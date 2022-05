SUPLIMENT IC&T"Anul 2022 se află sub semnul incertitudinii"

Anul 2022 se află sub semnul incertitudinii, conflictul care se desfăşoară în apropierea ţării noastre impactând sectorul IT&C, la nivel de întârzieri în lanţul de aprovizionare, întrucât porturile şi vămile din România sunt supraaglomerate cu mărfurile ce aveau ca destinaţie vămile din Ucraina, subliniază Lucian Peticilă, CEO Visual Fan.

Reporter: În ce mod este afectat sectorul ITC de conflictul de la graniţă?

Lucian Peticilă: Este adevărat faptul că suntem martorii unor evenimente istorice pe care nu ni le-am fi imaginat cu câţiva ani în urmă. Începutul anului 2022 se află sub semnul impredictibilităţii din cauza valului cinci pandemic, însă contextul geopolitic actual şi situaţia de securitate incertă ne-au demonstrat faptul că pandemia nu va reprezenta în 2022 principalul factor generator al unui mediu ostil la nivel global şi că este necesar să facem faţă unor provocări total diferite faţă de cele de până acum.

Conflictul care se desfăşoară în apropierea ţării noastre ne impactează la nivel de întârzieri în lanţul de aprovizionare, întrucât porturile şi vămile din România sunt supraaglomerate cu mărfurile ce aveau ca destinaţie vămile din Ucraina.

O altă criză cu care ne confruntăm, nu doar noi cei din industria IT&C, ci majoritatea industriilor, este criza energetică şi cea a combustibililor, care, pe fondul presiunilor inflaţioniste accelerate din 2021, au generat o serie de efecte secundare şi, implicit, scăderea puterii de cumpărare a populaţiei.

Reporter: Care sunt oportunităţile aduse de criza sanitară pentru domeniul în care activaţi?

Lucian Peticilă: Criza sanitară şi pandemia de COVID au accelerat transformarea digitală în numeroase domenii de activitate, cu precădere pentru serviciile publice şi sistemul educaţional. Industria IT&C a fost unul dintre câştigătorii perioadei de criză sanitară, iar datorită contextului pandemic şi digitalizării în masă a multor domenii de activitate, jucătorii din IT&C au fost nevoiţi să se adapteze rapid unor noi circumstanţe economice, care au adus diferite oportunităţi şi creşterea cererii de produse des­tinate lucrului de acasă şi şcolii on­line.

Reporter: Cum s-a modificat raportul cerere/ofertă în ultimele 24 luni?

Lucian Peticilă: În perioada 2020-2021 ne-am confruntat cu o cerere crescută de dispozitive destinate lucrului de acasă şi şcolii online, ceea ce a reprezentat o oportunitate pentru brandul Allview, datorită capacităţii companiei de anticipare a tendinţelor pieţei, dar şi strategiei de planificare şi previzionare strictă a producţiei.

Eliminarea restricţiilor existente în perioada pandemiei a condus la scăderea cererii de astfel de dispozitive, scădere survenită şi în urma creşterii preţurilor generate de criza semiconductoarelor, criza containerelor şi a transporturilor, care au afectat întreaga industrie IT&C.

Reporter: Oferă România un cadru legislativ optim pentru dezvoltarea afacerilor companiei dumneavoastră?

Lucian Peticilă: Apreciem faptul că, la nivel naţional, pe parcursul anului 2021 au fost luate anumite măsuri de susţinere a angajaţilor, încurajării consumului şi dezvoltării mediului de afaceri, precum:

- Programul Naţional IMM Invest România 2021 al cărui scop a fost reprezentat de susţinerea mediului antreprenorial, prin facilitarea accesului IMM-urilor la finanţare şi accesare a unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiţii sau pentru capital de lucru, garantate de către FNGCIMM în numele şi contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice;

- Programul Operaţional Competitiv Axa Prioritară 2: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru o economie digitală competitivă, al cărui rol a fost reprezentat de digitalizarea sistemului educaţional românesc, pentru a genera creştere şi sustenabilitate;

- Programul "Rabla pentru electrocasnice", demarat la nivel naţional, a avut ca scop încurajarea românilor ce deţineau aparatură veche de a şi-o înlocui cu produse noi, eficiente energetic. Această măsură a fost una benefică atât pentru producători, cât şi pentru marile lanţuri de magazine ce s-au înscris în acest program.

Astfel de programe guvernamentale vin în sprijinul mediului de business din România, încurajând dezvoltarea sustenabilă a acestuia.

Reporter: Proiectele dumneavoastră au fost afectate de ultimele evenimente?

Lucian Peticilă: Compania Visual Fan, deţinătoarea brandului Allview, nu are în derulare relaţii comerciale în ţările afectate în mod direct de contextul geopolitic actual: Ucraina şi Rusia. Astfel, ca şi în cazul pandemiei, suntem afectaţi la nivel de industrie de tot ceea ce se întâmplă pe plan macroeconomic şi politic, dar nu avem proiecte vizate în mod nemijlocit de aceste evenimente.

Compania Visual Fan urmează să împlinească, în acest an, 20 de ani de activitate, iar în toată această perioadă am învăţat că trebuie să fim într-o continuă căutare a evoluţiei, să avem viziune şi să îmbrăţişăm diversitatea pentru a ajunge la rezultatele dorite şi a ajuta organizaţia să crească. Încercăm să transformăm orice ameninţare şi provocare într-o oportunitate, pentru a crea premise de creştere sustenabilă.

Reporter: Ce tipuri de produse aţi vândut cel mai mult în ultimul an (pe ce s-a axat cu preponderenţă cererea)?

Lucian Peticilă: Diversificarea portofoliului de produse şi integrarea de noi tehnologii a condus la creşterea vânzărilor pe fiecare categorie de produse. Ponderea cea mai mare au avut-o produsele din categoria IT&C (laptopuri, tablete şi smartphone-uri), care au înregistrat vânzări în valoare de 57 milioane de lei, în timp ce categoria de televizoare a înregistrat vânzări totale de 48 milioane lei. Cele două categorii cumulate au înregistrat o pondere de 90% din totalul vânzărilor companiei.

Reporter: Ce decizii de business a luat compania dumneavoastră de la începutul acestui an?

Lucian Peticilă: Pentru acest an, în care vom împlini 20 de ani de activitate, avem în plan integrarea unei noi strategii de business - Green by Allview -, prin care ne dorim să dezvoltăm noi direcţii, ce ne vor transpune într-o altă etapă. Astfel, ne aliniem tendinţelor pieţei şi plănuim să integrăm numeroase proiecte cu impact puternic asupra naturii şi mediului înconjurător (reducerea risipei alimentare, încurajarea consumului de alimente locale, utilizarea energiei verzi, eliminarea consumului de combustibili fosili), pentru a asigura un viitor durabil.

Dacă la finalul anului 2021 am realizat un prim demers în integrarea strategiei "Green by Allview" prin înfiinţarea companiei Visual EV Distribution şi lansarea pe piaţa românească a SUV-ului full electric Skywell ET5, în 2022 am prelansat aplicaţia Allview ERA Health. Aceasta stă la baza demersului de a intra pe piaţa serviciilor destinate nutriţiei şi sănătăţii şi se diferenţiază în piaţă prin capacitatea de educare a utilizatorilor în termeni personalizaţi şi transformarea unui comportament alimentar obişnuit într-un stil de viaţă sănătos şi responsabil, ceea ce conduce la creşterea calităţii vieţii consumatorilor.

Un alt proiect pe care ne dorim să îl dezvoltăm pe parcursul acestui an şi care face parte din strategia "Green by Allview" are ca obiectiv pătrunderea în sfera energiei din surse regenerabile, cu impact puternic în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi scăderea dependenţei de combustibilii fosili.

Reporter: Ce cifră de afaceri aţi realizat în 2021 şi ce estimări aveţi pentru anul în curs?

Lucian Peticilă: În anul 2021, compania Visual Fan a reuşit o creştere a cifrei de afaceri cu aproape 17% faţă de anul anterior (de la 103 milioane lei la peste 121 milioane lei), în ciuda numeroaselor provocări şi crize manifestate la nivelul industriei IT&C.

La nivel de estimări ale bugetului consolidat previzionat pe anul 2022 (include bugetele societăţilor din grup în funcţie de procentul deţinut în fiecare dintre acestea: Intervision Trading, Headlight Solutions şi Visual EV Distribution), compania Visual Fan mizează pe creşterea cifrei de afaceri cu aproximativ 13% faţă de valoarea înregistrată la finalul anului 2021 (137 milioane lei faţă de 121 milioane lei). Chiar dacă mizăm pe creşterea cifrei de afaceri până la finalul anului 2022, suntem rezervaţi la nivel de cifre, deoarece presiunile inflaţioniste accelerate din 2021 au fost susţinute de creşterea preţurilor gazelor, energiei şi combustibililor, precum şi de devalorizarea monedei naţionale, care au generat o serie de efecte secundare.

Reporter: Ce investiţii urmează să faceţi şi ce buget alocaţi în acest sens?

Lucian Peticilă: Pentru perioada următoare avem în plan dezvoltarea aplicaţiei Allview ERA Health şi integrarea de noi produse hardware, care vor facilita interacţiunea utilizatorului cu aplicaţia, în afară de cântarul Allview ERA Scale, ce a beneficiat deja de prelansare cu ocazia evenimentului internaţional MWC Barcelona.

Un alt proiect de anvergură care face parte din strategia "Green by Allview" vizează pătrunderea în sfera energiei din surse regenerabile şi urmează să fie lansat în perioada imediat următoare.

Tot la nivel de investiţii, pentru 2022 avem în plan lansarea a patru showroom-uri în ţară, prin care urmărim dezvoltarea companiei Visual EV Distribution şi creşterea notorietăţii brandului Skywell ET5.

Reporter: Cum credeţi că va evolua piaţa în acest an?

Lucian Peticilă: Anul 2022 se află sub semnul incertitudinii şi se pare că, la nivel de industrie IT&C, va trebui să facem faţă unui nou val de provocări. Compania Visual Fan are încredere în capacitatea echipei de adaptabilitate, demonstrată în cei 20 de ani de activitate, timp în care am reuşit să trecem cu bine peste crizele economice, sanitare, globale, pe care nu doar că le-am depăşit, chiar le-am transformat în oportunităţi generatoare de profitabilitate. Astfel, rămânem atenţi la felul în care se schimbă contextul economic şi geopolitic, pentru a continua să adaptăm strategia de creştere la noi tendinţe şi realităţi.

Reporter: Mulţumesc!