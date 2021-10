Tanczos Barna îi dă nota 8 fostului şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu

Ministrului Mediului, Tanczos Barna, i-a dat lui Octavian Berceanu, fost comisar-şef al Gărzii de Mediu, nota 8 pentru activitatea desfăşurată, menţionând că a lucrat bine cu acesta, iar dacă va reveni în guvern, vor putea fi rezolvate şi o serie de probleme sistemice, potrivit G4media.

"Cu domnul comisar general am lucrat bine. Am avut o colaborare şi personală, şi instituţională bună. Garda de Mediu a avut progrese semnificative în perioada respectivă. Nu am reuşit să rezolv cu domnul Berceanu probleme sistemice. Au lucrat foarte mult pe control şi pe analize, pe legislaţia actuală, pe numărul de amenzi, pe numărul de controale Garda a crescut, dar nu a rezolvat problemele sistemice. Este şi motivul pentru care, după plecarea dânsului, am elaborat mai multe proiecte de acte normative, proiecte de hotărâri de guvern prin care limităm şi interzicem importul de deşeuri şi construim un sistem de trasabilitate astfel încât activitatea Gărzii să fie mult mai eficientă. În caz contrar, va trebui să alergăm după fiecare camion şi fiecare barjă. Am propus, de asemenea, majorările salariale pentru Gardă astfel încât comisarii din teritoriu să fie salarizaţi la acelaşi nivel cu comisarii din centru", a arătat el, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

Tanczos Barna a mai precizat că îi dă nota 8 lui Berceanu din cauza problemelor sistemice pe care nu le-au rezolvat împreună.

"De la 1 la 10, pe o scară? 8 - pentru problemele sistemice pe care nu le-am putut rezolva împreună. Dacă se întoarce şi se reface guvernul, vom rezolva împreună şi problemele sistemice", a spus el.

Totodată, ministrul a declarat că "excesul de zel nu face bine", adăugând că barjele de tranzit nu ar trebui aduse în ţară, deoarece în acest fel autorităţile române preiau sarcina gărzilor de mediu din alte state.

"Am văzut zilele trecute analiza pe barjele acelea de pe Dunăre, pe aşa-zisa autostradă a deşeurilor. Trebuie să lăsăm barjele care sunt în tranzit să rămână barje de tranzit. Nu trebuie să-i aducem în ţară. Dacă a plecat din Ungaria şi are destinaţia Turcia, să-i conducem frumos afară din apele teritoriale ale României, să nu încercăm noi să lucrăm în locul Gărzii de Mediu din Turcia sau să facem treaba pe care trebuiau s-o facă cei din Ungaria. Excesul de zel nu va face bine niciodată şi am văzut ce s-a întâmplat. Barjele au fost descărcate în România şi la solicitarea comisarului general de atunci şi aprobarea comisarului general de acum şi unele dintre deşeuri s-ar putea să rămână în zona liberă din România", a afirmat Tanczos Barna.