Turismul în 2025: între utilizarea AI şi destinaţii atipice

Turismul se pregăteşte pentru un nou an bun, dar vor exista schimbări şi provocări în acest an, comentează analistul eToro, Bogdan Maioreanu. Inteligenţa artificială (AI) ar putea ocupa un loc central în planificarea călătoriilor, restricţiile din unele oraşe ar putea determina turiştii să caute destinaţii alternative, iar aglomeraţia din aeroporturi i-ar putea face pe mulţi să caute destinaţii mai apropiate, unde se poate ajunge cu maşina.

Conform unei analize realizate de McKinsey & Company, 80% dintre călători vizitează 10% din cele mai importante locuri turistice din lume. Acest turism de masă copleşeşte infrastructura, frustrează localnicii şi dăunează atracţiilor naturale şi obiectivelor culturale. În 2024, cele mai vizitate destinaţii din lume erau în ordine: Londra, Bangkok, Tokyo, Paris, Dubai, Barcelona şi Roma. Pentru călătorii de afaceri, primele 6 destinaţii au fost toate din Asia, conduse de Shanghai, urmat de Kuala Lumpur, Bangkok, Tokyo şi Seul. Singura destinaţie de afaceri europeană din top 10 a fost Stockholm.

Anul acesta, sondajul Expedia "Unpack'25" a arătat că 63% dintre consumatori intenţionează să caute pentru următoarea lor călătorie o destinaţie mai atipică. Turiştii vor încerca să evite aglomeraţia căutând locuri mai puţin cunoscute de vizitat. Este de asemenea aşteptat sa creasca rolul social media în recomandări prin videoclipuri virale, TikTok fiind deosebit de popular, pentru prezentarea unor locuri frumoase, mai puţin cunoscute, de vizitat. Acest lucru îi inspiră pe consumatori - în special pe cei mai tineri din Generaţia Z - să călătorească, însă videoclipurile virale pot, de asemenea, copleşi zonele care nu sunt construite pentru un val mare de vizitatori. Această tendinţă ar putea, de asemenea, să favorizeze destinaţii alternative la cele populare. De fapt, în recomandările sale pentru 2025, CNN Travel a menţionat România ca fiind unul dintre cele mai bune locuri de vizitat în acest an.

O altă tendinţă este adoptarea de instrumente bazate pe inteligenţă artificială care transformă modul în care consumatorii îşi planifică călătoriile. De la recomandări personalizate la procese de rezervare eficiente, AI îmbunătăţeşte experienţa călătorului. Companiile care investesc în tehnologiile AI pot eficientiza operaţiunile, pot oferi servicii personalizate şi pot obţine un avantaj competitiv pe piaţă. Inteligenţa Artificială este încă la început- potrivit unui sondaj Deloitte privind călătoriile din vara anului 2024, 17% dintre mileniali au utilizat AI generativă pentru planificarea călătoriilor şi din ce în ce mai mulţi consumatori îşi rezervă deja călătoriile pe baza recomandărilor AI.

Potrivit unui nou studiu realizat de MarketsandMarkets, dimensiunea pieţei globale pentru AI în turism este proiectată să crească de la 2,95 miliarde de dolari în 2024 la 13,38 miliarde dolari până în 2030, cu o rată anuală compusă de creştere (CAGR) de 28,7% în perioada de prognoză. Soluţiile pentru turism bazate pe AI includ instrumente specializate, cum ar fi sistemele de gestionare a rezervărilor, gestionarea preţurilor şi a veniturilor, asistenţi virtuali, chatbots şi alte inovaţii în planificarea itinerariilor de călătorie şi sistemele de gestionare a întreruperilor.

2025 va fi un alt an al turismului de evenimente. Un studiu realizat în SUA a arătat că festivalurile, concertele şi evenimentele sportive sunt factori importanţi pentru aproape jumătate dintre călătorii din Generaţia Z. Festivaluri precum Glastonbury din Marea Britanie, Tomorrowland din Belgia şi Untold din Cluj-Napoca vor continua să atragă vizitatori. Conform European Festival Survey, principalele motive pentru care festivalierii participă la un anumit eveniment sunt: atmosfera şi vibe-ul festivalului (85%), să-şi vadă live artiştii preferaţi (79%), să petreacă timpul cu prietenii şi să cunoască alţi oameni (70%).

Turismul pe timp de noapte, la festivaluri şi evenimente nocturne devine o tendinţă consacrată, dar începe să includă şi zone cu poluare luminoasă redusă pentru a asista la evenimente celeste, de la ploi de meteoriţi la aurore boreale. În studiul său, compania de rezervari Booking.com numeşte acest lucru - "noctoturism". Această tendinţă are şi o altă motivaţie - vremea. Pe măsură ce temperaturile globale continuă să crească şi căldura zilei devine inconfortabilă (61% dintre respondenţi au declarat că doresc să petreacă mai puţin timp în soare), în special atunci când vine vorba de vizitarea obiectivelor turistice aglomerate, oamenii îşi vor planifica din ce în ce mai mult călătoriile în jurul destinaţiilor care oferă activităţi în timpul serilor mai răcoroase şi dimineaţa devreme.

În ciuda acestor perspective optimiste pentru turismul acestui an, există şi provocări, de la condiţiile meteorologice la evenimentele geopolitice globale, care ar putea schimba planurile turiştilor şi afecta companiile care operează în domeniu. Dar, până în prezent, toate estimările indică un an bun. De fapt, în 2025 se preconizează că veniturile totale ale industriei aeriene vor depăşi un trilion de dolari pentru prima dată în istorie. Conform IATA, numărul pasagerilor care călătoresc pe calea aerului ar trebui să depăşească 5,2 miliarde în acest an, o creştere de 6,7% faţă de 2024. Această creştere continuă care a început după pandemie ar putea aduce, de asemenea, un alt an bun pentru investitorii în companiile de turism şi companiile aeriene.