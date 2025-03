Tomorrow@work 2025: Lideri români şi internaţionali analizează viitorul muncii, pe 14 martie, la Bucureşti

Peste 30 de lideri din România şi din străinătate vor discuta, pe 14 martie 2025, la Bucureşti, despre tendinţele care vor influenţa viitorul muncii şi despre strategiile prin care angajaţii şi companiile se pot adapta schimbărilor din piaţa forţei de muncă, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Evenimentul, organizat de BusinessMark la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, va aborda principalele forţe globale care modelează viitorul muncii, de la schimbările economice şi tehnologice până la transformările demografice şi geopolitice.

Tomorrow@work va explora modul în care companiile pot crea un sentiment de stabilitate şi siguranţă pentru angajaţi într-un mediu de muncă în continuă schimbare, dar şi cum pot fi anticipate şi integrate noile cerinţe din piaţa muncii. De asemenea, conferinţa va analiza ce înseamnă predictibilitatea în carieră şi cum pot angajaţii să îşi dezvolte competenţele pentru viitor. Evenimentul va fi moderat de Daniel Drăgan, Managing Partner, BusinessMark.

Printre invitaţii conferinţei se numără Joana Pais, Global Communications and Culture Manager, Mateusz Jablonowski, Consultant, Trainer şi Autor, şi Thomas Møller Lybæk, Director şi Talent Product Lead la LEGO Group. Vor participa, de asemenea, Tímea Mozgirs, Head of Sales and International Expansion la Blue Colibri International, Mirabela Ionescu, HR Director pentru Ungaria, Polonia, România şi Elveţia la Nagarro, Eliza Veronica Pîrăianu, HR Head Romania şi Senior HR Manager CEE la Philips, Simona Carp, Head of HR la JYSK România şi Bulgaria, Mirela Stere, HR and Internal Communication Director la Macromex, Corina Neagu, Managing Partner la DARE, Roxana Abraşu, Partener şi Coordonator al practicii de Dreptul Muncii la NNDKP, Oana Scarlat, Director general la EXEC-EDU, Ovidiu Teodorescu, CEO la UCMS by AROBS, Andrei Creţu, Co-fondator Pluria, Oana Popa, Health şi Wellbeing Lead şi Psiholog la Reţeaua de sănătate REGINA MARIA, Adrian Dinu, CEO la CREASOFT IT, Dan Moraru, Country Lead la 7card by Wellhub şi Iulian Sfircea, actor la Improteca, se transmite în comunicat.

Evenimentul se va desfăşura între orele 08:15 şi 17:00 şi va include zece prezentări de specialitate, dintre care trei susţinute de invitaţi internaţionali, patru discuţii individuale 1-to-1, două paneluri tematice, precum şi un moment interactiv intitulat "Situaţii de conflict şi strategii de negociere pe scenă", susţinut de actorii de la Improteca, alături de specialişti în managementul conflictelor.

Evenimentul se adresează profesioniştilor din domeniul resurselor umane, liderilor de echipe, managerilor de talent, experţilor în employer branding şi reprezentanţilor din companii interesaţi de noile tendinţe din piaţa muncii. Pentru înscriere şi informaţii suplimentare, participanţii pot accesa pagina oficială a evenimentului.

Tomorrow@work 2025 este prima conferinţă dintr-o serie de 12 evenimente dedicate liderilor din resurse umane, organizate de BusinessMark pe parcursul acestui an.