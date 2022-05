SUPLIMENT IC&T"Sectorul IT va rămâne unul stabil"

Reporter: Pandemia este pe cale să devină istorie, războiul din Ucraina ocupă în acest moment agenda globală. Cum afectează acest conflict sectorul dumneavoastră de activitate?

Viorel Costea: Deşi vorbim des­pre un context tensionat aproape de graniţele României, din februarie şi până acum nu pot spune că am remarcat o schimbare la nivel de business. Lucrurile au evoluat într-o direcţie predictibilă (am încheiat trimestrul întâi cu includerea în portofoliul a unui nou client - o companie mare din UK, am extins echipele de developeri etc.) şi am înregistrat o creştere între 30% - 40% în primul trimestru al acestui an faţă de aceeaşi perioadă din 2021.

Cred că sectorul IT va rămâne, în continuare, unul stabil. Şi acest lucru se datorează faptului că, la nivel global, companiile continuă să fie interesate de servicii care stau la baza transformării digitale. În plus, în această industrie, parteneriatele şi colaborările pot funcţiona fără blocaje, chiar şi de la distanţă. Această flexibilitate a permis pieţei IT să nu fie influenţată direct de evenimente.

Reporter: Începutul lunii mai a stat sub semnul atacurilor cibernetice îndreptate împotriva mai multor instituţii importante din ţara noastră. Ce măsuri de siguranţă aţi abordat, în acest context?

Viorel Costea: Încă din 2004 dezvoltăm pentru clienţii noştri proiecte complexe (soluţii enterprise atât pentru echipele interne din companii, cât şi pentru relaţia cu clienţii) care implică, de cele mai multe ori, date sensibile. Lucrând pe această nişă de piaţă, automat am luat de la început în calcul implementarea unor sisteme care să asigure o securitate ridicată în companie. Avem o infrastructură de securitate solidă care ne ţine departe de riscul unor atacuri cibernetice, însă continuăm să facem investiţii în această direcţie. Chiar în prezent ne aflăm în cursul unui audit pe cybersecurity şi intenţionăm să luăm certificarea ISO 27001 în următoarea perioada. Rămâne una dintre preocupările noastre, dar nu neapărat dictată de context, cât de responsabilitatea asumată faţă de clienţii noştri.

Reporter: Consideraţi că sunt autorităţile pregătite pentru un astfel de asalt?

Viorel Costea: Sistemele şi soluţiile outdated, care au fost dezvoltate în urmă cu mulţi ani şi nu au mai fost optimizate, generează aproape întotdeauna riscuri, inclusiv la nivel de securitate. Soluţia este una singură: o inventariere corectă a sistemelor depăşite şi înlocuirea lor cu altele moderne sau optimizarea lor, acolo unde este posibil. Iar ca soluţia să fie integral validă, este esenţial să fie implicate echipe IT care au experienţă pe astfel de proiecte.

Reporter: Care sunt oportunităţile aduse de criza sanitară pentru sectorul pe care activaţi?

Viorel Costea: Am perceput criza sanitară mai mult ca pe o provocare căreia i-am făcut faţă adaptându-ne din mers. În principal, a constat într-o schimbare a sistemului de lucru, având în vedere că înainte de pandemie lucram în proporţie de 90% onsite. Dacă trebuie să vorbim, însă, în termeni de oportunitate, cred că cel mai mare atu câştigat de piaţa IT şi, implicit, de business-ul nostru este accesul la resurse umane valoroase care nu sunt neapărat în proximitatea birourilor noastre. Acum lucrăm de la distanţă cu developeri din Oradea, Iaşi, Piatra Neamţ etc., oameni care s-au adaptat foarte bine şi generează valoare în proiectele pe care le dezvoltăm. Pe lângă acest atu, pandemia a mai venit cu două elemente noi: creşterea nevoii de digitalizare (pentru cele mai multe dintre companii digitalizarea devenind o necesitate de a se adapta rapid contextului) şi testarea lucrului de dis­tanţă pentru întreaga echipă Roweb.

Reporter: Cum s-a modificat raportul cerere/ofertă în ultimele 24 luni?

Viorel Costea: Aşa cum am estimat, cererile venite de la clienţi au crescut în medie cu 20%, dar nu a fost o creştere surprinzătoare. Este ceva ce am anticipat în baza datelor din anii anteriori.

Reporter: Ce decizii consideraţi că trebuie să adopte autorităţile pentru a dezvolta ţara noastră din punct de vedere digital şi pentru a reduce decalajele faţă de statele din Uniunea Europeană?

Viorel Costea: Unul dintre motivele pentru care am ales să lucrăm în mare parte pentru piaţa internaţională (90% dintre clienţii noştri sunt din mediul internaţional) este că acolo am identificat un interes foarte mare pentru digitalizare, res­pectiv o maturitate din perspectiva digitalizarii (în piaţa de IT) şi o disponibilitate în creştere pentru accelerarea proceselor de transformare digitală în toate industriile (de la imobiliare şi HR, la business-urile din zona financiară, educaţională, entertainment, etc.).

În ultimii 5 ani interesul pentru digitalizare a crescut semnificativ şi în România, motiv pentru care am început să fim interesaţi să atragem clienţi şi din piaţa naţională. Însă decalajele continuă să existe pentru că lucrurile au început să se întâmple mult mai târziu la noi, comparativ cu alte ţări (Germania, Elveţia, Anglia, etc.).

Cred că acest decalaj ar putea fi depăşit prin investiţii în soluţii digitale complexe, care să acopere end-to-end nevoile utilizatorilor şi companiei deopotrivă. Există tendinţa de a investi în aplicaţii mici şi disparate, care să se adreseze separat unor cerinţe punctuale sau chiar contextuale (aplicaţii mobile, portaluri, platforme, etc.) Este doar o chestiune de timp până când companiile care aleg să investească astfel în digitalizare se găsesc în faţa unor blocaje, întrucât folosirea mai multor soluţii care nu sunt neapărat compatibile sau interconectate devin suprasolicitante şi derutante pentru utilizatori.

Desigur că nu este simplu de gândit o soluţie de complexitate mare care să acopere nevoi diverse ale diferitelor tipuri de utilizatori şi care să fie adaptabilă şi în viitorul apropiat sau îndepărtat, însă aici intervine partea de consultanţă tehnică. Acesta este un serviciu pe care noi îl oferim constant clienţilor noştri tocmai pentru că avem deja experienţă extinsă pe zona de soluţii complexe şi putem veni cu o arhitectură software scalabilă şi corect adaptată specificului clientului şi industriei. În plus, autorităţile ar trebui să ajute companiile mici şi mijlocii prin programe de susţinere foarte simplu de accesat, cu birocraţie minimă.

Reporter: Oferă România un cadru legislativ optim pentru dezvoltarea afacerilor companiei dumneavoastră?

Viorel Costea: Există măsuri legislative care acordă câteva beneficii pentru piaţa IT, dar nu cred că sunt suficiente, ţinând cont că este, totuşi, o piaţă în continuă creştere, care aduce contribuţii serioase la bugetul de stat şi creează oportunităţi extrem de atractive pentru angajaţi.

În plus, piaţa IT nu ar trebui abordată din punct de vedere legislativ ca un tot. Ar trebui să se ţină mai mult cont de faptul că, în interiorul ei, sunt companii de diferite mărimi. Nevoile unei companii mici sau medii care activează în acest sector sunt semnificativ diferite faţă de cele ale unei corporaţii. Stimulentele, programele, proiectele de finanţare şi cadrele legislative ar trebui gândite mult mai specific şi diferenţiat în funcţie de dimensiunea companiilor şi serviciile pe care le oferă în piaţă.

Reporter: Ce soluţii vedeţi pentru rezolvarea problemelor din domeniu?

Viorel Costea: Văd soluţii pentru trei direcţii. În primul rând, pentru companiile care au nevoie de transformare digitală se pot dezvolta programe de finanţare şi de facilitare dedicate şi mult mai complexe. Acestea ar trebui să fie uşor de accesat şi să ofere acces rapid la fonduri (pentru că vorbim de compensarea unui decalaj în digitalizare, nu?) Se pot dezvolta programe de finanţare care să ajute business-urile să se digitalizeze, iar acest lucru ar încuraja companiile IT locale, dar nu numai, să furnizeze servicii în România. Realitatea este, din păcate, alta. Lipsa de finanţare nu dă şansa companiilor mai mici să poată plăti servicii la nivelul companiilor din străinătate. O altă direcţie ar trebui să fie pentru companiile din IT. Extinderea beneficiilor (pentru că asta va încuraja dezvoltarea lor mai accelerată şi creşterea competiţiei în piaţa IT - ceea ce va duce şi la o creştere a calităţii serviciilor), acces simplificat la finanţări pentru proiecte specifice (în special pentru cele care implică inovaţie) şi o mai bună promovare a serviciilor IT din România peste graniţe (inclusiv prin abordări de tip cluster, menite să atragă proiecte în ţară). În acest domeniu România are un potenţial uriaş care poate fi mult mai bine exploatat.

O a treia direcţie, poate cea mai importantă, se referă la abordarea diferenţiată a companiilor din IT în funcţie de dimensiunea lor. Statul ar trebui să susţină mai mult business-urile locale mici şi mijlocii. Programele iniţiate în trecut le-au omis, cumva, pe acestea, adre­sân­du-se mai mult corporaţiilor mari şi foarte mari.

Reporter: Cum a evoluat piaţa din punct de vedere al resursei umane?

Viorel Costea: Cererea de oameni cu experienţă este foarte mare, asta o ştim cu toţii. Aceasta a crescut şi mai mult în ultimii ani, odată cu lucrul de la distanţă. Nu doar noi am "învăţat" să lucrăm cu resursă umană de la distanţă, ci toate companiile de IT - din ţară sau din străinătate, lucru care a dus la o creştere a competiţiei în piaţa forţei de muncă. Ca în orice zonă în care avem competiţie (total disproporţionată - marile companii oferind întotdeauna mai mulţi bani), diferenţierea este esenţială. Noi ne-am resetat modul de lucru în ultimii ani şi asta ne-a ajutat să fim mai flexibili, dar şi să ne creştem vizibilitatea în piaţa forţei de muncă. Concret, acum suntem percepuţi ca un angajator informal şi stabil. Prin adoptarea sistemului hibrid, am reconfirmat că Roweb rămâne o companie human-centric.

În Roweb activează, în prezent, developeri seniori care sunt alături de noi de peste 15 ani, ce şi-au început cariera în cadrul companiei şi au ales să nu plece. Aceştia sunt oamenii care dau valoare proiectelor şi la care ne raportăm atunci când recrutăm alţi seniori. Totodată, din programele de internship organizate intern, am reuşit să selectăm juniori care sunt în mod real valoroşi şi care cresc în mod constant îndrumaţi de seniori. Către astfel de tipologii de persoane tindem şi asta căutăm, de fapt, în piaţă.

Reporter: Proiectele dumneavoastră au fost afectate de ultimele evenimente (pandemie/război)?

Viorel Costea: La nivel personal, situaţia din Ucraina ne afectează pe fiecare dintre noi, fiind un subiect sensibil din perspectivă umană. În ceea ce ţine de business, nu observăm schimbări, iar lucrurile nu par să sufere modificări, cel puţin în viitorul apropiat. Referitor la componentă de recrutare, Roweb a fost şi rămâne o companie care menţine oportunităţile de angajare deschise permanent pentru orice aplicant valoros, indiferent de naţionalitatea lui. Ca o concluzie, indiferent de context, piaţa IT rămâne într-o continuă creştere, transformarea digitală fiind tendinţa pe care companiile din întreaga lume o urmează în număr din ce în ce mai mare. Iar acest trend nu poate fi considerat altfel decât de bun augur, întrucât generează situaţii win-win atât pentru zona de business, cât şi pentru piaţa forţei de muncă.

Reporter: Ce decizii de business a luat organizaţia dumneavoastră de la începutul acestui an?

Viorel Costea: În 2022 ne concentrăm pe două direcţii, respectiv creşterea business-ului în spaţiul internaţional, în ţări de interes, şi extinderea echipelor interne. Pentru UK avem în plan deschiderea unui birou care va reprezenta atât un punct de contact pentru companiile din zonă, interesate de servicii de dezvoltare software la comandă, cât şi spaţiu de lucru pentru developerii locali, care vor dori să activeze de la birou.

Din poziţia de angajator vom continua să facem investiţii în echipamente tehnice moderne şi de optimizare a mediului de lucru (de exemplu, crearea de spaţii de socializare şi reluarea evenimentelor de team building), întrucât sunt esenţiale pentru noi că echipă. Ne dorim ca şi în faza post pandemică să continuăm să fim percepuţi ca angajatori flexibili, orientaţi spre oameni şi interesaţi în a crea un mediu de lucru în egală măsură diversificat şi incluziv.

Reporter: Ce cifră de afaceri aţi realizat în 2021 şi ce estimări aveţi pentru anul în curs?

Viorel Costea: În ciuda tuturor provocărilor care a marcat 2021 la nivel socio-economic, pentru Roweb a reprezentat un an de creştere, atât la nivel de cifre, proiecte noi în portofoliu, cât şi în ceea ce priveşte extinderea echipelor. Am încheiat 2021 cu vânzări de peste 4,3 milioane de euro. De asemenea, datorită procesului rapid de adaptare la noul context economic, pe parcursul anului precedent ne-am mărit echipa, am consolidat parteneriatele şi am obţinut o creştere de circa 20% a cifrei de afaceri, comparativ cu 2020.

2022 a început deja în forţă prin concretizarea mai multor obiective, ţinta generală fiind menţinerea trendului ascendent a cifrei de afaceri, respectiv atingerea unui prag de 30 - 40%. Estimăm că vom depăşi 6 milioane de euro cifra de afaceri anul acesta. Totodată, în mai puţin de trei ani ne aşteptăm la o dublare efectivă a business-ului, ca efect al obiectivelor pe care ni le-am stabilit şi care încep deja să se concretizeze.

Reporter: Ce investiţii urmează să faceţi şi ce buget alocaţi în acest sens?

Viorel Costea: Pentru 2022 focusul va rămâne pe UK, însă în următorii trei ani avem în plan extinderea şi pe alte pieţe, acolo unde brandul Roweb este deja cunoscut prin proiectele dezvoltate pentru business-uri cu notorietate locală. Printre ţările vizate se numără: Danemarca, Belgia, Olanda, Elveţia, Germania, USA, Orientul Mijlociu, etc..

Principalele industrii pentru care am dezvoltat până acum proiecte sunt: recrutare & HR, finanţe & asigurări, imobiliare, turism & ospitalitate, retail/e-commerce. Alături de companii din aceste industrii ne-am bucurat de colaborări foarte stabile. Spre exemplu, cel mai lung proiect se desfăşoară ongoing de peste 17 ani cu un client din Belgia, urmat de colaborarea cu unul dintre cei mai mari touroperatori din Danemarca, de peste zece ani. De asemenea, avem în portofoliu numeroşi clienţi din UK, în special din zona de recrutare, iar din zona financiară avem în portofoliu mai multe companii din US.

Reporter: Cum credeţi că va evolua piaţa în acest an?

Viorel Costea: Termenii care vor defini piaţa IT în 2022 vor fi: digitalizare, securitate, externalizare de servicii, cloud computing şi inovaţie. Transformarea digitală nu poate fi reală în absenţa unei sume echilibrate între aceste elemente, iar companiile cred că au înţeles acest lucru.

Semnalele pe care le primim din piaţă sunt clar pozitive, companiile medii şi mari demonstrând, în special, un interes foarte mare pentru servicii de dezvoltare software pe modele de outsourcing (echipe dedicate, de exemplu). Cererea este de ceva timp în creştere. Se vede şi în cifrele noastre. De exemplu, noi ne aşteptam, astfel, să depăşim 6 milioane de euro, cifra de afaceri în 2022.

Reporter: Vă mulţumim!