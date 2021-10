VIDEOCONFERINŢA "AFACERI ÎN AGRICULTURĂ" / ADRIAN PINTEA, DIRECTORUL GENERAL AL APIA:"Din 18 octombrie am dat startul plăţilor în avans pentru fermieri şi am plătit 337 milioane euro"

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a dat startul plăţilor în avans pentru fermieri din 18 octombrie şi în primele patru zile ale săptămânii au fost autorizate şi plătite 337 milioane de euro, a declarat Adrian Pintea, directorul general al instituţiei.

Acesta a afirmat: "Avem pe agenda de lucru a instituţiei, acum, în derulare, o activitate foarte importantă, este vorba despre plata avansului pentru fermieri care au depus cererea unică de plată în campania 2021. Este un moment mult aşteptat de către fermierii noştri şi vă spun că prin HG 53 au fost stabilite cuantumurile pentru hectar pentru anul 2021 şi foarte pe scurt, doar pentru plăţile directe - pentru că sunt mai puţine şi sunt de actualitate, iar celelalte din Fondul european agricol de dezvoltare rurală sunt în PNDR - astfel că pentru plăţile directe avem: schema de plată pe suprafaţă de 95,47 de euro pe hectar, plata redistributivă cu cele 2 intervale pe care le avem între 1 şi 5 hectare cu 5 euro pe hectar, iar al doilea interval între 5 şi 30 de hectare - 14 euro pe hectar, plata pentru umezire 57,89 euro pe hectar, de asemenea plata pentru tinerii fermieri 40,45 de euro pe hectar şi pentru zootehnie - schema de sprijin pentru speciile ovine şi caprine - 17,24 de euro/cap.

De ce doar ovine: fermierii noştri cunosc (situaţia), la specia bovine încă suntem în perioada de retenţie până în data de 17 noiembrie astfel că aceştia nu au putut intra acum la plata avansului. După cum probabil ştiţi, la data de 18 octombrie, am dat startul plăţilor în avans pentru campania 2021, în cadrul schemelor de plăţi directe şi al măsurilor de dezvoltare rurală legate de suprafaţă şi animale şi mă bucur că am reuşit din prima zi să autorizăm la plată chiar un număr şi o sumă record, respectiv 39.623 de fermieri au fost autorizaţi la plată cu suma de 161 milioane de euro. Nu doar că au fost autorizaţi la plată, dar aceşti fermieri au şi fost plătiţi. Sunt cu aproximativ 10.000 de fermieri mai mulţi ca anul trecut. Avem şi noi un target ca fiecare an să fie un pic mai bun ca anul anterior. Anul trecut în prima zi am autorizat 30.005 de fermieri cu suma de 135 milioane de euro, iar iată că anul acesta am reuşit 161 milioane de euro încă din prima zi".

În total au fost autorizaţi la plată 264.865 de fermieri români, a spus Pintea.

"Încă din data de 18 octombrie până astăzi inclusiv avem deja autorizaţi 264.865 de fermieri cu suma de 337 milioane de euro. Aceste sume, vreau să-i asigur pe fermieri, aceste sume le avem asigurate, eu m-am asigurat ca în contul Agenţiei să fie banii luaţi, am luat de la Ministerul Agriculturii în avans - se ştie că aceste sume sunt asigurate în primul rând de către Guvernul României prin bugetul Ministerului Agriculturii şi tocmai ca să scurtcircuităm puţin tot circuitul bancar am luat banii în avans să avem în contul agenţiei astfel încât în momentul în care noi facem plăţi la aproximativ două zile fermierii noştri să aibă şi aceşti bani în cont. Pentru plăţile în avans mai fac o precizare, se ştie că am avut o derogare prin regulamentul Comisiei Europene şi pentru anul 2021, să avem un procent de 70% pentru plăţile directe, cele care sunt asigurate din Fondul european de garantare agricolă, şi un procent de 85% pentru măsurile de dezvoltare rurală, cele care sunt delegate de la colegii noştri de la AFIR din Fondul european agricol de dezvoltare rurală. Vreau să-i asigur că aceste plăţi se vor face într-un ritm alert, data până la care se poate face autorizarea şi plata avansului este data de 30 noiembrie, iar imediat din 2 decembrie vom demara şi plata finală", a mai spus Adrian Pintea.

Directorul general al APIA a dat asigurări că în ceea ce priveşte activitatea Agenţiei toate lucrurile sunt în regulă.

"Este primul an în care încă de la început am spus că nu mai permit să plece de la Ana la caiafa, de la Constanţa să ajutăm Alba sau de la Iaşi să ajutăm Timişul. Aşa că fiecare încă de la început s-au descurcat astfel încât nu a fost niciun ajutor din partea nimănui, aici dacă vorbim de controlul clasic. Pentru controlul de detecţie mă bucur că de la an la an erorile sunt din ce în ce mai mici şi că noi ne încadrăm undeva cu rata de eroare în jurul valorii de 2%, care este media europeană. De asemenea toate actele normative de care noi avem nevoie au fost făcute în timp util astfel încât dacă ne referim strict la activitatea agenţiei ca plăţi pe care noi le avem cu cererea unică de plată, dar fermierii noştri ştiu şi mediul asociativ că noi am mai primit toate celelalte măsuri de minimis pe care în anul anterior îl făceau cei de la Direcţia Agricolă. Au fost date de Minister în sarcina Agenţiei şi mă bucur că împreună cu colegii din centrele locale şi centrele judeţene am reuşit să le ducem la bun sfârşit şi pe acestea şi să încheiem cu bine anul 2021. Pot să vă asigur că nu avem niciun fel de problemă pentru a duce totul la bun-sfârşit în sensul de tot ceea ce s-a antamat pentru anul 2021 să fie plătit în anul 2021 conform graficelor şi calendarului pe care eu l-am anunţat fie prin toate intervenţiile publice sau prin comunicatele de presă", a conchis Pintea.