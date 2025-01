BURSELE LUMII Curs mixt pe pieţe, după învestirea lui Trump

Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, după învestirea în funcţie, luni, a preşedintelui SUA, Donald Trump.

• Euronext Paris

- Acţiunile Renault SA au urcat cu 0,3%, la 48,29 euro la ora locală 14.50. Grupul auto francez a anunţat ieri că directorul său financiar Thierry Pieton a decis să demisioneze, potrivit Reuters. Thierry Pieton, care va pleca în 28 februarie, va fi înlocuit din 1 martie cu Duncan Minto, actual director financiar al producătorului de automobile sport Alpine, o subsidiară a Renault.

- Titlurile grupului auto franco-italo-american Stellantis NV au scăzut cu 1,3%, la 12,67 euro la ora 14.52. Citroen, parte a Stellantis, va extinde în toată Europa operaţiunea de rechemare la service a automobilelor C3 şi DS3 care prezintă un pericol din cauza problemelor la airbag-urile Takata, potrivit AFP.

- Indicele CAC 40 a urcat cu 0,3%, la 7.754,02 puncte la ora 14.53.

• Deutsche Börse

- Acţiunile Commerzbank AG s-au depreciat cu 0,4%, la 18,02 euro la ora 14.53. Directorul general al UniCredit SpA, Andrea Orcel, se declară surprins de reacţia ostilă apărută în Germania faţă de eforturile băncii italiene de a prelua Commerzbank, potrivit Bloomberg.

- Titlurile Rheinmetall AG, constructor de maşini şi vehicule de apărare, s-au apreciat cu 1,1%, la 699,80 euro la ora 14.55. Biroul pentru carteluri al Germaniei a aprobat luni înfiinţarea unei companii mixte a Rheinmetall şi a societăţii italiene Leonardo, conform Reuters.

- Indicele DAX a urcat cu 0,01 %, la 20.992,64 puncte la ora 14.56.

• Borsa Italiana

- Acţiunile Assicurazioni Generali SpA au pierdut 1,5%, ajungând la 29 de euro la ora 15.12. Asigurătorul italian şi BPCE din Franţa au semnat ieri un memorandum de înţelegere pentru combinarea operaţiunilor de administrare a activelor, conform Reuters.

- Indicele FTSE MIB a scăzut cu 0,6%, la 35.938,32 puncte la ora 15.25.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au fluctuat ieri dimineaţă, investitorii considerând comentariile preşedintelui Trump, respectiv măsurile luate deja de acesta în privinţa comerţului internaţional ca fiind puţin mai blânde decât credeau iniţial.

- Titlurile companiei auto Ford Motor Co. au urcat cu 0,9%, la 10,27 dolari la ora locală 09.50. Administraţia Americană pentru Siguranţa Traficului a anunţat luni că a lansat o investigaţie în cazul a 129.222 de vehicule Ford, după rapoartele privind coliziuni care implică tehnologia de conducere cu mâini libere, BlueCruise, anunţă Reuters.

- Acţiunile Boeing Co. s-au apreciat cu 2,1%, la 174,75 dolari la ora 09.51. Constructorul de avioane a reluat testele pentru aparatul său cu fuzelaj larg 777X, anunţă Reuters.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,7%, la 43.785,76 puncte la ora 09.52, S&P 500 - cu 0,6%, la 6.031,92 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Costco Wholesale Corp. au înregistrat un plus de 1%, la 952,44 dolari la ora 09.52. Un sindicat care reprezintă mii de angajaţi Costco a votat pentru autorizarea unei greve, dacă nu va ajunge la un acord cu managementul companiei de retail, potrivit CNBC.

- Titlurile Moderna Inc. au urcat cu 8,4%, la 36,92 dolari la ora 09.54. Guvernul Statelor Unite i-a acordat companiei un grant în valoare de 590 de milioane de dolari pentru a avansa dezvoltarea unui vaccin împotriva gripei aviare, anunţă Reuters.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 0,02%, la 19.634,22 puncte la ora 09.55.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, după învestirea preşedintelui american.

- Titlurile grupului bancar nipon Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. au urcat cu 0,1%, la 1.918 yeni, cele ale Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. au coborât cu 0,7% la 3.805 yeni. Banca Japoniei va avea, săptămâna aceasta, o reuniune de politică monetară, analiştii anticipând o majorare a dobânzii de referinţă.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,3%, la 39.027,98 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile companiei miniere BHP Group Ltd. s-au apreciat cu 0,9%, la 40,61 dolari australieni. BHP a raportat creşterea producţiei sale de minereu de fier în ultimul trimestru din 2024.

- Titlurile producătorului de aur Northern Star Resources Ltd. au crescut cu 1,6%, la 17,26 dolari australieni, cele ale Bellevue Gold Ltd. - cu 4,1%, la 1,14 dolari australieni, ca urmare a avansului preţului metalului galben.

- Indicele S&P/ASX 200 a urcat cu 0,7%, la 8.402,40 puncte.