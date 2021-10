ALSER FOREST deschide noi drumuri în producţia de puieţi forestieri din Romania si anunta lansarea plasamentului privat de actiuni ce se vor lista la BVB

ALSER FOREST prima companie din domeniul forestier care a sunat clopotelul la BVB in luna iunie a acestui an continua procesul de finantare al companiei prin intermediul pietei de capital, conform unui comunicat remis redacţiei.

Astfel, dupa obligatiunile emise si listate la BVB intentioneaza sa atraga in perioada imediat urmatoare aprox. 3 mil lei printr-un plasament privat de actiuni, actiuni ce vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare, potrivit unui comunicat transmis de INTERCAPITAL INVEST S.A. in calitate de consultant in acest proces de finantare. Pentru detinatorii de obligatiuni ALS24E emitentul intentioneaza sa ofere actiunile la un pret cu discount.

Fondurile atrase in urma emisiunii de actiuni vor fi orientate spre consolidarea pozitiei companiei la nivel de sector in domeniul industriei forestiere din Romania.

Asa cum a comunicat emitentul in raportarea la S I 2021, venituri realizate de companie sunt in valoare de 14,2 milioane lei, dubland astfel valoarea realizata la S1 2020. În ciuda circumstanţelor generate de pandemia Covid 19, compania a reuşit să închidă perioada de raportare cu un profit net de 1,16 milioane lei cu o creştere de 299% faţă de aceeasi perioada a anului trecut, marcând astfel una dintre cele mai bune perioade din cei 13 ani de funcţionare. Pentru a doua jumătate a anului 2021, societatea se aşteaptă la o creştere a vânzărilor comparabila cu performanţa anului anterior, aşteptări care sunt confirmate de angajamentele contractuale deja semnate cu clientii, contracte care isi vor produce efecte in toamna acestui an, avand o tinta a cifrei de afaceri la finalul anului de aprox. 30 mil lei.

"Protecţia padurilor reprezintă unul dintre obiectivele principale ale companiei ALSER FOREST. Alături de soluţiile pentru pepinierele silvice, compania sustine introducerea pe piaţa locală de soluţii moderne pentru combaterea tuturor tipurilor de dăunători forestieri şi îmbunătăţirea activităţilor din silvicultură. In acest sens, ALSER FOREST a participat la înfiinţarea de pepiniere silvice moderne in Romania prin

utilizarea de puieţi forestieri containerizaţi, in prezent avand instalate peste 41 de pepiniere silvice ce produc puieti forestieri pentru plantarea padurilor. In Septembrie 2021 sa finalizat instalarea celei mai mari pepiniere moderne din Romania, in judetul Dolj, utilizand tehnologie BCC Suedia. In aceasta pepiniera urmand a se produce incepand cu anul 2022 un numar de cel putin 3 milioane de puieti forestieri anual, investiţia totală s-a ridicat la 1 milion de euro.", a declarat Albert SERBAN, Presedinte ALSER FOREST.

Sectorul forestier din România este un sector strategic şi de mare importanţă, care controlează aproximativ 30% din suprafaţa României şi care contribuie annual cu aprox. 3,5% din PIB.

"In calitate de consultant consideram ca rolul companiei în acest sector de industrie este deosebit de important prin faptul că misiunea Emitentului este aceea de a introduce şi dezvolta soluţii moderne pentru eficientizare a productiei de puieti forestieri si exploatare forestiera in Romania si in pietele externe pe care a inceput sa activeze, Republica Moldova si Bulgaria. Proiectele implementate de companie în cei peste 13 ani de activitate, putem afirma ca sunt de referinta şi reprezinta un nou început pentru silvicultura românească.", a declarat Mihaela Stoica Director General INTERCAPITAL INVEST.

Producţia de puieţi forestieri este o activitate deschizătoare de drumuri, prin introducerea unor metode de ultimă generaţie care schimbă la 180 de grade modelul de producţie al puieţilor forestieri.

Anual, în sectorul forestier românesc este nevoie de aprox. 60 milioane de puieţi forestieri.

Până de curând acesti puieţi erau produşi prin metoda clasică, în pepiniere, cu sapa şi cu muncitori zilieri. Metoda tradiţională de producţie de puieţi presupune ca aceştia să fie crescuţi direct în sol, în tarlale de creştere numite sole, necesarul de timp pentru ca puieţii să devină apţi de plantat fiind de 2-3 ani. Dezavantajul principal al metodei clasice, în afară de necesarul excesiv de manoperă, este că puieţii forestieri când sunt scoşi din sol, au rădăcina nudă, lucru ce le creează o mare sensibilitate la manipulare, plantare şi post-plantare.

In anul 2014 ALSER FOREST a început activitatea de promovare şi formare a personalului din sectorul silvic cu privire la metoda modernă şi automatizată prin care se pot produce puieţi forestieri, într-un singur an de vegetaţie. Producţia acestor puieţi este automatizată, necesitând o cantitate de manoperă mult mai mică, puieţii fiind crescuţi în turba din celule de creştere, tip container.

Iniţial, sectorul a reacţionat negativ la această soluţie modernă, dar implementarea unor pepiniere pilot, cu rezultate bune în diferite ocoale silvice din ţară precum şi formarea inginerilor din sector au dus la generarea unui interes la nivel naţional.

În ultimii ani, ALSER FOREST a implementat în cadrul ocoalelor silvice de stat Romsilva şi în cadrul ocoalelor silvice private peste 40 de pepiniere ce folosesc aceste sisteme suedeze de producţie a puieţilor.

Anual participa la plantarea a peste 100 ha de teren folosind peste 500.000 de puieti forestieri. De asemenea, compania desfasoara activitati de management durabil forestier administrand peste 22.000 de ha de padure proprietate privata si publica.

În prezent, cele peste 40 de pepiniere silvice, produc aproximativ 4 milioane de puieţi forestieri containerizaţi, ceea ce reprezintă doar 6,6% din producţia anuală naţională, în timp ce în ţările din vestul şi nordul Europei, se produc prin această metodă peste 70% din necesarul anual de puieţi forestieri.

În România este nevoie de o viziune pe termen mediu şi lung pentru a se ajunge la acel nivel de mecanizare şi modernizare în pepinierele silvice iar compania ALSER FOREST depune eforturi susţinute pentru promovarea acestor soluţii moderne în sectorul forestier romanesc.

INTERCAPITAL INVEST S.A. este consultantul autorizat de BVB care a asistat societatea in acest proces de transformare, aliniere la standardele de guvernanta corporativa specifica emitentilor, atragerea finantarii si listarea obligatiunilor la bursa. Impreuna cu emitentul va continua procesul de dezvoltare prin intermediul pietei de capital, asistand astfel societatea in procesul de listare a actiunilor ALSER FOREST pe piaţa AeRO - BVB in acest an.