CE SEMNAL POT TRANSMITE NIŞTE TROGLODIŢI UNEI CIVILIZAŢII MULTIMILENARE?Sfidarea Chinei, o eroare strategică fundamentală pentru România

Marşul către o lume multipolară, care nu mai poate fi stăvilit după vremelnica hegemonie americană, va căpăta o cadenţă nouă, mult mai dinamică, după depăşirea pandemiei.

La recenta întâlnire virtuală a Forumului de la Davos, preşedinţii Putin şi Xi au prezentat o viziune asupra noii lumi "uşor" diferită de cea propusă de adepţii Marii Resetări.

Publicaţia Asia Times scrie că viziunea celor doi lideri este una a colaborării multilaterale, care presupune câştiguri pentru toţi participanţii, şi nu a unui joc cu sumă nulă, în care câştigurile unei părţi presupune pierderi pentru ceilalţi.

"Vechile centre ale capitalismului, din SUA, Europa şi Japonia, se îndreaptă către o nouă locaţie", se arată într-un editorial recent din Asia Times. Noile centre vor fi China, India şi Brazilia.

Ce fac "autorităţile" statului român în faţa acestei tendinţe? Nu lasă nici măcar o portiţă de adaptare, ci preferă opţiunea "scufundării" alături de Uniunea Europeană. O Uniune Europeană a cărei "politică externă a murit la Moscova săptămâna trecută", după cum scrie publicaţia online Politico.

Dar astfel de "detalii" nu contează, atunci când o ţară mică, cum este ţara noastră, condusă de politicieni şi mai mici, este gata să se opună planurilor Chinei de a dezbina Uniunea Europeană.

Dincolo de absurdul unei astfel de justificări, oare chiar nu vede nimeni că UE nu are nevoie de "ajutoare" externe pentru a se dezbina?

Un articol recent tot din Politico, preluat pe larg în presa noastră, arată că "Xi Jinping a fost umilit de România şi alte cinci ţări din Estul Europei", deoarece nu şi-au trimis reprezentanţi de cel mai înalt nivel la întâlnirea China - CEEC (Central and Eastern European Countries), cunoscută şi sub numele informal de "17+1".

"E un semnal pe care l-am dat ca ţară evitând o participare de nivel înalt", a declarat un diplomat român, sub protecţia anonimatului, pentru Digi24.

"Chinezii cred că nu-i tratăm cu res­pect", a mai precizat diplomatul.

Ce a împiedicat autorităţile noastre să arate o minimă politeţe? Au fost presiuni externe sau au făcut-o de capul lor? Chiar nu mai există nimeni la Ministerul de Externe care să ştie ce presupune relaţiile cu ţările din Asia?

Oare ce înseamnă diplomaţia pentru aceşti troglodiţi, mai ales pe fondul unor reconfigurări majore ale tendinţelor globale, în condiţiile în care ţara noastră este deja complet ocolită de rutele comerciale din iniţiativa "Drumul şi Calea", noul Drum al Mătăsii?

În acelaşi articol de pe site-ul Digi24 este inclusă şi o declaraţie oficială a Departamentului de Stat american, conform căreia "suntem preocupaţi că statul chinez foloseşte frecvent organizaţii multilaterale ca pe un instrument de a-şi promova interesele economice, de securitate şi politică externă pe seama păcii şi prosperităţii altor ţări, a respectării drepturilor omului şi a ordinii internaţionale bazată pe respectarea regulilor".

Ce ar mai fi de spus? Că sunt mai bune acţiunile unilaterale, care nu au nevoie de astfel de "acoperiri" şi "justificări"?

"Toate ţările implicate, indiferent de mărimea lor, sunt parteneri egali într-un mecanism de cooperare, care presupune consultări extensive, contribuţii comune şi împărţirea beneficiilor", a declarat preşedintele Xi în cadrul videoconferinţei China - CEEC, conform unor ştiri ale agenţiei Xinhua.

"Cooperarea dintre China şi ţările Europei Centrale şi de Est se bazează pe respect reciproc şi nu are niciun fel de condiţii politice", a mai subliniat preşedintele chinez.

Principalele puncte de cooperare prezentate în presa chineză sunt orientate către creşterea importurilor Chinei din CEEC dincolo de 170 de miliarde de dolari în următorii 5 ani, adâncirea cooperării în agricultură şi creşterea exporturilor agricole către China, înfiinţarea unei universităţi în Ungaria, înfiinţarea unui centru de coordonare a punctelor vamale, precum şi îmbunătăţirea colaborării în ceea ce priveşte sănătatea publică.

Bineînţeles că se pot găsi tot felul de interpretări pentru punctele din această listă, însă nu se poate pleca de la ideea că reprezintă doar căi diferite pentru atingerea obiectivului unei relaţii de vasalitate faţă de China.

Doar nişte politicieni măcinaţi de complexul vasalităţii pot face aşa ceva, îngrijoraţi fiind de posibilitatea că nu-şi aleg bine stăpânul. Bineînţeles că, în aceste condiţii, interesele pe termen lung ale ţării noastre trec pe plan secundar, însă aceasta nu este o noutate.

Kishore Mahbubani, un reputat diplomat şi profesor din Singapore, ne arată, într-o carte recentă despre perspectivele relaţiilor din China şi SUA, de ce sfidarea Chinei este o eroare strategică fundamentală pentru orice ţară, nu doar pentru România.

După ce întreba în 2018 dacă Vestul şi-a pierdut calea ("Has the West Lost It?: A Provocation", Penguin Books), profesorul Mahbubani a revenit, în martie 2020, cu un titlu cel puţin la fel de provocator, "Has China won? : the Chinese challenge to American primacy".

"Spre deosebire de Uniunea Sovietică, China nu încearcă să provoace sau să pună la încercare ideologia americană", afirmă fostul ambasador la ONU, iar din această cauză America face o greşeală strategică majoră, aceea de a încerca "să lupte războiul viitorului cu strategiile de ieri".

Profesorul Mahbubani îl citează pe profesorul Stephen Walt, de la Universitatea Harvard, care în cartea "The Hell of Good Intentions: America's Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy", din 2018, arată că la Washington s-a "dezvoltat" o industrie care profită de pe urma intervenţiilor externe masive şi înregistrează pierderi când aceste intervenţii se reduc.

"Întregul complex militaro-industrial are motivaţii evidente să exagereze ameninţările externe, astfel încât să convingă politicienii să aloce resurse suplimentare", scrie profesorul Walt în cartea sa.

În opinia profesorului Mahbubani, una dintre greşelile principale ale Americii este aceea de a vedea PCC drept Partidul Comunist Chinez, în timp ce "pentru majoritatea observatorilor obiectivi din Asia, PCC reprezintă Partidul Civilizaţiei Chineze".

Această diferenţă are implicaţii majore pentru abordarea diplomatică a relaţiilor cu China, mai ales dacă luăm în considerare că "lumea a cunoscut multe civilizaţii străvechi, însă doar o singură civilizaţie străveche, a Chinei, s-a ridicat din nou după ce s-a prăbuşit de patru ori", conform unei observaţii a profesorului Wang Gungwu amintită de Kishore Mahbubani.

Iar acum, această civilizaţie, alături de alte economii din Asia, s-au angajat într-o competiţie pentru care Vestul nu mai este pregătit.

Poziţia sa dominantă nu mai poate fi menţinută deoarece "restul lumii a învăţat aşa de multe de la Vest", mai scrie diplomatul din Singapore, iar consecinţa este aceea că "alte civilizaţii abia acum încep să îşi tureze motoarele, în timp ce multe părţi ale civilizaţiei Vestice, în special Europa, par să fie extenuate şi lipsite de energie".

"Unul dintre paradoxurile lumii de astăzi este acela că pentru liderii Chinei, o ţară tradiţional mai închisă decât Statele Unite, este mai uşoară abordarea unei lumi diverse, deoarece nu se aşteaptă ca alte societăţi să se comporte asemănător", arată profesorul Mahbubani, care mai subliniază că "liderii chinezi înţeleg, spre deosebire de americani, că alte societăţi gândesc şi se comportă diferit".

În aceste condiţii, este nevoie de "lideri" complet lipsiţi de simţ istoric pentru a sfida China prin "mesajul" neparticipării la o întâlnire de nivel înalt. Consecinţele negative vor fi pe termen lung şi nu se vor limita doar la domeniul economic.

Iar dincolo de o ignoranţa istorică incalificabilă, aceste "personaje" patetice arată şi o fenomenală lipsă de viziune, care nu poate însemna decât un singur lucru, condamnarea ţării noastre la subdezvoltare.