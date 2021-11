CLAUDIA GRIECH, CEO E.ON ENERGIE ROMÂNIA:"Preţul gazelor pentru consumatorii casnici nu a fost schimbat în mod unilateral"

Preţul gazelor naturale pentru clienţii casnici care nu au ales o ofertă concurenţială nu a fost schimbat în mod unilateral, a spus, ieri, Claudia Griech, directorul general al E.ON Energie România. Reprezentanţii E.ON şi Engie România au fost ieri audiaţi în Comisia parlamentară de anchetă privind creşterea preţurilor la produsele energetice şi au fost întrebaţi de ce au fost crescute preţurile la gaze pe contractele aflate în derulare pentru consumatorii care nu au ales o ofertă concurenţială, preţuri care trebuiau să fie fixe până la 1 ianuarie 2022. Totodată, Nicholas Richard, director general adjunct al Engie România, a spus că preţul la gaze naturale oferit începând cu noiembrie "reflectă exact ce gaze am putut cumpăra de dinainte şi ce putem cumpăra acum pentru a ne asigura că, la iarnă, clienţii vor avea alimentare cu gaze naturale".

Claudia Griech a declarat: "Aşa cum spuneau şi colegii de la Engie, preţul nu a fost schimbat în mod unilateral. Noi am transmis ofertele noastre de preţ către clienţi în luna mai, respectiv cu 45 de zile înainte de termenul de 1 iulie, ofertele pentru perioada de 1 iulie 2021 - 30 iunie 2022. Într-adevăr, la momentul acela, era imposibil să prevedem situaţiile sau condiţiile excepţionale care au urmat în piaţa gazelor naturale, motiv pentru care, la finalul lunii august, conform reglementărilor în vigoare, am trimis o nouă notificare către clienţi informându-i de faptul că trebuie să creştem preţurile, informându-i de alternativa pe care o au şi transmiţând şi actul adiţional care presupunea creşterea de preţ. Clienţii aveau 30 de zile la dispoziţie, timp în care fie să accepte acest lucru, fie să caute oferte mai bune în piaţă. Deci nu aş spune că a fost vorba despre o modificare unilaterală.

Daniel Zamfir, senator PSD şi preşedintele Comisiei de anchetă, a intervenit şi a spus că aceasta constatare este făcută de ANRE în sancţiunea dată E.ON.

"Ce spuneţi dumneavoastră este exact contrar ceea ce stabileşte ANRE", a spus Zamfir.

"Noi am respectat reglementările în vigoare, am respectat modalitatea de informare a clientului, am transmis act adiţional care reglementa această schimbare de preţ punând la dispoziţia clienţilor un timp de 30 de zile în care să refuze acest lucru. (...) Noi am acţionat în conformitate cu reglementările şi cu toate interpretările", a răspuns Claudia Griesch.

Aceasta a adăugat că E.ON Energie România a contestat sancţiunea dată de ANRE.

La audierile din comisia de anchetă au fost prezente boardurile complete ale companiilor, inclusiv reprezentanţii statului român.

La rândul său, Eric Stab, directorul general al Engie România, a prezentat o serie de motive pentru care s-a ajuns la creşterea fără precedent a preţului gazelor naturale, printre care cererea ridicată, resursele naţionale scăzute de gaze şi nivelul redus al stocurilor existente, mai mic raportat la cel de anul trecut.

"Noi am înmagazinat mai mult decât nivelul de obligaţie pe care l-am avut în trecut", a spus Stab.

Totodată, Nicolas Richard, director general adjunct al Engie România responsabil cu activitatea de comercializare de energie şi servicii energetic, a prezentat situaţia clienţilor casnici ai companiei în relaţie cu majorarea preţurilor din contractele pentru clienţii din serviciul universal.

"Cred că noi trebuie să facem o distincţie între două categorii de clienţi: pe piaţa rezidenţială îi avem pe cei care au semnat un contract de furnizare cu un operator, în speţă Engie, unde nu s-a schimbat niciun preţ faţă de preţul contractual pe care l-am avut. La categoria unde într-adevăr am procedat la o creştere de preţ este categoria care a fost încadrată de ordinul 27 al ANRE-ului şi reprezintă defapt clienţii care, după un an de zile, nu au semnat niciun contract pe piaţa liberă. (...) Cei care nu au reacţionat au acceptat tacit contractul. (...) Noi am prevăzut în contract şi faptul că în cazul în care s-ar schimba condiţiile de piaţă s-ar schimba şi preţul şi a fost clar definit şi în ordinul ANRE ce trebuie să respectăm pentru a fi siguri că toţi clienţii ştiu foarte bine despre ce este vorba. (...) Ce s-ar fi întâmplat dacă preţurile ar fi scăzut: probabil clienţii, dacă eu Engie nu aş fi schimbat preţul, s-ar fi dus dus la un alt furnizor pentru că piaţa este liberă. Dar ce voiam să spun este că în aprilie, când eram obligaţi de a da un set de clauze contractuale pentru acest gen de clienţi era imposibil pentru toţi operatorii să cumpărăm gazul pentru a fi în acord cu nevoia lor ca volum pentru perioada iulie 2021-iunie 2022. Asta este legat de cum este compusă piaţa din România. Chiar dacă avem un instrument care se numeşte Gas Release Program, din aprilie este imposibil pentru un operator să cumpere cu un an de zile în faţă, începând din iulie. Tocmai din această cauză s-au făcut consultări largi cu ANRE asupra modului în care trebuie gestionat momentul acesta (liberalizarea de la 1 iulie 2021 - n.r.). Creşterea pe care am văzut-o în timpul verii a fost fără precedent şi nivelul de preţ pe care l-am dat pentru clienţi începând cu noiembrie reflectă exact ce am putut cumpăra de dinainte şi ce putem cumpăra acum pentru a ne asigura că la iarnă clienţii vor avea evident alimentare în siguranţă cu gaze naturale", a explicat Nicholas Richard.

Claudia Griech a mai spus că circa 46% din clienţii E.ON de energie electrică care erau în serviciu universal au fost transferaţi în piaţa concurenţială.