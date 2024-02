Asociatia GO-AHEAD anunţă lansarea filmului "Ce ai făcut la şcoală?"

In data de 28 martie 2024, se va deschide o fereastra catre curajul si dorinta tinerilor elevi din liceele tehnologice de a face schimbari in propria lor viata si in societate. Acest moment va fi marcat de lansarea unui film manifest "Ce ai facut la scoala?", o initiativa curajoasa a Asociatiei GO-AHEAD, sub indrumarea regizorului Tedy Necula. Este o poveste despre nevoia tinerilor de a beneficia de programe de dezvoltare personala si consiliere, despre nevoia acestora de a fi ascultati, intelesi si validati, conform unui comunicat de presă al organizaţiei.

Potrivit sursei citate, documentarul surprinde experientele reale ale elevilor din liceele tehnologice, tineri care se lupta sa isi gaseasca locul in lume, deseori infruntand provocari dificile pentru varsta la care se afla, cateodata in tacere si singuratate. Dar acum, ei au ales sa isi faca cunoscuta vocea, sa isi impartaseasca povestea, sa isi arate vulnerabilitatea intr-un efort de a-si face nevoile auzite.

Proiectul GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!, este un pas hotarat catre schimbare. Aceasta initiativa aduce impreuna sute de elevi din diverse medii sociale, oferindu-le un spatiu sigur si de sustinere in care sa isi exploreze visurile si sa isi dezvolte planuri concrete pentru viitor.

Atelierele Affirmative Art, ghidate de expertii din partea Art for Change Foundation, au reprezentat o oportunitate pentru acesti tineri de a-si vizualiza viitorul ideal, de a identifica resursele pe care le au la indemana si de a stabili pasii concreti catre realizarea visurilor lor. In orasele Bucuresti, Buftea, Targoviste, Ramnicu Valcea, Bacau, Petrosani, Corbu (jud. Harghita), si Luncavita, elevii si-au exprimat cu sinceritate aspiratiile si au calcat cu incredere pe calea spre autocunoastere si implinire personala.

Misiunea Asociatiei GO-AHEAD este una profunda: sa integreze dezvoltarea socio-emotionala si consilierea in procesul educational din Romania. Astfel, calitatea actului educational creste, iar incluziunea sociala si sansele egale la educatie devin realitate pentru fiecare elev.

Caravana GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM este o demonstratie a curajului si angajamentului tinerilor si al cadrelor didactice de a construi un mediu in care fiecare elev are sansa sa creasca un om echilibrat. Este un loc unde optimismul si dorinta de schimbare devin palpabile. Aici, fiecare participant a gasit puterea de a iesi din zona de confort si de a-si urma cu incredere visurile.

"Mi-a facut mare placere sa particip la Atelierul Affirmative Art si sa invat cum sa ne canalizam pe noi. Avem multe activitati la scoala si ne pregatim pentru BAC, dar e frumos sa mergem mai departe si sa visam despre cum ne vedem viata mai departe.", marturiseste Ana-Maria, eleva in clasa a 12-a.

In final, Conferinta de Dezvoltare Personala si lansarea documentarului "Ce-ai facut la scoala?" referitor la nevoia tinerilor de dezvoltare personala si consiliere din cadrul proeictului GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! reprezinta o invitatie catre intreaga societate de a asculta si de a sustine tinerii in drumul lor catre autenticitate si implinire.

Filmul va putea fi vizionat incepand cu luna aprilie in cinematografele din orasele: Bucuresti, Alba Iulia, Craiova, Vaslui, Cluj, Constanta, Brasov, Timisoara, Ploiesti, Iasi, Gura Humorului. De asemenea, filmul va fi vizionat si de catre elevii din 35 de licee din Bucuresti si jud. Ilfov, Dambovita, Tulcea, Valcea, Bacau, Harghita, Satu Mare, Hunedoara, Ialomita, Suceava, Neamt.