BURSELE LUMII Optimism pe pieţele din Europa

Bursele europene au crescut ieri, pe fondul optimismului că taxele de 25% impuse de preşedintele american Donald Trump asupra Canadei şi Mexicului ar putea fi relaxate şi că normele fiscale germane vor fi reformate pentru a permite cheltuieli mai mari pentru apărare şi infrastructură.

• Deutsche Börse

- În acest context, titlurile Rheinmetall AG, companie germană constructoare de maşini şi vehicule de apărare, au urcat cu 5%, la 1.178 euro la ora locală 15.34, cele ale Hensoldt AG, furnizor de tehnologii de senzori pentru misiuni de protecţie şi supraveghere în sectoarele de apărare, securitate şi aerospaţial, cu 4,8%, la 67,15 euro.

- Acţiunile producătorului de echipament sportiv Adidas AG s-au depreciat cu 1,6%, la 233,80 euro la ora 15.35. Adidas a anunţat ieri că, în trimestrul al patrulea din 2024, a vândut ultima pereche de pantofi sport Yeezy, punând capăt procesului de lichidare de stoc pentru acest produs dezvoltat împreună cu rapper-ul Kanye West, numit acum "Ye", conform Reuters.

- Titlurile Deutsche Bank AG au urcat cu 7,9%, la 21,34 euro la ora 15.35, cele ale Commerzbank AG - cu 10,2%, la 22,75 euro, pe fondul informaţiilor legate de o potenţială reformă fiscală îm Germania.

- Indicele DAX a crescut cu 3,1%, la 23.021,26 puncte la ora 15.39.

• Euronext Amsterdam

- Titlurile ASML Holding NV au urcat cu 3%, la 680 de euro la ora 15.41, deşi producătorul olandez de semiconductori a avertizat că incertitudinea macroeconomică "i-a determinat pe anumiţi clienţi să rămână precauţi şi să-şi controleze cu mai multă atenţie cheltuielile de capital şi fluxul de numerar în 2024".

- Indicele AEX a crescut cu 0,09%, la 914,86 puncte la ora 15.43.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs pozitiv ieri dimineaţă, după publicarea datelor oficiale privind evoluţia pieţei muncii din SUA.

- Acţiunile companiei auto General Motors Co. s-au apreciat cu 5,2%, la 47,58 dolari la ora locală 10.00, cele ale Ford Motor Co. - cu 3,5%, la 9,44 dolari.

- Titlurile Expro International Group NV au coborât cu 0,9%, la 10 dolari la ora 10.00. Furnizorul de servicii în energie a anunţat ieri că a primit două contracte, cu o valoare de peste 10 milioane de dolari, de la grupul OMV Petrom pentru proiectul de gaze Neptun Deep din Marea Neagră.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,4%, la 42.707,68 puncte la ora 10.03, S&P 500 - cu 0,3%, la 5.793,03 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Apple Inc. au coborât cu 1,6%, la 232,16 dolari la ora 10.04. Gigantul de tehnologie a depus o contestaţie împotriva ordinului guvernului britanic de a crea o "back door" (uşă din spate) în sistemele sale de stocare în cloud, potrivit unor surse citate de Financial Times.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,3%, la 18.333,10 puncte la ora 10.04.

• Hong Kong Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, în majoritate, după ce China a anunţat că va aloca stimulente pentru susţinerea economiei.

- Acţiunile companiei chineze de IT Lenovo Group Ltd. au înregistrat un plus de 4,7%, la 11,94 dolari HK, cele ale Galaxy Entertainment Group Ltd., companie care deţine şi operează hoteluri şi cazinouri în Macao, de 2,6%, la 32,15 dolari HK.

- Titlurile companiei auto BYD Co. au urcat cu 3%, la 349,20 dolari HK.

- Indicele Hang Seng a crescut cu 2,8%, la 23.594,21 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile companiei miniere BHP Group Ltd. s-au apreciat cu 0,2%, la 39,54 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. - cu 0,3%, la 117,50 dolari australieni. Pe acelaşi segment, titlurile Fortescue Ltd. au înregistrat un declin de 1,4%, la 15,93 dolari australieni, în contextul tensiunilor comerciale de la nivel global.

- Acţiunile grupului petrolier Woodside Energy Group Ltd. au coborât cu 1,5%, la 24,12 dolari australieni, cele ale Santos Ltd. - cu 1,6%, la 6,25 dolari australieni. Preţul petrolului a scăzut, marţi, până la nivelul minim al ultimelor şase luni, după ce OPEC+ a anunţat că va continua planurile de creştere a producţiei în aprilie, în timp ce noi presiuni asupra preţurilor au venit din partea tarifelor impuse de SUA asupra Canadei, Mexicului şi Chinei, precum şi din răspunsul Beijingului, conform Reuters.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,7%, la 8.141,10 puncte.