oamenii. Planeta. Partenerii.

• "Vom continua investiţiile de eficientizare energetică, susţinerea nevoilor din comunitate şi noi acţiuni pentru reabilitarea mediului"

Reporter: Care este, în 2024, strategia de profil a companiei pe care o conduceţi?

Simona Cocoş: Foaia de parcurs pentru sustenabilitate este multianuală şi prevede obiective şi angajamente pe mai multe seturi de activităţi permanente. Vom continua anul acesta investiţiile de eficientizare energetică, susţinerea nevoilor din comunitate şi noi acţiuni pentru reabilitarea mediului. De asemenea, vom prioritiza, şi deja este activă, iniţiativa noastră "Fabrica de Bunăstare", care sprijină starea de bine, bunăstarea şi dezvoltarea personală a echipei.

Reporter: Ce investiţii aveţi în vedere în acest an, pe partea de sustenabilitate, şi ce buget le alocaţi?

Simona Cocoş: Parte dintre operaţiunile noastre sunt listate la BVB, ceea ce nu permite să detaliem la acest moment investiţiile planificate. Însă în 2025, după publicarea raportului anual, vom putea să detaliem.

Reporter: Zentiva România a derulat un proiect de eficientizare energetică a fabricii din Bucureşti, care urmăreşte reducerea emisiilor de carbon în cadrul industriei în care activaţi. Ce investiţii a necesitat proiectul şi care este obiectivul său final?

Simona Cocoş: Nu este un proiect singular, însă acesta, în mod specific, reprezintă un sistem cu pompă de căldură industrială de ultimă generaţie pentru a produce energie termică. Proiectul va aduce o reducere a amprentei de carbon de minimum 800 tone CO2, echivalentul unei scăderi anuale de 14%, şi o îmbunătăţire a eficienţei energetice cu 16% în fabrica Zentiva. Acesta a urmat altor investiţii ample implementate, printre care sistemul de panouri fotovoltaice pentru producţia de energie electrică la fabrica Labormed, care asigură 10% din consumul de energie al fabricii şi contribuie la reducerea cu 50 de tone/an a emisiilor de CO2 la această unitate de producţie. De asemenea, compania a instalat la fabrica Zentiva un echipament de răcire pentru sistemele de ventilaţie, care asigură răcirea aerului folosind apa, înlocuind tehnologia cu aer condiţionat şi realizând astfel o economie de 11% în consumul de energie electrică în procesul de fabricaţie.

Reporter: În 2022 v-aţi implicat, alături de Fundaţia Conservation Carpathia, într-o acţiune de împădurire din Munţii Făgăraş. Aţi încheiat acest proiect sau continuă? Ce alte parteneriate aveţi pentru promovarea sustenabilităţii?

Simona Cocoş: Este cel mai amplu program de mediu al nostru cu un impact major în viitor pentru reabilitarea de mediu şi creşterea capacităţilor naturale de stocare a carbonului. Am început proiectul de plantare împreună cu partenerul Fundaţia Conservation Carpathia în 2019 şi suntem hotărâţi să continuăm, şi anul acesta, dar şi în viitor, proiectele de împădurire - reabilitare - protecţie a mediului, precum şi să ne implicăm în proiecte de biodiversitate. Foarte curând vom putea anunţa noi acţiuni în această direcţie de care am ajuns să fim foarte ataşaţi şi implicaţi.

• "Avem implicarea colegilor noştri în tot ce înseamnă materializarea unui viitor mai sustenabil"

Reporter: Care au fost cele mai mari provocări pentru compania pe care o conduceţi în implementarea principiilor ESG?

Simona Cocoş: Din 2018, când am devenit o companie independentă, şi am integrat o serie de achiziţii făcute la nivelul grupului, suntem într-o dinamică accelerată. Pe lângă aceste schimbări, am avut criza pandemiei, criza lanţurilor de aprovizionare, criza din Ucraina şi criza inflaţiei, care toate ne-au solicitat capacitate de adaptare şi reinventare. Aş putea spune că rămân puţine provocări cărora să nu avem încrederea că le putem face faţă. Mă bucură faptul că avem implicarea colegilor noştri în tot ce înseamnă materializarea unui viitor mai sustenabil.

Reporter: Consideraţi că economia circulară primeşte destulă atenţie din partea autorităţilor noas­tre? Dacă nu, cum credeţi că ar trebui să fie implicarea acestora?

Simona Cocoş: Îmi este greu să fac o astfel de apreciere. Ceea ce ştiu este că de multe ori mediul privat este în avangarda schimbărilor bune, mult peste capacitatea de adaptare a autorităţilor de oriunde. De asemenea, ştiu că Uniunea Europeană are dorinţa şi pârghiile prin care efectele Green Deal să devină realitate.

Reporter: Cum vedeţi evoluţia viitoare a unei economii durabile?

Simona Cocoş: Drumul către o lume mai sustenabilă este fără întoarcere şi va produce schimbări generaţionale, fără îndoială. Probabil că industrializarea a fost ultima perioadă de schimbări economice şi sociale de o amploare similară. Suntem într-o reală cursă pentru salvarea umanităţii în faţa schimbărilor climatice, un "tren" în care umanitatea a urcat destul de târziu şi care nu este o opţiune, ci un imperativ. În acest "tren" avem acum şi alte teme critice, precum egalitatea, echitatea şi bunăstarea oamenilor. Eu privesc cu optimism aces­te schimbări, care nu sunt uşor de făcut şi care necesită resurse considerabile, prin care nu doar economia trebuie să se schimbe, ci şi deciziile şi comportamentul fiecăruia.

Reporter: Vă mulţumesc!