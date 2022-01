Raportul întocmit anul trecut de funcţionarii Direcţiei Corp Control din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în legătură cu activitatea secretarului de stat Sandor Gabor şi a fostului director al Autorităţii Rutiere Române (ARR), Mihai Alecu, a fost ignorat de trei miniştri, deşi documentul se află, de aproape şase luni, spre aprobare pe masa celor care au condus în această perioadă respectiva instituţie publică. Din 29 iunie 2021 până în 8 septembrie 2021, Cătălin Drulă nu şi-a găsit timpul necesarii studierii documentului respectiv şi aprobării sau respingerii lui. Din 8 septembrie până în 25 noiembrie, ministrul interimar Dan Vîlceanu a ignorat şi el raportul respectiv, iar de aproape două luni noul ministru Sorin Grindeanu pare că nici el nu ia în seamă documentul întocmit anul trecut de Direcţia Corp Control.

În această perioadă, deoarece am dorit să ştim ce s-a întâmplat cu documentul respectiv, am înaintat către Biroul de presă al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii două adrese. Prima solicitare a fost trimisă în 13 septembrie 2021, iar a doua în 13 decembrie, deoarece trecuseră 90 de zile şi funcţionarii publici nu s-au obosit să ne ofere un răspuns. La împlinirea a 120 de zile de la prima sesizare - adică în 13 ianuarie 2022 -, Biroul de presă al MTI ne-a oferit următorul răspuns: "Raportul de control privind controlul tematic efectuat la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., întocmit ca urmare a acţiunii de control desfăşurată şi finalizată în primul semestru al anului 2021, nu este în prezent aprobat, urmând ca, după aprobare, măsurile dispuse în sarcina echipei de control să fie duse la îndeplinire, cu celeritate".

Celeritate de a cărei lipsă se pare că suferă şi funcţionarii Biroului de presă al MTI care ne-au răspuns atât de târziu la solicitarea din 13 septembrie 2021.

Din răspunsul lor, reţinem că raportul respectiv "nu este în prezent aprobat", ceea ce ne-ar putea duce la două supoziţii: fie raportul se află dosit prin biroul vreunui funcţionar public, fie noul ministru Sorin Grindeanu, deşi îl are pe masă, l-a ignorat.

În ambele situaţii ar fi vorba despre o neglijenţă gravă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, dacă ţinem cont de concluziile raportului întocmit în 29 iunie 2021 şi în care sunt reclamate fapte penale.

Amintim că ziarul BURSA a publicat raportul respectiv în cadrul articolului "Transportul rutier, căpuşat de secretarul de stat Sandor Gabor" , în ediţia din 7 octombrie 2021.

Conform documentului citat, trans­miterea bazei de date de la Autoritatea Rutieră Română pe adresa personală a secretarului de stat Sandor Gabor, adresă de e-mail ce aparţine IFPTR Miercurea Ciuc, este ilegală şi de aceea trebuie sesizate organele de cercetare penală.

"Întrucât aspectele constatate şi prezentate conduc către posibile incompatibilităţi şi conflicte de interese, transmiterea unor informaţii confidenţiale sau cu încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor, echipa de control apreciază că se impune sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti", arată inspectorii din cadrul Direcţiei Corp Control a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în raportul respectiv.

Documentul mai consemnează şi faptul că patru directori din cadrul ARR l-au sesizat pe fostul ministru Cătălin Drulă, prin intermediul consilierului personal al acestuia, despre situaţia privind transmiterea ilegală a bazei de date către secretarul de stat Sandor Gabor, dar sesizarea lor a rămas fără răspuns din partea fostului şef al Ministerului Transporturilor.

Funcţionarii Corpului de Control au mai constatat că "în perioada 10.02.2021-10.03.2021 domnul Gabor Sandor a exercitat atribuţiile delegate prin OMTI nr.132/10.02.2021 (n.red. - cele de secretar de stat) concomitent cu funcţia de preşedinte al IFPTR" şi de aceea solicită ministrului Transporturilor şi Infrastructurii să sesizeze Agenţia Naţională de Integritate, singura instituţie competentă să stabilească incompatibilitatea şi conflictul de interese în care s-ar fi aflat secretarul de stat în perioada respectivă.

Toate aceste acuzaţii prinse în documentul citat nu i-au determinat nici pe fostul ministru Cătălin Drulă, nici pe ministrul interimar Dan Vîlceanu să îl demită pe Sandor Gabor din funcţia de secretar de stat, probabil pe considerentul că acesta a fost propus pentru demnitatea respectivă de către partenerii coaliţiei de guvernare, adică de liderii UDMR.

Mai mult, în 7 octombrie, Dan Vîlceanu, ministrul interimar al Transporturilor, a semnat ordinul prin care i-a redat atribuţiile secretarului de stat Sandor Gabor cu privire la activitatea Autorităţii Rutiere Române, Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi Registrului Auto Român. Decizia ministrului interimar Vîlceanu a sfidat practic raportul întocmit de Direcţia Corp Control din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, raport pe care înaltul oficial nu a avut curiozitatea să îl citească.

În ceea ce priveşte legăturile lui Sandor Gabor cu conducerea UDMR, în ediţia din 2 noiembrie 2021, în articolul "Ministerul Transporturilor - "cuibul" infractorilor", am inclus şi afirmaţia secretarului de stat în legătură cu numirea sa în funcţia respectivă.

"Dacă mă întrebaţi de ce am venit, primul motiv a fost că am fost rugat de cei de la UDMR. A venit domnul Tanczos (n.red. - Tanczos Barna, actualul ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor). Nu sunt membru UDMR. Mă cunosc cu domnul Kelemen, de mai multă vreme, că e din zonă. M-a sunat să mă întrebe dacă vin, dacă reuşeşte să obţină un post şi i-am transmis că vin, dar să mă ocup de ARR şi de ISCTR. Am vrut să văd lucrurile şi din cealaltă parte. Al doilea motiv este că am avut discuţii în cursul lunii ianuarie cu domnul Drulă şi am simţit că se bucură că vin, că va avea un om pe domeniul rutier. Am simţit că are încredere. Eu am zis că nu vin să fac figuraţie şi i-am transmis că, dacă ne apucăm de treabă, va avea probleme din cauza mea. M-a asigurat în fiecare săptămână că mergem până la preşedinte (n.red. - Dan Barna, fostul preşedinte al USR), dacă cineva vociferează", le transmitea Sandor Gabor surselor ziarului BURSA, conform unei înregistrări aflată în posesia noastră.

Se pare că aceleaşi interese comune de guvernare tegiversează aprobarea respectivului raport şi de către ministrul actual al Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu. Conform surselor noastre, zilele trecute, Tanczos Barna a fost împreună cu Sandor Gabor la ministrul Grindeanu solicitându-i să îi dea secretarului de stat atribuţii privind ARR, dar ministrul Grindeanu nu a luat până în acest moment vreo decizie.

Ţinând cont de ceea ce scrie în raportul Corpului de Control din 29 iunie 2021 şi de Sinteza datelor relevante privind examenele desfăşurate în zilele de 8 şi 9 ianuarie 2022, sinteză ce arată practic, indirect, cu cât au crescut beneficiile IFPTR - fosta afacere de formare profesională a lui Sandro Gabor - de când acesta este secretar de stat, poate nu ar fi rău ca ministrul Sorin Grindeanu să citească întâi aceste documente, să aprobe raportul şi abia apoi să ia o decizie în privinţa solicitării exprimate de unul dintre partenerii de guvernare.