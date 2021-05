SUPLIMENT IC&T"România are în continuare nevoie de educaţie şi suport pentru a reuşi să adopte transformarea digitală"

Reporter: Cum arată piaţa digitală din România la momentul actual şi ce îmbunătăţiri consideraţi că ar mai fi necesare?

Alexandra Lucescu:Noile provocări în mediul de business apărute din cauza pandemiei au arătat tuturor companiilor cât de importantă este digitalizarea, fie că ne referim la companii mici, mijlocii sau foarte mari. În acest context, soluţiile software inteligente, precum Soft1 Cloud ERP, susţin transformarea digitală de care business-urile au nevoie. Soluţiile Cloud au devenit esenţiale şi au schimbat fundamental modul în care companiile funcţionează. Există o cerere în creştere pentru produsele şi serviciile noastre în Cloud, iar antreprenorii români au început să fie mult mai deschişi către adoptarea noilor tehnologii. Suntem de părere că soluţiile în Cloud vor deveni foarte populare pe piaţa locală, în special în rândul companiilor mici şi mijlocii. În general, IMM-urile sunt mai flexibile în adoptarea noilor tehnologii pentru că resimt puternic nevoia de a creşte şi de a se adapta schimbărilor din piaţă, însă soluţiile Cloud sunt din ce în ce mai apreciate la scară largă, beneficiile fiind uşor de prevăzut în contextul actual.

Cu toate acestea, piaţa din Româ­nia are în continuare nevoie de educaţie şi suport pentru a reuşi să adopte transformarea digitală. Misiunea noastră este să ajutăm mediul de afaceri să se digitalizeze, astfel încât cât mai multe companii să beneficieze de avantajele pe care soluţiile în Cloud le oferă.

Reporter: Care au fost efectele pandemiei asupra companiei în 2020, şi cum plănuiţi să vă continuaţi activitatea în 2021?

Alexandra Lucescu:Anul 2020 a fost o perioadă care ne-a oferit nenumărate provocări, dar şi oportunităţi de dezvoltare. Făcând parte din industria software, pandemia nu a avut un impact major asupra business-ului, însă am fost şi noi nevoiţi să ne adaptăm noilor restricţii, precum lucrul exclusiv de acasă. Deoarece utilizăm şi comercializăm aplicaţii în Cloud, tranziţia a fost una uşoară şi nu a necesitat o infrastructură specială sau un efort major. Ne-am concentrat însă foarte mult spre a le oferi clienţilor şi partenerilor tot suportul de care au avut nevoie, cu aceeaşi proptitudine cu care i-am obişnuit, chiar şi de la distanţă. De asemenea, am vrut să fim alături de companiile care au avut nevoile de soluţiile noastre pentru a depăşi criza COVID-19. Înţelegând pe deplin provocările cauzate de pandemie în mediul de business, am decis să oferim soluţiile de mobilitate gratuit afacerilor care până atunci nu au dispus de infrastructura necesară care să le permită să lucreze de oriunde. Revenirea la un stil de viaţă normal, aşa cum eram obişnuiţi înainte de pandemie, va fi un proces de durată. Efectele pandemiei se vor resimţi şi în următorii ani, dar este dificil să prezicem cum se vor desfăşura lucrurile în viitor. Cu toate acestea, SoftOne, prin intermediul portofoliului său de soluţii avansate în Cloud, va continua să susţină cu determinare transformarea digitală a afacerilor locale.

Reporter: Care este profilul clienţilor cărora vă adresaţi?

Alexandra Lucescu:Aşa cum spuneam, ne adresăm preponderent IMM-urilor, însă soluţiile SoftOne pot fi implementate de orice companie care îşi doreşte să îşi optimizeze costurile şi să îşi eficientizeze procesele de business, indiferent de mărime. Fie că vorbim de afaceri cu 2 sau 1.000 de angajaţi, de-a lungul timpului am implementat cu succes soluţiile SoftOne pentru companii din toate sectoarele de business, de la servicii, la producţie, distribuţie sau retail. Deoarece soluţiile noastre sunt versatile şi oferă multiple funcţionalităţi ce pot fi personalizate în funcţie de nevoi specifice, această flexibilitate s-a reflectat şi în diversitatea clienţilor pe care îi avem. Portofoliul nostru este format din companii din toate industriile.

Reporter: Cum s-a schimbat comportamentul consumatorului de soluţii digitale, în urma pandemiei?

Alexandra Lucescu:Criza COVID-19 a stimulat adoptarea soluţiilor digitale într-un ritm alert din cauza schimbărilor produse în mediul de business, care este în continuare marcat de incertitudine. Transformarea digitală a devenit astfel singura opţiune pentru companiile care şi-au dorit să îşi desfăşoare activitatea în condiţii de siguranţă. Digitalizarea a implicat deseori şi schimbarea modelelor operaţionale, investiţiile în soluţii de ultimă generaţie precum soluţiile Cloud ERP şi în infrastructura IT, devenind o prioritate. Practic, mediul de business a înţeles cu adevărat că transformarea digitală nu mai este o opţiune, ci o necesitate. De exemplu, peste 90% dintre clienţii noştri din industria de retail s-au orientat şi către dezvoltarea zonei de magazine online. Posibilitatea de a integra orice plaformă e-commerce cu sistemul ERP a fost aşadar esenţială pentru companiile de retail, astfel încât business-ul lor să funcţioneze în continuare la un nivel optim. De asemenea, majoritatea utilizatorilor soluţiilor noastre şi-au optimizat fluxurile în ERP, precum şi capacităţile de raportare din sistem, astfel încât să poată lucra de acasă cu aceeaşi productivitate ca la birou. Conştientizând importanţa digitalizării, în urma pandemiei companiile au devenit mult mai receptive la tehnologizare şi la implementarea unor soft-uri ERP care să le optimizeze procesele de business, să le reducă costurile şi care să le permită creşterea eficienţei operaţionale. Ne aşteptăm ca din ce în ce mai multe companii să adopte soluţii tehnologice de ultimă generaţie, mai ales soluţii IT cu un grad ridicat de personalizare, care pot satisface întocmai nevoile specifice ale companiilor.

Reporter: SoftOne dezvoltă soluţii Cloud şi Enterprise Mobility. Cum vin mai exact acestea în ajutorul companiilor?

Alexandra Lucescu:Inovaţia caracterizează soluţiile dezvoltate de SoftOne. Aplicaţiile noastre ERP, CRM şi de mobilitate încorporează tehnologii de ultimă generaţie ce susţin operaţiunile companiilor moderne. Soft1 Cloud ERP Series 5 utilizează platforma Microsoft Azure, platformă ce garantează cele mai avansate servicii în Cloud pentru maximum de disponibilitate şi fiabilitate. De asemenea, soluţia noastră oferă companiilor o serie de beneficii unice, precum costuri de implementare scăzute, o operare intuitivă şi posibilitatea de personalizare în funcţie de nevoi specifice. Soft1 Cloud ERP Series 5 integrează modulele necesare pentru desfăşurarea tuturor operaţiunilor de business într-o singură platformă, începând cu activitatea financiară, comercială şi până la gestiunea stocurilor sau managementul dosarelor de service sau al producţiei.

Soft1 Cloud CRM este o soluţie completă ce permite utilizatorilor să aibă acces în orice moment la informaţiile despre clienţi, pentru a-şi eficientiza activitatea de vânzări, marketing şi suport. În acelaşi timp, aplicaţiile de mobilitate, precum Soft1 360 sau Soft1 SFA, integrate cu sistemul ERP, permit companiilor să îşi desfăşoare activitatea de oriunde, prin simpla utilizare a unui dispozitiv mobil.

De exemplu, în cazul unei companii de distribuţie, persoanele de vânzări pot accesa în timp real informaţiile despre clienţi, pot trimite comenzi, emite facturi sau pot desfăşura promoţii suplimentara prin simpla utilizare a aplicaţiei Soft1 360, nefiind nevoie să fie fizic la birou. Astfel, cu ajutorul soluţiilor noastre, business-urile din orice industrie îşi pot fructifica la maximum oportunităţile de dezvoltare şi îşi pot optimiza operaţiunile pentru a-şi spori productivitatea.

Reporter: Care sunt motivele pentru care un client ar alege să implementeze soluţiile digitale, de tipul ERP, CRM sau de mobilitate?

Alexandra Lucescu:Dezvoltarea sau stagnarea oricărui business este direct corelată cu viziunea şi abordarea de management. Acest lucru este valabil şi pentru implementarea soluţiilor software de business, precum un ERP sau un CRM. Implementarea unei soluţii inteligente, cum ar fi Soft1 Cloud ERP Series 5, reprezintă una dintre cele mai importante inovaţii pe care orice afacere le poate face pentru a se dezvolta. Acest tip de instrumente este, fără îndoială, foarte util pentru companii.

Soluţiile ERP, CRM sau de mobilitate în Cloud oferă beneficii importante, precum posibilitatea de a-şi automatiza fluxurile de business, de a crea rapoarte avansate ce susţin cu adevărat procesele de decizie sau, în cazul aplicaţiilor CRM, de a gestiona mult mai eficient relaţia cu clienţii. Pe lângă acestea, soluţiile de mobilitate permit accesul la informaţii oricând, oriunde şi de pe orice dispozitiv mobil. Un alt avantaj îl reprezintă şi costurile scăzute. Spre deosebire de variantele On-Premise, implementarea soluţiilor în Cloud nu necesită investiţii în echipamente hardware, diminuând foarte mult costul iniţial.

De exemplu, soluţiile SoftOne în Cloud funcţionează pe baza unui abonament. De asemenea, pentru acest tip de aplicaţii, furnizorii sunt cei care asigură securitatea, întreţinerea şi actualizarea soluţiilor. Astfel, nu mai este nevoie de existenţa unei echipe dedicate din partea clientului care să gestioneze toate aceste lucruri. Întreaga infrastructură IT devine responsabilitatea furnizorului soluţiilor Cloud. Nu în ultimul rând, implementarea rapidă a aplicaţiilor Cloud oferă un beneficiu incontestabil clienţilor, ele putând fi utilizate aproape imediat.

Reporter: Grupul SoftOne deserveşte peste 47.000 de clienţi în patru ţări: Grecia, Cipru, Bulgaria şi România. Există planuri de extindere pe termen scurt şi mediu?

Alexandra Lucescu:Expansiunea internaţională a fost întotdeauna o parte importantă din strategia de dezvoltare a companiei. Aşadar, lucrăm constant pentru extinderea prezenţei noastre în ţările din Europa de Sud-Est, unde vrem să integrăm modelul unic de afaceri pe care îl avem, bazat pe parteneri şi servicii inovatoare, ce ne-a oferit un avantaj competitiv în fiecare piaţă în care suntem prezenţi. Compania are un model de business ce se bazează preponderent pe o reţea de parteneri, iar prioritatea noastră este să atragem cât mai mulţi colaboratori la nivel naţional. Felul în care compania funcţionează oferă multiple avantaje companiilor IT locale şi tuturor integratorilor software care îşi doresc să comercializeze soluţii software inovatoare şi care vor să îşi dezvolte afacerea rapid. În România, SoftOne are aproximativ 50 de parteneri care implementează soluţiile noastre pentru afacerile mici şi mijlocii din întreaga ţară. Pentru a le susţine activitatea, obiectivul nostru pentru anul 2021 este să dublăm numărul consultanţilor SoftOne şi să continuăm, bineînţeles, extinderea portofoliului de clienţi pe piaţa locală. Fiind cel mai important furnizor de soluţii Cloud ERP/ SaaS din Europa de Sud-Est, piaţa din România este foarte importantă pentru noi, având un potenţial de dezvoltare uriaş în ceea ce priveşte atragerea noilor clienţi. Din cauza pandemiei, mediul de business a înţeles importanţa integrării soluţiilor Cloud şi a aplicaţiilor mobile în activitate. În 2020, acest lucru s-a resimţit şi în cererea pe care am avut-o pentru aplicaţiile pe care le comercializăm şi ne aşteptăm ca trendul să continue. În aceste condiţii, pentru anul 2021, urmărim o creştere a cifrei de afaceri şi a cotei de piaţă. Cu siguranţă va urma o perioadă de dezvoltare intensă pentru SoftOne, iar în cadrul companiei am pus la punct infrastructura necesară pentru a ne deservi cu succes atât clienţii, cât şi partenerii. În continuare, ne dorim să venim atât în ajutorul celor peste 600 de clienţi pe care îi avem în portofoliu pe piaţa din România, cât şi în ajutorul clienţilor potenţiali, cu soluţii software inovatoare care să le permită să se adapteze cu succes la noua realitate de business.

Reporter: Vă mulţumesc!