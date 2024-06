SUPLIMENT ECO-ECONOMIE "Sustenabilitatea înseamnă să faci lucrurile aşa cum trebuie"

Reporter: Ce înseamnă sustenabilitatea pentru o companie care activează în domeniul alimentar? Cum s-a schimbat modelul de business al Transavia odată cu integrarea principiilor de sustenabilitate?

Theodora Popa-Liteanu: Indiferent de sectorul economic în care activează o companie, sustenabilitatea este un angajament puternic care are ca scop satisfacerea cerinţelor actuale fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a le satisface pe ale lor. Altfel spus, sustenabilitatea înseamnă să faci lucrurile aşa cum trebuie, având un echilibru între aspectele economice, sociale şi de mediu, care trebuie adresate simultan. În industria alimentară acest lucru implică oferirea de produse sigure, sănătoase şi de calitate, gestionarea responsabilă a resurselor, bunăstarea animalelor, reducerea emisiilor de carbon şi a consumului de apă şi energie, promovarea unui lanţ de aprovizionare etic şi transparent, protejarea biodiversităţii şi respect faţă de oameni. Statisticile internaţionale indică faptul că industria alimentară este responsabilă de aproximativ o treime din emisiile de gaze cu efect de seră, aspect care atrage atenţia a numeroase părţi interesate, de la autorităţi de reglementare, la activişti, de la organizaţii de protecţie a mediului şi a animalelor la consumatori, care vin cu presiuni pentru revizuirea practicilor, adoptarea de măsuri prin care să se reducă amprenta de carbon pe întregul lanţ de aprovizionare şi aşa mai departe.

În ceea ce priveşte Transavia, în loc să ne întrebăm: "ce aşteptări au sau vor avea părţile interesate în ceea ce priveşte durabilitatea?", noi ne-am întrebat, cu mult timp înainte ca sustenabilitatea să devină subiect discutat în toate mediile: "ce noi oportunităţi ni se deschid prin adresarea provocărilor legate de durabilitate?". Modelul nostru integrat 100% vertical, cu facilităţi deţinute, unic în regiune, ne-a permis să adresăm şi să controlăm toate aspectele de la un capăt al lanţului, la celălalt, încă de acum mai bine de 15 ani. Am tradus, această abordare end-to-end, în strategia noastră de dezvoltare, de la bob la furculiţă. Iar în ultimii ani, am adăugat încă o componentă care ne-a permis să preluăm conducerea şi în domeniul sustenabilităţii în sector: de la bob la furculiţă şi "înapoi". Prin acest mod de lucru ne îngrijim să reducem şi chiar să eliminăm generarea de deşeuri. Ne-am asumat astfel un angajament puternic faţă de viitor şi am recunoscut responsabilitatea pe care o avem faţă de comunitate şi mediul în care activăm. An de an investim profitul pe care îl generăm pentru a susţine dezvoltarea durabilă, modernizarea facilităţilor de producţie şi adoptarea unui management eficient al deşeurilor.

• "Avem o gândire pe termen lung, care implică grijă pentru resurse"

Reporter: Care au fost obiectivele de sustenabilitate ale companiei în 2023 şi ce a presupus îndeplinirea acestora?

Theodora Popa-Liteanu: Şi în ceea ce priveşte sustenabilitatea avem o gândire pe termen lung, care implică grijă pentru resurse prin aportul activ al tuturor angajaţilor şi investiţii constante. Stabilitatea şi soliditatea financiară ne-a permis să răspundem rapid şi agil la schimbările şi volatilitatea din ultimii ani şi să capitalizăm oportunităţile pe care le-am identificat pentru a ne îndeplini obiectivele noastre de sustenabilitate. Astfel, în 2023, am acordat atenţie deosebită angajaţilor, asigurându-ne că le protejăm veniturile în contextul schimbărilor fiscale din partea a doua a anului. De asemenea, ne-am preocupat continuu pentru a asigura condiţii de bunăstare a animalelor, peste cerinţele legale şi de a ne minimiza impactul asupra mediului. Am continuat să investim masiv în energie verde, în eficientizarea lanţului valoric şi în managementul deşeurilor, contribuind astfel la diminuarea semnificativă a amprentei noastre de carbon. Am finalizat inves­tiţii de peste 35 milioane de euro din fonduri proprii în diverse proiecte, îmbinând creşterea economică cu o viziune profundă asupra impactului nostru faţă de mediu. Cele aproximativ 30 de hectare de panouri fotovoltaice şi staţia de cogenerare de înaltă eficienţă electrică implementate de noi în ultimii doi ani, în cel mai mare proiect în energie verde din industria alimentară din România, ne vor permite să ne acoperim din energie regenerabilă între 80% şi 100% din energia necesară în procesele de producţie. Aş aminti aici şi construcţia de noi hale eficiente energetic pentru creşterea puilor şi dezvoltarea unei noi baze de depozitare a cerealelor. Anul trecut, am început să fim mai atenţi şi la Output 3, anticipând cerinţele noii Directive Europene. Am realizat şi o evaluare externă a performanţei noastre de sustenabilitate, realizată cu ESG - Synesgy de la ICAP CRIF, şi am solicitat furnizorilor noştri evaluări similare a impactului lor ESG, facilitându-le accesul la aceeaşi platformă. Acest exerciţiu ne-a ajutat să înţelegem mai bine cum ne raportăm la cele mai bune practici din industrie la nivel internaţional şi cu siguranţă vom continua în această direcţie.

Toate aceste acţiuni concrete ne permit să afirmăm că Transavia face ce spune şi spune ce face, fiind mereu un model de bune practici pentru sector.

Reporter: Care este, în 2024, strategia de profil a companiei pe care o conduceţi? Ce investiţii aveţi în vedere în acest an, în domeniu, şi ce buget le alocaţi?

Theodora Popa-Liteanu: Pentru noi, sustenabilitatea este gândire pe termen lung, pentru care avem o strategie clară, care implică tot lanţul de valoare, angajaţii şi partenerii noştri. De aceea, prin tot ce facem, dublăm sustenabilitatea financiară cu grija pe care o manifestăm faţă de anga­jaţi, pentru bunăstarea animalelor, pentru protejarea mediului şi dezvoltarea comunităţilor. În 2024, Transavia va continua să reinvestească profitul generat anterior alocând peste 50 de milioane de euro, din fonduri proprii. Astfel, vom susţine dezvoltarea rapidă şi durabilă, prin proiecte cu randament ridicat în modernizarea şi extinderea capacităţilor de producţie, prin digitalizare, eficientizare şi optimizare a lanţului valoric prin abordarea circulară în toate activităţile "de la bob la furculiţă... şi înapoi", reutilizând oriunde se poate fiecare element rezultat din procesele de producţie, prin inovaţii şi extinderea portofoliului de produse.

• "În ultimii ani, peste 90% dintre furnizorii noştri au fost locali, astfel încât să reducem pe cât posibil şi amprenta de mediu generată de transport"

Reporter: Ce modificări aţi făcut la nivelul lanţului de aprovizionare pentru ca acesta să fie prietenos cu mediul?

Theodora Popa-Liteanu: Afacerea noastră de familie este 100% integrată vertical, ceea ce ne permite să controlăm mai bine atât costurile, cât şi impactul. Totuşi, avem numeroşi parteneri şi furnizori care la rândul lor au impact atunci când pregătesc produsele şi serviciile pe care le contractăm. Ne asigurăm că şi ei, la rândul lor, promovează şi împărtăşesc aceleaşi principii de calitate şi siguranţă ale produselor fabricate sau serviciilor prestate şi că urmează aceleaşi valori de natură socială şi de mediu pe întreg lanţul lor de producţie. În ultimii ani, peste 90% dintre furnizorii noştri au fost locali, astfel încât să reducem pe cât posibil şi amprenta de mediu generată de transport. Transavia susţine astfel şi dezvoltarea locală, analizând cu atenţie ofertele furnizorilor locali sau ale celor internaţionali care au puncte de lucru în România.

Reporter: Care consideraţi că este rolul unui consum sustenabil în contextul provocărilor ultimilor ani? Cum s-a schimbat comportamentul consumatorilor în ultimii ani, res­pectiv interesul pentru alimente produse în mod sustenabil?

Theodora Popa-Liteanu: Viitorul este al tuturor şi de aceea fiecare trebuie să contribuie. Consumatorii se aşteaptă ca mediul economic şi instituţiile statului să facă acţiuni în direcţia de durabilitate. Însă este esenţial ca fiecare dintre noi să "umplem sacul" cu acţiuni oricât de mici. Campaniile de conştientizare derulate de companii, între care şi Trans­avia, şi de societatea civilă ajută şi, cu siguranţă, în ultimii ani tot mai mulţi consumatori sunt mai atenţi, înţeleg mai bine eforturile şi acţiunile concrete făcute de anumite companii, aleg produse durabile şi acţionează la rândul lor mult mai sustenabil. Prin alegeri informate şi responsabile în ceea ce priveşte calitatea produselor, modul în care acestea au fost produse şi cum se consumă optim, fiecare individ poate deveni un agent al schimbării în direcţia unei lumi durabile pentru generaţiile viitoare.

În ceea ce ne priveşte, nouă ne place să spunem că toţi cei peste 2.300 de angajaţi ai noştri lucrează în sustenabilitate pentru că au grijă de resurse, făcând lucrurile exact aşa cum trebuie, zi de zi. Pe lângă produsele sigure şi de înaltă calitate pe care le oferim consumatorilor, avem şi o Politică "Zero Pierderi" pe tot procesul de producţie, care ne permite să fim cea mai eficientă companie din sector, în timp ce protejăm mediul. Transavia este unul dintre foarte puţinii producători din industria alimentară din România care a optat să utilizeze integral subprodusele nedestinate consumului uman rezultate din lanţul tehnologic, evitând, practic, generarea de deşeuri. 2023 a însemnat construirea a circa 35.000mp de platforme pentru compostarea dejecţiilor de pasăre, pe ulterior le valorificăm pentru fertilizarea terenurilor agricole deţinute de companie. Am adus şi alte îmbunătăţiri semnificative ale infrastructurii noastre de management al deşeurilor. Am extins fabrica de prelucrare a deşeurilor generate din activitatea de sacrificare a pasărilor şi am construit o nouă fabrică de prelucrare a deşeurilor staţiilor de incubaţie şi a pierderilor prin mortalitate în procesul de creştere a pasărilor.

• "Am construit afacerea în mod sănătos, cu o bază solidă şi durabilă"

Reporter: Care au fost cele mai mari provocări pentru compania pe care o conduceţi în implementarea principiilor ESG?

Theodora Popa-Liteanu: Deviza noastră a fost, încă de la început, să facem lucrurile aşa cum trebuie. Am construit afacerea în mod sănătos, cu o bază solidă şi durabilă. Principiile ESG, chiar dacă nu purtau acest nume, au fost mereu în centrul activităţilor noastre. Provocarea a venit atunci când a trebuit să schimbăm mentalităţile prin care toată lumea să respecte regulile în colaborare şi în societate, pentru că doar aşa putem să avem respect faţă de oameni şi grijă reală faţă de mediu.

Reporter: Cum vedeţi evoluţia viitoare a unei economii durabile?

Theodora Popa-Liteanu: În noul context în care avem reglementări tot mai stricte şi consumatorii au aşteptări din ce în ce mai mari şi cu privire la sustenabilitatea companiilor şi a produselor pe care le preferă, putem parafraza un citat celebru spunând că "economia va fi durabilă sau nu va fi deloc".

