Ce cărţi de programare să citeşti dacă eşti începător în IT

Când cauţi cele mai bune cărţi pentru a învăţa programarea, o întrebare pe care ţi-o pui probabil este: Ce mai citesc programatorii în prezent? Aceste 5 cărţi sunt selectate dintr-o varietate de recomandări de pe diverse bloguri de profil.

O parte dintre ele sunt noi, altele sunt bestseller-uri cu ştate vechi. Descoperă lista noastră ce cuprinde cele mai bune cărţi de programare pentru cei aflaţi la început de drum!

1. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship, de Robert C. Martin

Acest volum nu este o simplă carte de programare. El te va ajuta să înţelegi diferenţele dintre codarea simplă şi codificarea avansată, care este curată, eficientă şi uşor de înţeles de către ceilalţi. Şi aceasta este una dintre diferenţele cheie care te-ar putea ajuta să excelezi în carieră. Clean Code, scrisă de Robert C. Martin, pune în oglindă importanţa codului bun şi curat şi semnificaţia codului "rău" care nu funcţionează. Mai întâi vei deprinde principiile, modelele şi practicile de scriere ale unui cod curat. Apoi, te vei familiariza cu studii de caz reale, urmate de o listă de recomandări numai bune de folosit pentru a scrie un cod curat chiar şi în timp ce dormi.

2. The Self-Taught Programmer: The Definitive Guide to Programming Professionally, de Cory Althoff

Althoff este un programator autodidact care s-a angajat la eBay, însă a descoperit că mai există o mulţime de lucruri de învăţat pentru a deveni un programator profesionist. Această carte este una dintre cele mai bune cărţi de programare pentru cei care învaţă să programeze, dar şi pentru alţi programatori autodidacţi ce caută să-şi extindă şi să-şi ducă abilităţile la un nou nivel. Printre subiectele dezbătute sunt incluse programarea orientată pe obiecte pentru începători, elementele fundamentale de arhitectură şi practicile de codificare pentru dezvoltarea de software.

3. Refactoring: Improving the Design of Existing Code, de Martin Fowler şi Kent Beck

În calitate de programator, o mare parte a activităţii tale va fi dedicată rescrierii codului deja existent pentru a îmbunătăţi un produs. Nu este mereu vorba doar de generarea propriilor idei; va trebui, de asemenea, să înţelegi şi munca altor persoane şi să o îmbunătăţeşti periodic. Şi aici îţi sare în ajutor volumul scris de Martin Fowler şi Kent Beck. El te va ajuta să descoperi principiile după care să te ghidezi în a face astfel de schimbări pentru care ele să fie uşor de înţeles şi, eventual, de modificat ulterior.

4. Think Like a Programmer: An Introduction to Creative Problem Solving, de V. Anton Spraul

O bună parte din meseria de programator este dedicată rezolvării problemelor. Dezvoltarea unui program de succes va veni probabil cu multe probleme de codare, iar rezolvarea lor în mod corespunzător este importantă pentru succesul tău în carieră. Acest volum prezintă modul în care programatorii experimentaţi rezolvă astfel de probleme şi (după cum sugerează şi titlul) te învaţă să gândeşti ca un programator. A fi creativ este o parte incredibil de importantă a codării, iar această carte te va ajută să înţelegi acest aspect şi să profiţi din plin de creativitate. Pe lângă faptul că te ajută să rezolvi probleme, această carte acoperă, de asemenea, subiecte precum alegerea structurii corecte a datelor, dezvoltarea de strategii utile şi deprinderea utilizării unor instrumente de programare mai avansate.

5. Code: The Hidden Language of Computer Hardware and Software, de Charles Petzold

Petzold este unul dintre cei 7 pionieri Windows de la Microsoft şi scrie despre programare din 1984. Publicată pentru prima dată în 2000, cartea sa despre programare este un bestseller peren datorită modului în care explică cum programarea şi codul sunt încorporate în viaţa de zi cu zi. Petzold explică limbajul de programare şi asamblare pentru un public general folosind concepte familiare precum Braille şi codul Morse. Ba mai mult, cartea are şi ilustraţii, ajutându-i chiar şi pe cei care nu se consideră pricepuţi în programare să urmeze anumite recomandări.

