VIRGIL POPESCU: "Voi face vizite inopinate la CE Oltenia"

Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat, astăzi după întâlnirea pe care a avut-o cu şefii Complexului Energetic Oltenia, că va avea vizite inopinate şi în alte locuri pentru a vedea cum se desfăşoară treaba în teren. El a mai spus că rezultatul preliminar al corpului de control pe care l-a trimis în urma accidentului de la Jilţ Sud va fi prezentat mai întâi premierului şi ulterior în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare, însă corpul de control îşi verificările nu se vor încheia, relatează News.ro.

"Am fost la cariera de la Roşiuţa, am discutat cu liderii din sindicat, cu conducerea carierei, cu oamenii de acolo, m-am dus chiar să văd cum se lucrează în mină. I-am întrebat despre probleme, despre parcul auto. Mi-au arătat maşinile care transportă atât persoane, cât şi marfă. Acolo au cu totul alt tip, un transport mixt, dar este clar că este de persoane şi de marfă, cu separarea între partea de marfă şi cea de persoane. Au luat o decizie de a face o verificare a parcului auto, a prestatorului de serviciu cu care lucrează - exploatarea minieră Motru. Am înţeles că acest lucru s-a luat şi la nivelul CE Oltenia şi este bine. Cred că ar trebui făcut foarte des şi ar fi trebuit făcut de mult mai mult timp. Nu trebuie să aşteptăm să se întâmple o tragedie să facem acest lucru. Am văzut că au luat o decizie de a verifica întregul parc auto, al prestatorului de serviciu. Nu trebuie să aşteptăm să se întâmple o tragedie. Aş fi vrut să-mi continui vizita şi la celelalte cariere, dar am înţeles că acolo este ancheta penală şi am preferat să las oamenii să-şi facă treaba ( la Jilţ Sud - n.r). Am avut o discuţie cu corpul de control trimis. Corpul de control verifică dacă aceste măsuri au fost puse în practică şi aşteptăm rezultatul corpului de control. Deci am avut controale şi anul trecut la Complexul Energetic Oltenia cu privire la aspecte despre securitatea în muncă şi aşteptăm în urma controlului dacă aceste măsuri au fost respectate", a declarat Virgil Popescu, după întrevederea cu şefii CE Oltenia.

El a mai spus că nu se va încheia controlul săptămâna viitoare, chiar dacă vor fi prezentate concluziile preliminare în şedinţa de Guvern.

"Am fost măsuri referitoare la întărirea securităţii în muncă. Întâi prezint rezultatul corpului de control premierului, după care se va pune pe site ca să fie public pentru toată lumea şi să vadă ceea ce s-a întâmplat. Controlul nu se va încheia săptămâna aceasta, luni sau marţi. Controlul va avea un rezultat preliminar cu privire la aspectele tragicului accident şi înlănţuire care a dus la acest lucru, dar controlul va rămâne şi îşi va continua. Vom avea concluzii preliminare în prima şedinţă de Guvern şi, dacă nu au puse în practică deja pe perioada controlului, foarte rapid vor funcţiona", a explicat Popescu.

Întrebat dacă are informaţii despre maşina implicată în accidentul de la Jilţ Sud, ministrul Energiei a răspuns: "Nu, chiar nu am nicio informaţie".

"Ştiu că este externalizat acel serviciu. Am văzut la o firmă, mie nu îmi spun numele firmelor din Dolj nimic, dar am văzut că la Motru este altă companie, tot serviciu externalizat. Aşteptăm rezultatul investigaţiei Parchetului cu privire la acest lucru. Lăsaţi ca Parchetul şi poliţia să îşi facă treaba şi să ajungă la un final şi o concluzie a acestei anchete, pentru că este, până la urmă, o anchetă penală şi nu ne putem amesteca în această anchetă".

El a solicitat, la întâlnirea de astăzi, să fie făcută o analiză a riscurilor şi vulnerabilităţilor pe toate carierele, pentru a ştii "unde trebuie lucrat şi intervenit". "Sunt riscuri, există, ele trebuie minimalizate", a adăugat ministrul Energiei.

"I-am rugat şi le-am spus că aş vrea să facă o analiză a riscurilor şi vulnerabilităţilor pe toate carierele în aşa fel încât să ştim unde trebuie lucrat şi intervenit. Să nu mai fie reactivi, să fie proactivi şi cred că, dacă vor lua carieră cu carieră, în perioada următoare, şi vor vedea exact ce pericole sunt, ce riscuri sunt şi vor interveni să le aplaneze, eu cred că putem să preîntâmpinăm orice tragedie. Acest lucru trebuie făcut. Fac un apel către toată industria energetică să facă acest lucru, pentru că riscurile există şi trebuie minimizate şi excluse. Sunt riscuri, există, ele trebuie minimizate. Voi face vizite inopinate, nu că vine ministrul şi să fie pregătiţi", a conchis Virgil Popescu.

Trei persoane au murit şi zece au fost rănite în urma accidentului produs, marţi, în cariera Jilţ Sud.

Primele verificări ale poliţiştilor arată că autoutilitara care a căzut la o diferenţă de nivel de aproximativ trei metri transporta muncitori, dar şi două tuburi metalice de acetilenă.

După decesul a trei persoane, cu vârste de 29, 38, respectiv 48 de ani şi după rănirea altor muncitori, Poliţia a deschis dosar pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi neluarea şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.