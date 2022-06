Bursele din Europa au crescut ieri, investitorii aşteptând noi date privind evoluţia inflaţiei din SUA.

• Euronext Paris

- Acţiunile companiei aeriene franco-olandeze Air France-KLM au urcat cu 4,9%, la 1,77 euro la ora locală 16.32. Turismul şi-a continuat redresarea în primul trimestru din 2022 într-un ritm solid, în condiţiile în care, pe plan global, au fost aproape de trei ori mai mulţi vizitatori străini în primele trei luni din 2022, comparativ cu perioada similară din 2021, Europa conducând redresarea sectorului, conform celui mai recent barometru publicat ieri de Organizaţia Mondială a Turismului (UNWTO).

- Indicele CAC 40 a crescut cu 1,6%, la 6.590,50 puncte la ora 16.33.

• London Stock Exchange

- Titlurile companiei farmaceutice anglo-suedeze AstraZeneca Plc au scăzut cu 2,4%, la 10.194 pence la ora 15.48. Un medicament dezvoltat de AstraZeneca şi Daiichi Sanky, Enhertu, a extins cu mai mult de şase luni supravieţuirea pacienţilor cu o formă avansată de cancer mamar, comparativ cu chimioterapia standard, potrivit datelor prezentate duminică, citate de Reuters.

- Titlurile Just Eat Takeaway.com NV, serviciu de livrat mâncare, au înregistrat un avans de 10,2%, la 1.887 pence la ora 15.49. Conform The Times, cofondatorul Grubhub, Matt Maloney, ar putea răscumpăra subsidiara din SUA a Just Eat Takeaway.

- Indicele FTSE 100 a urcat cu 1,4%, la 7.639,14 puncte la ora 15.52.

• New York Stock Exchange

Bursele americane au urmat un curs pozitiv ieri dimineaţă, în aşteptarea publicării, săptămâna aceasta, a datelor privind evoluţia indicelui preţurilor de consum.

- Acţiunile Spirit Airlines Inc., transportator american ultra-low-cost, s-au apreciat cu 5,9%, la 21,97 dolari la ora locală 10.36, după ce JetBlue Airways Corp. şi-a îmbunătăţit oferta pentru Spirit Airlines.

- Titlurile platformei de socializare Twitter Inc. au scăzut cu 3,9%, la 38,58 dolari la ora 10.38. Elon Musk ameninţă că va renunţa la oferta sa de 44 miliarde de dolari pentru achiziţia Twitter Inc., acuzând societatea că refuză să-i dea informaţii referitoare la conturile de spam.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,8%, la 33.173,44 puncte la ora 10.38, S&P 500 - cu 1,3%, la 4.162,76 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile JetBlue Airways s-au apreciat cu 1,8%, la 10,66 dolari la ora 10.39, în contextul mai sus menţionat.

- Titlurile companiei auto Tesla Inc. au urcat cu 2,8%, la 723,39 dolari la ora 10.40. Directorul general al Tesla, Elon Musk, a dat înapoi în privinţa concedierilor din companie, afirmând că numărul total al angajaţilor cu ora va creşte în următoarele 12 luni, în timp ce numărul salariaţilor va stagna, după ce în urmă cu doar câteva zile spunea că este nevoie de o reducere cu 10% a forţei de muncă.

- Acţiunile Apple Inc. au câştigat 2%, atingând 148,25 dolari la ora 10.43. Conform Bloomberg, Apple dezvoltă în prezent mai multe versiuni ale propriilor aplicaţii cu funcţii de realitate virtuală şi realitate mixtă.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 1,8%, la 12.223,83 puncte la ora 10.44.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, în majoritate, investitorii reacţionând la ştirile privind o posibilă reducere a tarifelor vamale din SUA pentru bunurile din China, la relaxarea restricţiilor Covid-19 în Beijing şi la îmbunătăţirea unor date privind economia Chinei.

- Acţiunile companiei aeriene nipone Japan Airlines Ltd. au urcat cu 2,3%, la 2.379 yeni, cele ale ANA Holdings Inc. - cu 2,9%, la 2.593 yeni, alimentate de informaţiile conform cărora guvernul japonez se gândeşte să reia, încă din această lună, programul de subvenţii "Go To Travel".

- Titlurile Idemitsu Kosan Ltd., companie petrolieră, s-au apreciat cu 5,4%, la 3.800 yeni, cele ale rivalei Eneos Holdings Inc. - cu 4,8%, la 562 yeni, ca urmare a avansului cotaţiilor de pe piaţa de profil.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,6%, la 27.915,89 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile companiei miniere Rio Tinto Group Ltd. au scăzut cu 0,2%, la 115,77 dolari australieni, cele ale BHP Group Ltd. - cu 0,9%, la 46,34 dolari australieni, pe fondul declinului cotaţiilor minereului de fier, în India.

- Acţiunile companiei petroliere Woodside Energy Group Ltd. au crescut cu 3,2%, la 32,83 dolari australieni, cele ale Santos Ltd. - cu 2%, la 8,57 dolari australieni, ca urmare a avansului preţurilor de pe piaţa de profil.

- Indicele S&P/ASX 200 coborât cu 0,5%, la 7.206,30 puncte.