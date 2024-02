Călăraşi: Tenaris Silcotub investeşte în energia regenerabilă

English Version

În condiţiile volatilităţii pieţei din energie după declanşarea în urmă cu doi ani de către Federaţia Rusă a războiului din Ucraina, compania Tenaris Silcotub SA va realiza un parc fotovoltaic în Călăraşi, cu o putere nominală de 19,8 Megawaţi, care va asigura 10% din consumul de energie al capacităţilor de producţie ale firmei respective, a anunţat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, Mihaela Popescu, preşedintele companiei din ţara noastră.

Mihaela Popescu a precizat: "Este o experienţă nouă pentru compania noastră, vrem să vedem cum se va desfăşura ea şi, în funcţie de rezultate, vom decide dacă vom continua cu o nouă investiţie în acest domeniu. (...) Probabil că, dacă piaţa energiei ar fi fost stabilă şi nu ar fi intervenit şocul produs de războiul din Ucraina, nu am fi demarat acest proiect, dar am fost nevoiţi să o facem deoarece costul nostru cu energia a crescut de 5 ori (am avut o creştere de 500%) şi, fiindcă facem parte din categoria marilor consumatori de energie, nu am beneficiat de niciun fel de sprijin din partea statului spre deosebire de alţi consumatori sau alte ţări. Cred că acest proiect pe care sperăm să îl vedem gata la finalului anului în curs este un sprijin pentru compania noastră şi vom vedea dacă genul acesta de proiecte poate să fie o soluţie privind energia de care avem nevoie".

Proiectul privind realizarea unui parc fotovoltaic pentru producerea de energie din surse regenerabile este în valoare de 96,94 milioane lei, din care valoarea maximă nerambursabilă (din fonduri europene - Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - şi din bugetul statului) se ridică la 29,088 milioane lei, contribuţia proprie a companiei Tenaris Silcotub SA fiind de aproximativ 67,85 milioane lei. Parcul fotovoltaic va fi realizat pe o suprafaţă de 2,5 hectare dintr-un teren în suprafaţă totală de 21,1 hectare situat în apropiere de municipiul Călăraşi, teren ce aparţine în totalitate companiei Tenaris Silcotub SA. Parcul ar urma să producă 30.713 MW/an, iar în cei 20 de ani estimaţi pentru funcţionare va genera energie electrică de peste 614.000 MW.

O parte din energia electrică produsă va fi utilizată la oţelăria pe care firma o deţine în Călăraşi, unitate de producţie care în anul 2022 a intrat în topul celor mai bune 15 oţelării din lume datorită cuptorului cu arc electric pe care îl foloseşte şi care are un impact redus cu privire la cantitatea de CO2 emisă. Potrivit celor mai recent date ITS, oţelăria din Călăraşi are un impact de 47.000 tone CO2 emise anual, dar viitorul parc fotovoltaic va reduce amprenta de carbon a fabricii respective cu 18.971,42 tone CO2 pe an, ceea ce reprezintă o scădere considerabilă a cantităţii respective, fapt care se va reflecta pozitiv în reducerea sumelor pe care firma le aloca anual pentru achiziţionarea certificatelor verzi.

Silcotub SA este cel mai important producător român de ţevi fără sudură de diametre mici şi, din 2004, este parte a companiei Tenaris - unul dintre liderii mondiali în producţia şi furnizarea de produse tubulare şi servicii conexe pentru industria energetică, industria auto, sectorul de petrol şi gaze şi multe alte aplicaţii industriale, inclusiv captarea CO2 şi noile instalaţii bazate pe utilizarea hidrogenului. Compania este prezentă în 9 oraşe din ţara noastră şi operează unităţi d eproducţie complet integrate, de la colectarea şi pregătirea fierului vechi în Popeşti-Leordeni, Braşov şi Iernut, la elaborarea oţelului nîn Călăraşi şi realizarea de produse tubulare cu valoare adăugată mare la Zalău. De asemenea, Tenaris Silcotub SA mai deţine în Câmpina o fabrică de prăjini de pompare pentru sondele de petrol şi un centru de servicii în Ploieşti.