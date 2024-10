SUPLIMENT IC&T "Continuă să existe incertitudini în pieţele globale"

Reporter: Ce ne puteţi spune despre piaţa de IT&C după multiplele schimbări din ultimii patru ani?

Diana David: Schimbările care şi-au făcut simţită prezenţa acum ceva mai bine de patru ani s-au dovedit a fi unele care au transformat atât radical, cât şi într-un mod accelerat piaţa. Sectorul IT&C este, însă, sinonim cu inovaţia, astfel că adaptarea la nou şi la necunoscut s-a făcut în ritm rapid. Transformarea acestui segment a susţinut şi progresul altor sectoare economice nevoite să se alinieze la noile realităţi. Referindu-mă acum şi la SAP, noi am fost şi suntem întotdeauna atenţi la contextul unic în care se găseşte fiecare organizaţie, atât prin specificul său, dar şi prin provocările pe care le poate întâmpina. Asta ne permite să venim în sprijinul companiilor cu soluţii personalizate, aplicabile pentru variate industrii şi situaţiile specifice ale acestora. Una dintre priorităţile noastre a fost transformarea organizaţiilor pentru a spori agilitatea acestora, pentru că este un aspect crucial într-un mediu de business tot mai alert.

Reporter: Care a fost evolutia sectorului şi cum a decurs renunţarea treptată la telemuncă?

Diana David: Piaţa pare să depună eforturi pentru a obţine un anumit echilibru, un echilibru între munca într-un mediu online, aşa cum a fost standardul în perioada pandemiei, şi interacţiunea umană care multora dintre noi le-a lipsit în acea perioadă. Am asistat la o tranziţie treptată, dar constantă, a angajaţilor înapoi la birou. Prioritatea noastră continuă să fie bunăstarea colegilor noştri şi am implementat modalităţi de lucru flexibile pentru a răspunde nevoilor acestora.

Reporter: Proiectele pe care le derulati sunt influenţate de evenimentele globale?

Diana David: Faţă de anii precedenţi, situaţia s-a mai ameliorat, însă continuă să existe incertitudini în pieţele globale. Pe acestea nu le resimţim doar noi, ci toate organizaţiile care activează în acest peisaj internaţional, dar cu toţii avem o direcţie comună. Pentru aceasta, însă, s-a dovedit că este nevoie de adaptare, care trebuie să fie un proces continuu. De aceea, noi facem tot posibilul pentru ca prin colaborările pe care le avem cu clienţii noştri, să-i ajutăm pe aceştia să-şi adapteze cât mai bine şi cât mai rapid business-ul la oportunităţile sau la ameninţările curente din piaţă.

Reporter: Ce strategie aţi abordat pentru optimizarea activităţii?

Diana David: Pe măsură ce întâmpinăm provocările mediului actual împreună cu partenerii şi clienţii noştri, ne concentrăm pe puterea de transformare a inteligenţei artificiale în afaceri. În calitate de lider în domeniul aplicaţiilor software de tip enterprise, ajutăm companiile să îşi gestioneze operaţiunile de business, cum ar fi achiziţiile, contabilitatea financiară, recrutarea de personal sau lanţul de aprovizionare. Oferim soluţii tehnologice bazate pe AI şi cloud adaptate organizaţiilor de toate dimensiunile şi din toate industriile. Având în vedere presiunea actuală asupra modului în care companiile îşi desfăşoară activitatea, vedem tehnologia noastră ca fiind mai importantă ca niciodată. Cu toate acestea, pentru a rămâne relevanţi pe termen lung, suntem conştienţi că trebuie să ne reinventăm în mod constant, să învăţăm, să ne adaptăm şi să ne îmbunătăţim. Acesta este motivul pentru care am continuat să ne extindem atenţia asupra puterii transformatoare a inteligenţei artificiale în afaceri.

Reporter: Raportul dintre cerere şi ofertă s-a modificat?

Diana David: Observăm în continuare o creştere a preferinţei pentru soluţiile cloud şi, mai mult decât atât, a migrării de la soluţii on-premise la soluţii cloud. Fiecare organizaţie doreşte să reducă cos­turile IT şi, din acest motiv, să standardizeze procesele de IT. Standardizarea software-ului în modelul on-premise poate prezenta dificultăţi, mai ales atunci când clienţii au dezvoltat extensii individuale pentru procese nediferenţiate.

Acest lucru este valabil în special atunci când vine vorba de procesele ERP de bază. Şi cu cât ne apropiem mai mult de nucleu, cu atât devine mai dificil să menţinem la zi extensiile individuale. Deoarece actualizările majore on-premise sunt furnizate o dată pe an, clienţilor le este dificil să utilizeze inovaţiile şi să rămână la curent cu toate actualizările. Cu atât mai mult atunci când clienţii on-premise nu realizează actualizările anuale.

Astfel, organizaţiile din piaţă ajung din ce în ce mai des la concluzia că sistemele software în cloud permit cele mai practice posibilităţi pentru extindere, cuantificare, disponibilitatea datelor, precum şi accesul la cele mai recente tehnologii.

Reporter: Decalajele faţă de statele din Uniunea Europeană s-au mai diminuat?

Diana David: Din punctul nostru de vedere, există un potenţial crescut în ceea ce priveşte reducerea decalajului în perioada următoa­re, îmbogăţit de accelerarea procesului de dezvoltare a aptitudinilor digitale pentru funcţionarii publici, dar şi de instrumente digitale care au demonstrat deja în alte state europene că pot contribui semnificativ la procesul de debirocratizare. Astfel de iniţiative pot conduce la o eficientizare a luării de decizii în rândul guvernanţilor şi pot genera imbunatatiri rapide şi pentru cetăţeni.

Reporter: Care sunt perspectivele de dezvoltare ale domeniului în viitorul apropiat?

Diana David: Aşa cum am mai menţionat şi în trecut, consider că sectorul IT se află într-o evoluţie şi dezvoltare perpetuă, tocmai datorită faptului că este un sector economic atât de dinamic. Totuşi, în paralel cu toate perspectivele despre care putem vorbi, trebuie menţionat şi un alt aspect important al pieţei, despre care cred că va duce la o formă aparte de dezvoltare a indus­triei. Lumea în general, dar şi Româ­nia, se confruntă cu o situaţie similară: lipsa personalului înalt calificat din piaţa IT. Desigur, universităţile de profil din România pregătesc tot mai mulţi absolvenţi pregătiţi să intre pe piaţa muncii, însă, chiar şi aşa, observăm un decalaj între numărul de experţi necesari şi numărul celor disponibili. De aceea, observăm un trend care cred că va rămâne de actualitate şi în viitor, acela de a folosi soluţii precum SAP Build, o suită low-code care permite utilizatorilor de la toate nivelurile de calificare să creeze şi să îmbunătăţească aplicaţiile de business, să automatizeze procesele şi să proiecteze site-uri cu uşurinţă şi fără cunoştinţe avansate în zona IT. Astfel, un expert din zona financiară sau unul din lanţul de aprovizionare se pot folosi de suita SAP Build pentru a crea soluţii necesare în business-ul în care activează, lăsând pe seama departamentelor IT acele activităţi cu complexitate ridicată.

Reporter: Ce ne puteţi spune despre piaţa muncii?

Diana David: Cred că trăim nişte vremuri foarte interesante în ceea ce priveşte piaţa muncii. Ceea ce observ din ce în ce mai des este un nivel crescut de upkilling, adică dobândirea de noi competenţe pentru a îmbunătăţi rolurile deja exis­tente, precum şi de reskilling, adică dobândirea de competenţe proas­pete pentru a face tranziţia către un nou loc de muncă. Cred că acest lucru este vizibil în special în sectorul IT, unde schimbările au loc într-un ritm mai avansat decât în alte industrii. Cu toate acestea, acest trend se extinde, poate într-un ritm mai scăzut, la toate industriile. Pe scurt, piaţa trebuie să se adapteze rapid la schimbări şi, pentru a face acest lucru, adaptarea trebuie să vină, în primul rând, din partea oamenilor care o populează.

Reporter: Care este strategia organizaţiei pe care o reprezentaţi pe termen mediu şi lung?

Diana David: Strategia noastră principală constă în sprijinirea fiecărui client în parcursul său către transformarea digitală, împreună cu ecosistemul nostru de parteneri. Nu reprezintă o noutate faptul că aceasta a devenit imperativă în ziua de azi şi va rămâne astfel şi în viitor. Tehnologia, în special "Business AI", este esenţială în abordarea celor mai profunde provocări de mediu, economice şi sociale ale epocii noastre. SAP este în fruntea acestui val tehnologic, combinând în mod unic inteligenţa artificială generativă cu datele de afaceri. Ne luăm angajamentul de a oferi soluţii de inteligenţă artificială care fac parte din cele mai importante procese de business ale clienţilor noştri, asigurându-ne că acestea sunt fiabile, relevante şi responsabile.

Reporter: Ultimul an a dus la abordarea unor decizii majore?

Diana David: În ultimul an, SAP a luat mai multe decizii majore pentru a îmbunătăţi operaţiunile noastre şi pentru a ne deservi mai bine clienţii. Pe măsură ce integrăm inteligenţa artificială în soluţiile noastre, punem la dispoziţia utilizatorilor informaţii bogate, permiţându-le să obţină rezultate mai bune şi să ridice nivelul de creativitate în rezolvarea problemelor. Exemplele includ rapoarte generate de AI în soluţiile SAP SuccessFactors, care oferă managerilor de personal informaţii de provenienţă responsabilă pentru discuţiile legate de remunerare, precum şi capabilităţi de prognoză în soluţiile SAP Sales Cloud, care prezic combinaţiile de vânzători şi produse cu cele mai mari şanse de a genera creşteri. Pentru a extinde limitele a ceea ce inteligenţa artificială poate face la nivel de organizaţie, pe lângă colaborările extinse cu AWS şi Microsoft, au fost încheiate şi parteneriate cu Google Cloud, Mistral AI şi NVIDIA. În plus, am anunţat recent achiziţia WalkMe, companie a cărei tehnologie inovatoare permite executarea fluxurilor de lucru fără întreruperi în cadrul aplicaţiilor software, îmbunătăţind experienţa şi adoptarea de către utilizatori şi sprijinind transformarea business-urilor. Prin urmare, capacităţile AI ale WalkeMe vor suplimenta capacităţile copilotului nostru, Joule, în diferite arii ale fluxurilor de lucru, permiţând utilizatorilor să devină mai productivi.

Reporter: Inteligenţa Artificială se impune tot mai mult în majoritatea domeniilor de activitate. Care sunt marile avantaje şi marile pericole?

Diana David: Companiile înţeleg că AI-ul poate fi un sprijin masiv pentru dezvoltarea lor atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu sau lung, astfel că sunt tot mai dornice să integreze asemenea funcţionalităţi în fluxurile lor de lucru, decidenţii fiind conştienţi că AI-ul poate degreva angajaţii de sarcini diverse, ce pot fi automatizate, ducând la optimizarea lor, dar şi la conservarea resurselor. Însă, aceste beneficii trebuie realizate având în vedere respectarea unor practici responsabile. Noi, la SAP, am creat AI ţinând cont de securitate, confidenţialitate, conformitate, etică şi acurateţe.

Iar dezideratul nostru nu este doar unul declarativ. Colaborăm cu nenumăraţi experţi în domeniul eticii AI, pentru ca alături de aceştia să explorăm toate scenariile şi implicaţiile ce apar odată cu implementarea inteligenţei artificiale în procese de business. Politica noastră de etică a fost stabilită în 2018 şi clarifică modul în care principiile de bază ale SAP se raportează la cazurile de utilizare a inteligenţei artificiale, aplicându-se atât companiei SAP, cât şi tuturor angajaţilor săi din întreaga lume, definind intenţia, aşteptările şi obligaţiile pentru angajaţii implicaţi în dezvoltarea, implementarea şi vânzarea sistemelor de inteligenţă artificială. Mai mult decât atât, un model de guvernanţă, care include un comitet director intern pentru etica inteligenţei artificiale şi un grup consultativ extern pentru etică, monitorizează în permanenţă şi oferă garanţii pentru sistemele AI.

Reporter: Care este locul ţării noastre pe piaţa europeană a digitalizării şi tehnologiei?

Diana David: Cu toate că România înregistrează încă unele deficienţe în ceea ce priveşte digitalizarea, aş vrea să mă refer mai mult la zona de adopţie a soluţiilor cloud, unde poate că va părea surprinzător, însă ţara noastră se află peste media CEE. Conform unui studiu PwC, 45% dintre companiile româ­neşti au adoptat cel puţin parţial şi chiar complet soluţii cloud, faţă de 35% la nivelul CEE. Alte 38% dintre companiile româneşti au demarat procedurile pentru implementări cloud, iar 17% sunt în faza de explorare a posibilităţilor. Pentru noi, aceste rezultate, pe lângă discuţiile avute cu clienţi şi potenţiali clienţi, sunt semne că organizaţiile din România sunt la curent cu noile tehnologii disponibile pe piaţă şi sunt deschise către modernizarea propriilor operaţiuni prin intermediul acestora, iar noi suntem pregătiţi să oferim sprijin companiilor ce doresc să demareze transformarea digitală, pentru a putea răspunde cât mai bine provocărilor curente şi viitoare.

Reporter: Vă mulţumim!