Tehnologiile inovatoare şi AI - mijloace pentru atingerea eficienţei energetice

Inteligenţa Artificială şi tehnologiile inovatoare reprezintă mijloacele prin care ţintele de eficienţă energetică pot fi atinse şi prin care se poate implementa conceptul ESG în real estate, atât în zona clădirilor rezidenţiale, cât şi în zona clădirilor din sectorul logistic sau industrial, au afirmat, ieri, participanţii la cea de-a patra ediţie a "Smart Building and Innovation in Real Estate", eveniment organizat de BusinessMark şi EnergyPal, la Bucureşti.

În deschiderea evenimentului, Lucian Anghel - fondator şi CEO al EnergyPal şi Facilities Management Services - a afirmat că, pe lângă imobilele construite înainte de anul 1990 şi chiar în prima decadă după Revoluţia din decembrie 1989, nu mai sunt eficiente din punct de vedere energetic şi construcţiile realizate în urmă cu peste 10-15, acestea nefiind eficiente nici din punctul de vedere al BMS - building management system.

Domnul Anghel a mai spus: "Ideea de eficienţă energetică are şi o componentă de confort. Eficienţa energetică estedespre a reduce costurile, dar şi despre creşterea confortului, despre creşterea stării de bunăstare a clienţilor, care de exemplu în malluri aduce şi creşterea veniturilor pentru chiriaşii spaţiilor comerciale".

Fondatorul companiei EnergyPal a arătat că pentru obţinerea eficienţei energetice este nevoie de implementarea unui sistem smart metering. Lucian Angel a precizat: "Sistemul de smart metering este echivalentul analizei medicale sau radiografiei pe care ţi-o face doctorul. Printr-o astfel de analiză, prin care văd consumul în orice moment al zilei, pot vedea ce măsuri trebuie să iau, ulterior, pentru eficienţa energetică. Analizăm ceea ce se întâmplă în sistem, apoi introducem un sistem de măsură, după care venim cu un sistem de eficienţă energetică (...) Toată lumea vrea panouri fotovoltaice, însă înainte de a trece la acest pas, trebuie să vezi ce consumi. O să produci mai mult şi mai ieftin, dar tu, de fapt, o să şi pierzi. Mai întâi, trebuie să faci eficientizarea pentru a trece, apoi, la energie regenerabilă".

Dan Mocanu, Vice President of Organizational Development în cadrul companiei EnergyPal a spus că tehnologiile noi aduc o valoare extraordinară tuturor părţilor interesate de o clădire - de la cei care o proiectează şi până la utilizatorii de zi cu zi, iar soluţiile trebuie să răspundă provocărilor lansate de toţi aceştio stakeholderi.

Adrian Stoica, consultant BERD, Managing Partner Green Dot ESG, a afirmat că în real estate procesul de digitalizare trebuie să fie unul natural, pentru că nu este vorba de implementarea AI de dragul tehnologiei. Expertul a precizat: "Este vorba despre analizarea firmei în detaliu, iar primul pas ar fi implementarea operaţiunilor existente. Există anumite activităţi redundante, anumite acţiuni care nu aduc valoare - acestea ar trebui eficientizate. Al doilea pas este legat de echipamentele performante - echipamentele de nouă generaţie reduc consumul cu 25%. Existe anumite echipamente care, adoptate, scad consumul energetic. După aceea, urmează căutarea unei surse energetice cu un impact mai mic asupra mediului. Adoptăm tehnologii noi în aşa fel încât să creştem eficienţa energetică a firmei. Există tehnologii, de exemplu, care măresc vizibilitatea în supply chain - este important pentru că elimini părţi din supply chain sau îl optimizezi astfel încât să ai un consum mai mic".

Daniel Pană, Chief Operating Officer al companiei EnergyPal a afirmat că Inteligenţa Artificială, big data, nu sunt concepte noi, ci sunt rezultatul unei evoluţii constante, accelerate.

Domnul Pană a arătat: Primul pas, pentru a ajunge la AI, am plecat de la zona de analytics: ce facem cu datele şi cum le interpretăm? Acum, însă, vedem o transformare mult mai profundă - în momentul acesta, problema nu e legată de existenţa sa, ci cum le folosim şi ce înseamnă pentru noi. Problema pe care noi o avem de rezolvat este legată de cum aducem această inovaţie în organizaţii, în proiectele noastre şi cum facem să ne ajute. Şi, pentru a ne uita la modelul de adopţie, trebuie să ne uităm la stilurile de leadership. Din punctul meu de vedere, inovaţia ne influenţează procesele, procesele influenţează structura şi structura influenţează oamenii. Nu mai este vorba despre cine vrea şi cine nu vrea digitalizare, pentru că toată lumea va trece prin acest proces. Întrebarea este cum mergem. Avem două variante: prima constă în adoptarea acestui proces de emancipare în cadrul companiei în mod structural, iar a doua se referă la necesitatea creării unei structuri şi energiei pentru a aduce valoare pentru companie".

• Implementarea conceputului ESG s-a oprit la E (protecţia mediului)

Experţii din domeniul real estate şi smart building au abordat şi implementarea conceputului ESG (Environmental, Social and Governance) în sectorul lor de activitate, concept ce asigură sustenabilitatea activităţii companiilor.

Costin Nistor, Managing Director, Fortim Trusted Advisors, Member Alliance al BNP Paribas Real Estate a declarat: "Se discută foarte mult despre ESG, dar observ că tindem să vorbim foarte multe despre E, ca eficienţă energetică, nu şi despre S şi G (Social and Governance). Nu am văzut până acum, la toate evenimentele la care am participat în ultimii ani, o prezentare care să atace şi celelalte două segmente ale conceptului ESG. (...) ESG va fi asumat la un moment dat de toată lumea, dar este un subiect complex şi îmi este teamă că nu îl înţelegem complet. De aceea consider că este datoria noastră să educăm actorii din piaţă, pentru că în acest moment băncile pot spune că nu te încadrezi în ESG şi îţi oferă o finanţare mai scumpă. Treaba asta este şi o problemă de costuri. Ca să te încadrezi în conceptul ESG, în domeniul real estate este nevoie de o investiţie de 3 milioane euro din partea unei companii, sumă pe care o ia din chirii. În schimb, finanţarea mai scumpă oferită de bănci pentru o companie care nu se încadrează în concepul ESG înseamnă o cheltuială în plus de 1,5 milioane euro, adică jumătate din suma pe care ar trebui să o investească compania pentru a atinge conceptul respectiv. Din experienţa mea, până acum nu am văzut niciun chiriaş care să fie focusat pe ESG. 90% dintre ei întreabă dacă există certificare verde şi nu fac diferenţa între o certificare bună şi una care cuprinde aproape toate aşteptările viitoare".

Adrian Stoica, consultant BERD, Managing Partner Green Dot ESG, a arătat că firmele mari au început deja să excludă din lanţul valoric companiile care nu respectă normele de protecţie a mediului şi nu sunt eficient energetic. El a precizat că lipsa unui plan de reducere a impactului activităţii asupra mediului, aduce pentru companiile respective o percepţie negativă care atrage o reducere importantă a profitabilităţii, acces redus la contractele cu marile firme şi în viitor o impozitare mai mare.

Adrian Stoica a spus: "Adoptarea noilor tehnologii este necesară pentru creşterea eficienţei energetice şi creşterea productivităţii pe produs. De exemplu, utilizarea unui transport multimodal pentru containere scade cu 60-70% emisiile de carbon, dacă parcursul mărfurilor respective este peste 1000 kilometri. Pentru a realiza acest lucru este însă nevoie şi de încărcare-descărcare automatizată, fără modificarea mijloacelor de transport. Un astfel de sistem automatizat are un consum cu 50-60% mai mic decât încărcarea-descărcarea realizată prin intermediul autostivuitoarelor. Optimizarea proceselor va duce la un timp de livrare mai scurt, la un supply-chain performant, orientat către client".

Legat de eficienţa energetică, ce ţine de litera E din conceptul ESG, Dan Fleşariu, CEO al companiei Wiren România, a afirmat că este nevoie de o anumită ordine în consum şi abia apoi să se treacă la eficientizarea surselor de energie.

Dan Fleşariu a precizat: "Riscul este ca, dacă nu faci procesul în secvenţa corectă, să ai o soluţie fotovoltaică supradimensionată, ce se transpune în bani aruncaţi pe fereastră. Energia fotovoltaică nu este gratuită, pentru că ai o investiţie iniţială, apoi costuri de mentenanţă, iar instalaţia are o durată de viaţă de aproximativ 25 de ani (...). Noi am ajuns, prin dimensionarea corectă a centralelor fotovoltaice, ca în regim de prosumator clientul să consume peste 95% din producţia centralei respective şi am obţinut un high level cost care se situează mult sub 30 euro/MWh, în condiţiile în care în reţelele electrice clasice preţul cel mai mic al pieţei este de 70-80 euro/MWh. Pentru că vorbim de inovaţie, şi piaţa noastră se mişcă. Avem tot mai multe produse inovatoare care apar pe piaţă în zona de generare de energie fotovoltaică, majoritatea născute din dorinţa de a veni pe piaţă cu o soluţie pentru clădirile foarte înalte. Pentru clădirile înalte care se proiectează acum, există soluţia de faţadă fotovoltaică. Noi studiem aceste soluţii, avem furnizori cu care suntem în contact şi cu care putem lucra, însă acestea trebuie discutate încă din faza de concept a fiecărui proiect imobiliar. Pentru clădirile noi, există soluţii, însă trebuie prevăzute din timp, adică din faza de concept a fiecărui proiect imobiliar".

Tot legat de eficienţa energetică, Lucian Bălaşa, Manager Tehnic, Nhood România, a spus că firma în care lucrează a trecut la această eficientizare în urma crizei energetice de la finalul anului 2022.

Reprezentantul companiei Nhood România a menţionat: "Plecând de la nevoia de informaţie, ne-am setat un obiectiv, am creionat un parcurs pe care l-am dus la nivel de proiect. Acesta a constat într-o etapizare. Prima etapă a fost evaluarea stării de fapt a clădirilor din portofoliu. Am măsurat consumul energetic şi, în baza datelor, în etapa a doua am implementat anumite măsuri, am schimbat întregul sistem de contorizare, pentru a obţine informaţii cât mai detaliate. În a treia etapă, am integrat sistemul într-o platformă de management energetic. Avem în aceste moment integraţi în platforma respectivă peste 1000 de contori şi apare de măsurare energetică noi montate".

El a concluzionat arătând că implementarea acestei platforme de management energetic integrat a dus la o optimizare energetică de peste 20% în privinţa consumului clienţilor companiei şi că în building management system optimizarea consumului depăşeşte chiar 30%.