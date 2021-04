Bursa de Valori Bucureşti dă startul celei de-a patra ediţii Made in Romania

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) lansează astăzi ediţia a patra a programului Made in Romania şi noua platformă, complet digitalizată a proiectului, care pune în legătură directă companiile, investitorii şi consultanţii, conform unui comunicat de presă.

Platforma este disponibila pe www.investingromania.com. De astazi pana pe 30 iunie este deschisa perioada de nominalizari a companiilor pentru includerea in editia din acest an a proiectului Made in Romania.

"Made in Romania este programul fanion al Bursei de Valori Bucuresti pentru dezvoltarea si promovarea mediului antreprenorial romanesc. Prin Made in Romania construim un ecosistem al carui nucleu este bursa romaneasca, un cadru in care antreprenorii locali au ocazia de a-si promova afacerile si de a lua contact cu furnizorii de capital activi pe piata locala, utilizand o platforma tehnologica moderna. Dovezi ale succesului acestui program, aflat acum la a patra editie, le vedem atat in numarul din ce in ce mai mare de companii care au participat de la o editie la alta a programului, dar si in rundele de finantare pe care companiile din acest program le-au derulat in ultimii ani prin intermediul BVB, care au o valoare cumulata de aproximativ 80 milioane de euro", a declarat Radu Hanga, Presedintele Consiliului de Administratie al BVB.

Prin lansarea platformei www.investingromania.com, BVB transforma programul Made in Romania intr-unul complet digitalizat si ofera posibilitatea conectarii directe a antreprenorilor cu investitori si consultati, precum si cu alti antreprenori inregistrati in platforma.

"Odata cu pandemia, digitalizarea nu mai este doar o optiune pentru continuarea celor mai multe afaceri. Chiar aceasta pandemie ne-a oferit noua, la Bursa de Valori Bucuresti, oportunitatea de a pregati trecerea programului Made in Romania spre zona digitala. Suntem incantati ca am gasit in Microsoft partenerul care sa ne ofere know-how-ul tehnologic pentru a dezvolta platforma Made in Romania. Astfel, antreprenorii au la dispozitie un mecanism tehnologic simplu si, totodata amplu, pentru atragerea finantarii, fie ca vorbim de bursa, business angels, venture capital, sau banci, precum si acces la programe de accelerare a afacerii si, bineinteles, la consultanti cu experienta in dezvoltarea sustenabila a companiilor. Ne dorim ca Made in Romania sa fie similar unui `one-stop-shop` pentru antreprenori, unde sa aiba acces la toate mecanismele necesare pentru dezvoltare", a declarat Adrian Tanase, Director General, Bursa de Valori Bucuresti.

"Mai mult decat oricand, privim catre tehnologie pentru a gasi solutiile care sa raspunda nevoilor dinamice ale societatii. Urmatorul val de inovatii va veni nu doar din partea furnizorilor de tehnologie, ci si de la antreprenori si companii romanesti din diferite industrii care sa acceseze in mod creativ oportunitatea digitala. Prin adaugarea capabilitatilor Microsoft Cloud la acest program unic dezvoltat de BVB, ne propunem sa inspiram antreprenorii romani in a defini si construi viitorul unei economii digitale reziliente si sustenabile", a declarat Daniel Rusen, Director de Marketing si Operatiuni, Microsoft Romania.

Programul Made in Romania este structurat in 4 etape de derulare. In prima etapa, 22 aprilie - 30 iunie, antreprenorii romani, partenerii si sustinatorii, angajatii companiilor romanesti, precum si membrii Comitetului de Nominalizare pot nominaliza companii prin platforma www.investingromania.com. In perioada mai - iunie vor fi organizate workshop-uri regionale sau webinarii, la care vor fi invitate companii semifinaliste din editiile anterioare si companii nominalizate in editia curenta sau care se inregistreaza in platforma.

In a doua etapa, in luna iulie, BVB impreuna cu membrii Comitetului de Nominalizare vor selecta 50 de companii, dintre toate aplicatiile primite. In a treia etapa, din luna august, dintre cele 50 de companii semifinaliste, publicul va stabili prin vot una dintre cele 15 companii finaliste ale acestei editii. Celelalte 14 companii finaliste sunt stabilite de un Juriu format din experti in diverse domenii ale economiei. In ultima etapa a programului, luna septembrie, numele celor 15 companii finaliste sunt anuntate public in cadrul unei Gale de Premiere.

Comitetul de Nominalizare este format din urmatoarele persoane:

• George Cozos, Small & Medium Business Sales Manager, Microsoft Romania

• Gabriel Sidor, Immersion Lab, Director, UiPath

• Alexandra Bran, CFO & Board Member, ROCA Investments

• Monica Ivan, Director General, BRK Financial Group

• Mihai Purcarea, Director General, BRD Asset Management

• Alexandru Stefan Vlaicu, Manager Investment Banking , BT Capital Partners

• Ion Dumitru, Director General, DoingBusiness.ro

• Mihaela Mihailescu, Director Asociat, BERD

• Sergiu Voicu, Jurnalist, Digi24

• Adriana Iordan, VP Product & Marketing, SeedBlink

• Vasile Andrian, Partener & Head of Audit & FAS, Mazars Romania

• Mihai Logofatu, CEO & Co-fondator, Bittnet Group

Membrii Juriului care vor decide companiile finaliste din editia Made in Romania 2021 sunt:

• Radu Hanga, Presedinte, Bursa de Valori Bucuresti

• Daniel Rusen, Director de Marketing si Operatiuni, Microsoft Romania

• Rudolf Vizental, CEO, ROCA Investments

• Alexandru Mihailciuc, VP, Sales Engineering & Customer Success, UiPath

• Razvan Butucaru, Partener, Audit & Financial Advisory, Mazars Romania

• Ovidiu-George Dumitrescu, CFA, Director General Adjunct, TradeVille

• Razvan Rat, Director General Adjunct, BRK Financial Group

• Daniel Szekely, Director Executiv IMM si Micro, Banca Transilvania

• Irina Neacsu, Director Executiv Corporate Finance, BRD

• Cristian Herghelegiu, Director General, Dendrio

• Andrei Dudoiu, Director General si Co-fondator, SeedBlink