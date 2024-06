SUPLIMENT ECO-ECONOMIE "Implementăm proiecte de sustenabilitate în fabrica din Ploieşti, pentru reducerea consumului de resurse, emisii şi deşeuri"

Reporter: Care este, în 2024, strategia de sustenabilitate a companiei pe care o reprezentaţi?

Monica Constantin: Strategia de sustenabilitate a Bergenbier SA vizează trei piloni importanţi, aliniaţi cu obiectivele globale Molson Coors Beverage Company, grupul din care facem parte, dar şi cu principiile ESG. Ne propunem să avem impact pozitiv asupra oamenilor şi comunităţilor, să promovăm consumul res­ponsabil de alcool şi să ne reducem amprenta asupra mediului înconjurător. Această strategie a fost trasată în urmă cu câţiva ani şi urmărim îndeaproape progresele pe care le facem. Şi în 2024 ne concentrăm pe aceiaşi piloni, vom implementa campanii de consum responsabil, proiecte de voluntariat care sus­ţin protejarea mediului, cum ar fi acţiuni de curăţenie, dar şi proiecte de sustenabilitate în fabrica din Ploieşti, prin care vizăm reducerea consumului de resurse, emisii şi deşeuri.

Reporter: Ce investiţii aveţi în vedere în acest an, pe partea de sustenabilitate, şi ce buget le alocaţi? Ce aţi finalizat, pe segmentul în cauză, anul trecut?

Monica Constantin: An de an implementăm proiecte care au ca obiectiv principal reducerea amprentei de carbon atunci când producem bere, proiecte care înseamnă investiţii pe care le facem în fabrica din Ploieşti. Aşa am reuşit anul trecut să reciclăm aproape în totalitate deşeurile produse, peste 3.400 de tone, am continuat să valorificăm deşeurile menajere în proporţie de 100%, am consumat energie electrică şi termică cu 3, respectiv 6 procente mai puţin decât în anul precedent. Avem în 2023 o reducere double digit (n.r. cu două cifre) a emisiilor de carbon, de 22%. Am investit în diversificarea portofoliului de produse non-alcoolice, să oferim opţiuni res­ponsabile consumatorilor care nu pot sau nu doresc să consume alcool.

Am punctat trei lansări non-alcoolice anul trecut: o extindere a gamei Fresh 0.0 şi variantele fără alcool Staropramen şi Stella Artois.

Toate aceste rezultate şi multe altele sunt datorate investiţiilor constante în fabrică, în portofoliu, dar şi în echipele noastre, în oamenii Bergenbier, care implementează responsabilitatea în toate ariile de expertiză pe care le avem în companie.

Reporter: Credeţi că, în timp, SGR va responsabiliza şi educa consumatorul? Ce grad de colectare şi reciclare estimaţi că vom avea la finele anului?

Monica Constantin: Fără îndoială că Sistemul de Garanţie Retunare (SGR) este un proiect complex, aflat la început de drum şi care are scopul clar de a ne responsabiliza şi educa în ceea ce priveşte reciclarea. Ca producător de bere, ne dorim să vedem că ambalajele produselor noastre sunt colectate şi reciclate corect, aşa că depunem eforturi, la rândul nos­tru, de a avea campanii de informare şi responsabilizare a reciclării. Gradul de colectare creşte de la lună la lună şi cred că vom reuşi să acoperim, cu centrele de sortare pe care SGR le va avea până la final de an, un procent de colectare şi reciclare mid double digit.

Sistemul de Garanţie Returnare este la început de drum, însă cred că este un proiect necesar în acest moment pentru România. Viitorul ambalajelor înseamnă reciclare şi circularitate, iar SGR răspunde la această cerinţă.

Reporter: Care au fost cele mai mari provocări pentru compania pe care o reprezentaţi în implementarea principiilor ESG?

Monica Constantin: Mă bucur să fac parte dintr-o companie unde aces­te principii au venit intrinsec, compania noastră şi-a dorit, în primul rând, să aibă un business sustenabil şi sănătos.

Avem un mare sprijin în grupul Molson Coors Beverage Company, iar expertiza de care am avut nevoie la început ne-a fost oferită necondiţionat de colegii noştri care trecuseră printr-un exerciţiu similar cu ani în urmă. Probabil că la început e dificil să vezi cum poţi aplica cerinţele ESG în companie, însă business-ul nostru se bazează pe înalte principii etice, dar şi pe un spirit strâns de colaborare; astfel a fost mai uşor să ne trasăm o strategie clară şi să ne setăm ţinte tangibile. Am avut şi avem în continuare o organizaţie care susţine principiile ESG şi în Bergenbier SA continuăm pe drumul sustenabilităţii şi responsabilităţii.

Reporter: Vă mulţumesc!