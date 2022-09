WEBDIDACTICA EDUCAŢIONAL: Rolul activităţilor extracurriculare în educaţia şi dezvoltarea copiilor şi tinerilor

Videoconferinţa WEBDIDACTICA Educaţional a avut loc ieri, în cadrul căreia a fost dezbătută tema "Rolul activităţilor extracurriculare în educaţia şi dezvoltarea copiilor şi tinerilor", potrivit unui comunicat de presă remis Redacţiei.

"O învăţare cu adevărat trainică nu se realizează exclusiv între pereţii clasei, ci şi în natură, în muzee şi biblioteci, pe stradă, la teatru sau în instituţiile în care lucrează părinţii elevilor", Consuela Colţan, Profesor Învăţământ Primar, speaker la conferinţa WEBDIDACTICA Educaţional.

Conferinţa a fost organizată de Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Revista PSYCHOLOGIES România, în cadrul Programului WEBDIDACTICA Educaţional.

Potrivit sursei citate, speakeri, psihologi, profesori, specialişti şi cercetători în educaţie din România, Grecia, Canada, Republica Moldova şi America au dezbătut rolul şi locul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor, precum şi cele mai importante beneficii pe care le aduc acestea în dezvoltarea armonioasă a copiilor. La eveniment au participat, live, pe platforma Zoom Webinars, peste 250 de profesori din toată ţara.

"Aş vrea să subliniez importanţa unor activităţi extracurriculare, în domeniul lingvistic, pentru viitorul apropiat şi îndepărtat al tinerilor şi al copiilor. Pentru viitorul apropiat, mă refer la dezvoltarea abilităţilor cognitive şi lingvistice, care le facilitează parcursul şcolar, fie prin faptul că se previne abandonul şcolar, fie prin faptul că se dezvoltă multilateral şi au rezultate mult mai bune la şcoală. Iar pentru viitorul îndepărtat, competenţele sociale şi culturale şi dezvoltarea neurologică, dobândită prin învăţarea şi utilizarea, la nivel avansat, a uneia sau mai multor limbi străine, stau la baza unei cariere plurivalente de succes, în special când vorbim despre dezvoltarea pe plan internaţional. În plus, studiile făcute în Belgia şi în Olanda, în ultimii 5 ani, arată că persoanele care pot vorbi 2 sau mai multe limbi străine, în mod fluent, şi au capacităţi sociale dobândite prin activităţi extracurriculare, sunt cu mult mai puţin expuse bolilor bătrâneţii, precum alzheimer sau bolile de pierdere de memorie, asociate cu înaintearea în vârstă", a declarat Victoria Lupaşcu din Canada - Lector Universitar la University of Montreal, Canada, Doctor în Studii Asiatice şi Literatură Comparată, în cadrul conferinţei.

De ce sunt benefice activităţile extracurriculare pentru copii?

"Toate aceste activităţi au un impact pozitiv asupra dezvoltării copiilor, pentru că ei vor învăţa să se observe şi să se înţeleagă mai bine pe ei înşişi, să-şi gestioneze mai bine emoţiile, să-şi identifice şi să îşi valorifice mai bine aptitudinile şi resursele în domeniile către care au înclinaţii. Unul dintre cele mai importante beneficii este acela că ei vor învăţa să înveţe, vor fi încurajaţi să găsească cele mai bune soluţii de rezolvare a problemelor, să gândească out of the box, să-şi planifice în mod eficient timpul liber astfel încât să fie echilibrat din punct de vedere al efortului. Nu în ultimul rând, le va creşte stima de sine, vor învăţa să se adapteze noilor cerinţe ale timpului prezent, pregătindu-se, astfel, pentru viitor", a declarat psihologul Sabina Grosoşiu, speaker la conferinţă.

Printre beneficiile prezentate de către specialişti, în cadrul Conferinţei WEBDIDACTICA Educaţional de ieri, se numără dezvoltarea gândirii critice şi a unei atitudini positive faţă de învăţare, încurajaţi să găsească cele mai bune soluţii de rezolvare a problemelor - out of the box

- Să înveţe lucruri noi, ce completează conţinutul disciplinelor şcolare;

- Să îşi petreacă timpul într-un mod plăcut şi instructiv;

- Să îşi dezvolte o atitudine pozitivă faţă de învăţare;

- Să îşi dezvolte o gândire critică;

- Vor aplica în lumea reală ceea ce au învăţat/descoperit;

- Vor avea noi experienţe de învăţare, se mai arată în comunicat.